 Ми не голосували за правку до закону, що дозволяє ДБР розслідувати справи Майдану, бо виникли б питання про її законність, - нардеп від СН Монастирський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це заявив депутат від "Слуги народу", голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Він зазначив, що коли розглядався цей законопроєкт, зранку Верховна Рада проголосувала, що вона може розглядати законопроєкти не пізніше 15 години. Водночас "декілька фракцій" під час розгляду питання заявляли про перерви у 30 хвилин і більше.

"Зокрема, виступав (депутат від "Опозиційної платформи - за життя". - Ред.) Нестор Іванович Шуфрич, він прибіг з вимогою перерви, забираючи час для розгляду цього питання", - розповів Монастирський.

Депутат наголосив, що ухвалення законопроєкту після 15:00 поставило би під сумнів його законність.

"Ми вирішили не ризикувати, тому що це однозначно було би потім підставою для оскарження законності ухвалення цього рішення", — сказав він.

По-друге, за словами Монастирського, фракції, які не підтримують ухвалення нового закону про ДБР, сказали спікеру Ради Дмитру Разумкову, що в разі ухвалення законопроєкту вони подадуть постанову про визнання незаконним цього рішення.

"І нам би все одно довелося б чекати 3 грудня, тому що Верховна Рада тільки тоді б змогла розглянути цю постанову, і цей закон, навіть якщо б ми його ухвалили, не пішов би на підпис президенту", - пояснив голова правоохоронного комітету.

У зв’язку з цим розгляд документа відклали до 3 грудня. Монастирський зазначив, що 3 грудня продовження розгляду законопроєкту щодо ДБР і цієї правки зокрема буде першим у порядку денному Ради.

Водночас депутат вважає дуже малоймовірним, що Рада збереться на позачергову сесію для розгляду цього законопроєкту.

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