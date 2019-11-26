 У програмі "Доступні ліки" бере участь 7,7 тисячі аптек, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у фейсбуці.
"До речі, в Україні вже є понад 7,7 тис. аптек та аптечних пунктів, де працює програма "Доступні ліки". З кожним роком ця цифра збільшується - цього року кількість таких аптек збільшилась в 1,6 раза", - зазначив Гончарук.
Він також додав, що кількість ліків, які пацієнти можуть отримати безоплатно, теж збільшується щорічно. Зараз за програмою "Доступні ліки" є понад 250 лікарських засобів.
Гончарук також зазначив, що наступного року уряд збільшує фінансування програми більше ніж удвічі - у 2020 році на програму виділили 2,1 млрд грн. "І плюс ще 1,2 млрд грн уряд виділяє на лікування інсулінозалежного та нецукрового діабету. Тож пацієнти, які живуть з інсулінозалежним діабетом, зможуть отримати потрібний їм інсулін в аптеці безоплатно або з невеликою доплатою за електронним рецептом лікаря", - додав Гончарук.
Пусть по рецептам, но доступным.
Во-первых, кодеин купирует приступы сухого кашля.
Во-вторых, кодеин купирует приступы мигрени.
Хотя кроме лекарств нужно еще доступная еда, а то на 1500 грн пенсии и лечиться не потребуется
За телефонною розмовою з ****** кидається в очі як Нелох бреше щодо газових переговорів і мовчить щодо продовження!!!! контактів на різних рівнях (сюрпрайз). Тобто контакти є, є давно, і перемови ведуться не тільки на рівні президентів
Це з кацяпських ресурсів.
Чужими достижениями (своих же нет).
Но та то Гройсман.
Гончарук не может, вероятно, самокат не смазан.