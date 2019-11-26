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 Політика України, Події
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Все про:майдан (553) Монастирський (10) ДБР (660)

 Ми не голосували за правку до закону, що дозволяє ДБР розслідувати справи Майдану, бо виникли б питання про її законність, - нардеп від СН Монастирський

Правку до закону про Держбюро розслідувань, яка б дозволила продовжити розслідування справ Майдану, не ухвалили 15 листопада, бо могли б виникнути питання до її законності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це заявив депутат від "Слуги народу", голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Він зазначив, що коли розглядався цей законопроєкт, зранку Верховна Рада проголосувала, що вона може розглядати законопроєкти не пізніше 15 години. Водночас "декілька фракцій" під час розгляду питання заявляли про перерви у 30 хвилин і більше.

"Зокрема, виступав (депутат від "Опозиційної платформи - за життя". - Ред.) Нестор Іванович Шуфрич, він прибіг з вимогою перерви, забираючи час для розгляду цього питання", - розповів Монастирський.

Депутат наголосив, що ухвалення законопроєкту після 15:00 поставило би під сумнів його законність.

"Ми вирішили не ризикувати, тому що це однозначно було би потім підставою для оскарження законності ухвалення цього рішення", — сказав він.

По-друге, за словами Монастирського, фракції, які не підтримують ухвалення нового закону про ДБР, сказали спікеру Ради Дмитру Разумкову, що в разі ухвалення законопроєкту вони подадуть постанову про визнання незаконним цього рішення.

"І нам би все одно довелося б чекати 3 грудня, тому що Верховна Рада тільки тоді б змогла розглянути цю постанову, і цей закон, навіть якщо б ми його ухвалили, не пішов би на підпис президенту", - пояснив голова правоохоронного комітету.

У зв’язку з цим розгляд документа відклали до 3 грудня. Монастирський зазначив, що 3 грудня продовження розгляду законопроєкту щодо ДБР і цієї правки зокрема буде першим у порядку денному Ради.

Водночас депутат вважає дуже малоймовірним, що Рада збереться на позачергову сесію для розгляду цього законопроєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі у справах Майдану зможуть перейти в ДБР за спрощеною процедурою, - Чумак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161755
 
 
 Топ коментарі
 
Турборежим закінчився і в хід пішли пошуки причин не приймати цей законопроект.
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Раньше не возникали вопросы о законности расследования преступлений Майдана и только с приходом богоизбранных к власти, под кураторством портного, появились сомнения.
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Мое ж ты золотце, как мило оно петляет...
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Турборежим закінчився і в хід пішли пошуки причин не приймати цей законопроект.
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А, к антимайдану може сприяти розслідування справ Майдану? А відкрито зняти маски перефарбовані Риги поки ще не готові.
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коломойський причетний до вбивств майданівців, через своїх бандитів які допомагали януковичу викрадати, катувати та вбивати активістів! Під час викрадення Ігора Луценка та Веремія, депутати Слуги Народу Литвиненко 24 рази дзвонив організатору викрадення! Ігора Луценка відпустили, а Веремія вбили! Тому зараз якщо почнуть доводити справи до суду, посадять і коломойського і багатьох інших кідарасів. Звичайно що вся ця говношобла не хоче в тюрму і блокує розслідування!
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Раньше не возникали вопросы о законности расследования преступлений Майдана и только с приходом богоизбранных к власти, под кураторством портного, появились сомнения.
Не удивлен.
Продолжение последует.
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- Откуда у Вас деньги ?
- Из тумбочки .
- А кто их туда кладёт ?
- Я кладу.
- А откуда у Вас деньги ?
- Я ж Вам говорю , из тумбочки !
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А хрен его знает, может тебя как полного дауна с лахты выгонят. В этом случае мир перевернется?
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Мое ж ты золотце, как мило оно петляет...
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"Не можешь изменить мир-изменись сам"-это не для *******-он ведь извращенец-всем повыкручивает руки,лишь-бы достать.
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Як не крути, а будинок треба будувати починаючи з фундаменту. Війну - визнати війною, агресора-агресором, цінності Майдана - програмою державного розвитку. Об'єднайтесь та хочаб поставте на голосування в Раді ці питання і відразу стане відомо куди і як ми рухаємося: їдемо по прямій до конкретної мети чи будемо накручувати кола в нікуди під гаслом "за всьо харошее".
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И насрать на гражданку Украины которая объявила голодовку из-за затягивания расследования дел Майдана. Пусть умирает...
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Звичайно їм насрати, чи більше патріотів помре, тим зеленій владі краще.
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Для тих, хто ще не зрозумів - "Слуги урода" це вороги і зрадники України .

Ворогам - куля, зрадникам - шибениця.
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Продаж землі оце головне...
Все решта побоку.
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монастИрський, бужАнський, зЕленський, дУбенський, коломИйський...
...у нас тут нЄ урок ґєаґрафіі... (с)
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