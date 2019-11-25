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Все про:вибори (4639) Гонконг (14)

 Вибори в Гонконзі: перемогли демократи, кандидати від Китаю осоромлені

Після шести місяців антиурядових протестів у Гонконгу на місцевих виборах перемогли продемократичні кандидати, які наполягають на збереженні автономії регіону.

Явка була рекордною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

а перемога сил, що наполягають на збереженні автономії регіону в повному обсязі, створила новий "головний біль" для Пекіна та посилила тиск на голову адміністрації Гонконгу – пише агентство Reuters.

Демократичні кандидати здобули 396 із 452 місць. Загальна явка становила 71% – це майже вдвічі більше, ніж на попередніх виборах чотири роки тому, коли продемократичні кандидати здобули лише 100 місць. Для того, щоб проголосувати, жителям Гонконгу довелося вистояти в довгих чергах.

У понеділок голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що поважає результати виборів та пообіцяла "прислухатися до думки громадськості".

"Багато хто вважає, що результати відображають незадоволення людей нинішньою ситуацією та глибокими проблемами у суспільстві", – сказала Лам.

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Речник міністерства закордонних справ Генг Шуан на брифінгу для преси заявив, що центральний уряд Китаю рішуче підтримує керівництво уряду Спеціального адміністративного регіону Гонконгу Керрі Лам.

Генг сказав що уряд також підтримує поліцію і суди в Гонконгу в їхніх діях стосовно придушення насильницьких і незаконних дій під час протестів.

"Рішення китайського уряду захищати національний суверенітет, безпеку та інтерес до розвитку не послабилося. Рішучість триматися курсу "одна країна – дві системи" не зникла", – додав речник.

Депутати районних рад не мають достатнього політичного впливу та займаються в основному питаннями забезпечення добробуту. Проте дехто каже, що завдяки власним офісам, фінансуванні та мережним структурам по всьому Гонконгу, демократи матимуть додатковий важіль впливу на політику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161751
 
   
 Топ коментарі
 
респект людям! когда у нас уже кандидаты от слуги народа и прочие коллаборанты и сепары будут посрамлены??
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С Китаем надо поосторожней, они те же кацапы, щас в Китае пипец пропаганда идёт что все люди произошли от Ккитайцев, что они самые великие, что весь мир Китай...те ещё имперцы...думаю они ещё себя покажут
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Возможно лет через 5. Сейчас в статусе посрамленных секта 8%.
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С Китаем надо поосторожней, они те же кацапы, щас в Китае пипец пропаганда идёт что все люди произошли от Ккитайцев, что они самые великие, что весь мир Китай...те ещё имперцы...думаю они ещё себя покажут
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синантропы НИКОГДА не были воинами.
Не смотри их дешевые фильмы ))
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Вони дійсно були поганими воїнами, але з часом зламали народи, які вміли воювати.
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Не тільки Тібет. Прочитай про п'те сторіччя Піднебесної. Пропоную пошукати це у працях Гумільова, який вичав це у китайських архивах.
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По мнению многих "древнейшие" китайские архивы пишутся до сих пор
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Ви не читали його історичних праць, бо інакше би не писали подібне.
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Я не верю древней истории в принципе. Австралию открыли европейцы, а чем занимались тысячи лет великие и могучие китайцы не понятно. Но как только появляются более менее достоверные некитайские источники, мы видим, что китайцы сливают абсолютно всем - монголам, маньчжурам, кацапам, англичанам, немцам, японцам, совкам, вьетнамцам... Я никого не забыл?
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Це тупа розмова, бо треба все точно говорили. А щодо забув, то це так і є. Китайці програвали бої тюркютам, але у 5 сторіччі тюркю їм присягнули, бо програли китайцям. Це незаперечний факт. Частина Монголії тепер у Китаї. Це ти теж забув.
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Ключевое слово - часть. С огромным трудом могучим китайцам удалось откусить кусочки тюркского и монгольского миров.
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Не знаю может фейк, но говорят когда то один высоко поставленный чиновник Китая заявил что Китай не боица ядерной войны. Даже если она будет, то на Земле останеца минимум 50 млн китайцев.., а вот останеца ли кто то ещё - большой вопрос.
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Закидают трупами и всё. Да воины они плохенькие, но их 1,5 лярда..тупо возьмут количеством.
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времена не те Даже сто мильёнов кетайсев не отразят грудью маленькую нейтронную бомбачку.
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Китай сам ядерный. могут и в ответ пульнуть, они такие злопамятные.
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Это уже как повезет
Кстате мне кажется,что именно кетай или их северокорейские шестаки первыми и пульнут
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"Никогда" не были воинами, но тысячелетия сохраняют огромную империю и великую культуру. Куда ж им до великих украинских завоевателей и полководцев...
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Чиго чиго?! А ну с этого моментиа поподребнее! Кто там чего веками сохранил?
Мля,скоко раз говорить - не смотрите синантропские фильмы всерьез!
А ты - читай,это полезно
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Че ты дурачком прикидываешься? Китай до сих пор существует, будучи раньше аналогом Рима в Азии. А Украине чуть больше 20 лет.
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Они задавят своим количеством, как неполотый бурьян забивает огород.
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респект людям! когда у нас уже кандидаты от слуги народа и прочие коллаборанты и сепары будут посрамлены??
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Возможно лет через 5. Сейчас в статусе посрамленных секта 8%.
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Alex Rozhenko - ты коллаборант или чистый сепар....?

