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 Київські новини
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Все про:аптека (32) Гончарук_Олексій (301)

 У програмі "Доступні ліки" бере участь 7,7 тисячі аптек, - Гончарук

В Україні програма "Доступні ліки" вже діє в понад 7,7 тис. аптек і аптечних пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у фейсбуці.

"До речі, в Україні вже є понад 7,7 тис. аптек та аптечних пунктів, де працює програма "Доступні ліки". З кожним роком ця цифра збільшується - цього року кількість таких аптек збільшилась в 1,6 раза", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що кількість ліків, які пацієнти можуть отримати безоплатно, теж збільшується щорічно. Зараз за програмою "Доступні ліки" є понад 250 лікарських засобів.

Гончарук також зазначив, що наступного року уряд збільшує фінансування програми більше ніж удвічі - у 2020 році на програму виділили 2,1 млрд грн. "І плюс ще 1,2 млрд грн уряд виділяє на лікування інсулінозалежного та нецукрового діабету. Тож пацієнти, які живуть з інсулінозалежним діабетом, зможуть отримати потрібний їм інсулін в аптеці безоплатно або з невеликою доплатою за електронним рецептом лікаря", - додав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З нового року ліки можна буде повертати до аптек, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161754
 
 
 Топ коментарі
 
А при чем тут этот самокатчик к программе запущеной Супрун при Гройсмане?
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Это и всё, что нужно знать о Гончаруке. В программе "доступные лекарства" участвует 7,7 тысяч аптек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9595

В программе "доступные лекарства" участвует 7,7 тысяч аптек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2899
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Такие программы нужны только в "эпоху бедности"
Хотя кроме лекарств нужно еще доступная еда, а то на 1500 грн пенсии и лечиться не потребуется
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А в программе "доступный кодеин" участвует 90% аптек Украины
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Кодеин и должен быть доступным.
Пусть по рецептам, но доступным.
Во-первых, кодеин купирует приступы сухого кашля.
Во-вторых, кодеин купирует приступы мигрени.
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Програма десь є, а ліки для багатьох є дуже дорогими.
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Такие программы нужны только в "эпоху бедности"
Хотя кроме лекарств нужно еще доступная еда, а то на 1500 грн пенсии и лечиться не потребуется
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Так шаурму же рекламировали, что же еще то?
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Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU 2 ч.2 часа назад



За телефонною розмовою з ****** кидається в очі як Нелох бреше щодо газових переговорів і мовчить щодо продовження!!!! контактів на різних рівнях (сюрпрайз). Тобто контакти є, є давно, і перемови ведуться не тільки на рівні президентів

В программе "доступные лекарства" участвует 7,7 тысяч аптек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5365
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Если ты не понял,то приведена разница в описании разговора в засРашкинской интерпритации и нашей.
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А чому мовчок про виступ голови МОЗ на Слабоді слова?
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А при чем тут этот самокатчик к программе запущеной Супрун при Гройсмане?
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Отчитаться надо очень.
Чужими достижениями (своих же нет).
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Гройсман лично проверял аптеки.
Но та то Гройсман.
Гончарук не может, вероятно, самокат не смазан.
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А-а-а-а... Так вот он где! А я-то думаю: куда самокатчик пропал?
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Министерство Супрун разработало и внедрило эту программу, а зебилы уже приписали чужую работу себе будто это их перемога. Мрази! Ненавижу зеленую шваль!
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Как это ??? Народная власть продолжает мерзкие эксперименты над народом Украины, которые начала Доктор Смерть ??? У програмі "Доступні ліки" бере участь 7,7 тисячі аптек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2629
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уже и врач переписал рецепт а бесплатных лекарств не смог получить в харькове
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