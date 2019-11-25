 Поляков про вплив Богдана на фракцію СН: Керівник Офісу Президента може викликати депутата

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Зокрема, це стосується тих народних обранців, які передали йому повідомлення про виключення з фракції і виклик до Богдана.
"Просто вони по-людськи підійшли, вони знали, що він їх використовує в принципі. Вони, розумієте, вони бояться", - повідомив Поляков.
Він підкреслив, що не можна заперечувати вплив глави ОП на фракцію.
"Як можна заперечувати вплив Богдана на фракцію, якщо мене особисто викликали до нього? Викликав Богдан. Так мені і написав старший групи в Вотсапі. Мене саме викликали до Богдана. Я здивований був цим висловом. Так і написали: тебе викликають в офіс президента до Богдана. Я запитав, чому, на яких підставах. Чому керівник офісу президента може викликати депутата? Саме такою фразою. Мені сказали, що не знають. Ну, не знаємо, добре. Я поїхав туди", - зазначив нардеп.
За його словами, старший групи - Юрій Місягін, креатура Богдана.
"Мені було дуже цікаво. Я вам чесно кажу. Було спочатку таке бажання - не піти. А потім думаю, а чого мені боятися в принципі? Я ж представник парламенту, депутат. Про що взагалі розмова. Прийду, спитаю. Чому таке ось саме формулювання, - так, я їм так сказав", - зазначив Поляков, вказавши, що з ним спілкувалися голова Офісу президента Андрій Богдан, спікер ВР Дмитро Разумков, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія і глава СН Сергій Корнієнко.
Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ" (Отсюда)
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
Смотрите видео и вспоминайте:
https://www.youtube.com/watch?v=f-8JUTztNBA
До конца смотрите и думайте!!! Вам мира мразям захотелось? Вспоминайте!!!
Зродились ми великої години,
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив нас гнів і лють на ворогів.
II.
Ми йдемо в бій переможним ходом,
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав нікому ще свободи,
Хто борець, той здобуває світ.
III.
Велику суть для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе
Вітчизні будь ти вірний без упину
Нам Україна вище понад все!
IV.
Веде нас в бій героїв наших слава.
Для нас закон найвищий то наказ:
«Соборна Українська є держава -
Одна навік: від Сяну по Кавказ»
Хто борець, той здобуває світ. ..."
казалось бы - что тебе еще надо? есть все -бабки, жилье, бизнес, жена (прости господи), дети, друзья. финансовый поток неиссякает и никто не трогает. живешь на три страны как сыр в масле.
но нет бл.. засвербело... полез
за пол года просрал все- рейтинги, доверие, политику, страну.... привел в парламент упырей, на западе и востоке ржут с новоявленного наполеона. налажал везде где только дотянулся.
это реально "турбо режим"
один плюс - он вскрыл то что все мы старались не касаться - страна больна. больна халявой и совком. мы свою независимость не заработали а получили на блюдце. поэтому столько упоротых готовых на что угодно только из-за телекартинки. это блестящая операция по оболваниванию откровенного глупого населения самой большой страны в европе. печально конечно. Но вовремя замеченная болезнь легче лечится. зе это вирус. вирус типа СПИДа. сам не убивает но снижает иммунитет человека и он гибнет от самой простой инфекции. так и Украина может погибнуть от самой просто мелочи с которой раньше успешно боролась. Наша иммуная система больна. Пора принимать лекарства и лечить вирус
И шото не припомню, шоб Кеннеди кто-то считал жертвой. Разве что жертвой собственных и семейных амбиций.
Правда ЗЕ вряд ли героически погибнет с оружием в руках на ступенях ОП.
Стоите с шариками и дудочками? Ну стойте. Мирный протест - хер на вас. Может даже поглумиться и организовать горячее питание и дискотеку.
Все та же пьеса
Почему свидетелей Зе эта трахомудия не радует, пускай кака всплывает наверх, опортунисты разбегаются...
Да вот беда - там почти одна кака, кое-как скрепленная деньгами "пастухов" и сериалом про васю-дурачка...
Узнаем много нового, пофильтруем.
Но это не узурпация власти. Не.
- Изя, всё-таки в Украине руководить страной должен человек с характерной для Украины фамилией на ко.
- Не понял, Сёма. А чем тебе Коломойский не на Ко?
Гончарук летить в Лондон (десь так за лям гривень) ,типу підписувати документи,і випадково позичає (вибачте,"залучає інвестиції") на мільярд доларів.Цензор не в курсі.https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/goncharuk-litav-za-kreditom-v-litaku-yanukovicha-tilki-pereloti-slug-narodu-koshtuvali-byudzhetu-miljoni.htm
Податківці викрадають директора "Софт ойл",тримають на турбазі в Дніпрі,вимагаючи переписати фірму,він тікає (грьобаний детектив !),суд доручає ДБР розслідування .І ! Саме цю справу і обговорює Удовиченко з Трубою в "ТРУБУ ПРОРВАЛО", як ту, що треба закрити і виставити рахунок «Бєні», який особисто дзвонив Богдану і вимагав цього. «Бєня будєт должен Роману».
Може я щось пропустив,і ці новини були ?
90-ті реально повертаються !
Тут ще прослідили маршрут Зєлі (з монологом) .Що це означає ?
Правда и правительство, президент ничем не лучше, раз продолжают грабить народ.
А как ты хотел, срань господня?
Депутат - выборная должность. То есть у него есть народный мандат на частичку управления государством. Глава "офиса" - это назначаемый персонаж, т.е. просто чиновник. Чиновник может вот так запросто вызвать того у кого есть народный мандат.
Ау, "слуги" ! Вы страну перепутали. Украина - не Россия. В Украине пока косая-кривая, но всё же демократия.