Интересно просто....
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А прикольно ты 8% наказал😀
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Ты реально думаешь, шо этот сопливый сброд столько протянет?
Лохи, обутые ними, сами их в грязь втопчут, где им и место...
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свободные люди свободного Гонконга !

поздравления !
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І шо руськи туристи не допомогли браттям з Пекіну??
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Слава аллаху,там зеленые сопли не прокатили
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оглавление новости неправильное. Надо так. Демократическое общество Гонконга заклеймило позором коммунистическую угрозу китайских властей. Слава Гонконгу и британским освободителям.
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А бажання створювати імперії чия проблема?
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Було, але Британська імперія розпалася. Китай приблизно складається з 60 народів, тому це теж імперія.
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В данном случае проблемы Гонконга - проблемы Британской экспансии. Помнится, когда Китай отказался закупать британские наркотики, гуманные британцы объявили войну, наваляли непобедимым китайцам и заставили покупать.
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То було раніше, а тепер Гонконг це Китай.
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Тайвань поки незалежний, але не має повне визнання.
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Поэтому и говорю - сепаратизм глобальная проблема.
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Це не сепаратизм, а бажання жити окремо від квазікомуністичної системи Китаю. Китай це теж імперія.
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али в замешательстве. Ты сбил его с пантелику, с большого такого Пантелику, з панівного лику
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ще про тибетців забули,1950р.КНР анексувала сусідню незалежну країну із своїм урядом.
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Ты уж если бекать начал - то и мэкай.
У кетайсев в те времена наркотики были типа теперешнего сахара.
А че,типа кацапотвари не так свою нефть продают?
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Это ты американцев дебилами считаешь?
"Объем импорта российской нефти в США за пять месяцев 2019 года подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики американского Управления энергетической информации (EIA) ...
Поставки нефти из Венесуэлы в США за тот же период упали примерно в 2,5 раза год к году, а в мае практически обнулились. В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков."
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Не ровняй хрен с болтом. Ситуация с Гонконгом и в Украине существенная. Там добро на стороне "сепаров".
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Китайцам от этого не легче - бороться с добром даже сложнее, чем со злом.
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Каким именно кетайсам? Там токо основных народностей 5.
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Ты гониш,там разногласия весьма значительны
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Конечно значительны, Гонконг не считает себя совсем Китаем.
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"Дякую людям в Україні". Як фільм про Євромайдан надихає Гонконг.
ВВС
"Дякую людям в Україні, що ви об'єдналися заради революції. Значить, і ми будемо мати мужність продовжувати". Зої з Гонконгу щойно подивилась фільм про Євромайдан "Зима у вогні". Вона розчулена і плаче.

Для Гонконгу, де вже два місяці не вщухають багатотисячні протести, революція в далекій Україні стала надією. Як Євромайдан надихає протестувальників Гонконгу, дізнавалась ВВС.

Глядачі напружено стежать за перебігом подій на екрані - там "Беркут" б'є людей, летить бруківка, палають шини, українців з барикад титрують китайською.
Хтось із глядачів плаче, всі аплодують після фільму. Так наприкінці минулого тижня у Гонконгу проходив кінопоказ українського фільму про Євромайдан.

"Стрічка мене дуже зачепила. Тому що ці протести дуже подібні до того, що відбувається у нас. Особливо, коли влада не чує своїх людей і коли влада застосовує насильство, щоб змусити мовчати. Методи дуже схожі", - говорить після показу пан Тунг з Гонконга.»
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Сегодня в комментариях на странице антиколорадоса встретила информацию о китайском фотографе Лу Гуан, пошла поискала его работы - это дичайший ужас, там творится просто кошмар, они засрали свою страну хуже в сто раз, чем рашка.
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Хех,А прикинь,там,на довольно небольшом кусочке Земли ,живет 90 процентов населения Земли
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Ну про 90 это ты наверное загнул, уж очень невероятно звучит.
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Нифига не загнул. Сам офонарел,когда узнал. Загугли,это очень легко проверить
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Населення Землі - 7 млрд, населення Китаю - 1,6 млрд... Це навіть не половина...
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Посмотрите мультфильм "ВАЛЛИ" от Pixar на эту тему и будьте спокойны
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Ну наконец-то "порохоботы" хоть в Гонконге победили.
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Короче в Китае Сорос хочет цветную революцию сделать
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Скоро у нас так сепары голосовать будут
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Мєстні гонконговські зебіли отримали перемогу. Але це не надовго!! Думаючих гонконговчан менше, але вони іліта іліта!!!
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Свой сепаратизм нещадно давим, китайскому выслювлюемо лютый одобрямс. Это так мило. Вибори в Гонконзі: перемогли демократи, кандидати від Китаю осоромлені - Цензор.НЕТ 5047
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