 Керівник Офісу президента може викликати депутата, - Поляков про вплив Богдана на фракцію СН

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Зокрема, це стосується тих народних обранців, які передали йому повідомлення про виключення з фракції і виклик до Богдана.

"Просто вони по-людськи підійшли, вони знали, що він їх використовує в принципі. Вони, розумієте, вони бояться", - повідомив Поляков.

Він підкреслив, що не можна заперечувати вплив глави ОП на фракцію.

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"Як можна заперечувати вплив Богдана на фракцію, якщо мене особисто викликали до нього? Викликав Богдан. Так мені і написав старший групи в Вотсапі. Мене саме викликали до Богдана. Я здивований був цим висловом. Так і написали: тебе викликають в офіс президента до Богдана. Я запитав, чому, на яких підставах. Чому керівник офісу президента може викликати депутата? Саме такою фразою. Мені сказали, що не знають. Ну, не знаємо, добре. Я поїхав туди", - зазначив нардеп.

За його словами, старший групи - Юрій Місягін, креатура Богдана.

"Мені було дуже цікаво. Я вам чесно кажу. Було спочатку таке бажання - не піти. А потім думаю, а чого мені боятися в принципі? Я ж представник парламенту, депутат. Про що взагалі розмова. Прийду, спитаю. Чому таке ось саме формулювання, - так, я їм так сказав", - зазначив Поляков, вказавши, що з ним спілкувалися голова Офісу президента Андрій Богдан, спікер ВР Дмитро Разумков, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія і глава СН Сергій Корнієнко.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".