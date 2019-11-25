 Вибори в Гонконзі: перемогли демократи, кандидати від Китаю осоромлені

Явка була рекордною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
а перемога сил, що наполягають на збереженні автономії регіону в повному обсязі, створила новий "головний біль" для Пекіна та посилила тиск на голову адміністрації Гонконгу – пише агентство Reuters.
Демократичні кандидати здобули 396 із 452 місць. Загальна явка становила 71% – це майже вдвічі більше, ніж на попередніх виборах чотири роки тому, коли продемократичні кандидати здобули лише 100 місць. Для того, щоб проголосувати, жителям Гонконгу довелося вистояти в довгих чергах.
У понеділок голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що поважає результати виборів та пообіцяла "прислухатися до думки громадськості".
"Багато хто вважає, що результати відображають незадоволення людей нинішньою ситуацією та глибокими проблемами у суспільстві", – сказала Лам.
Речник міністерства закордонних справ Генг Шуан на брифінгу для преси заявив, що центральний уряд Китаю рішуче підтримує керівництво уряду Спеціального адміністративного регіону Гонконгу Керрі Лам.
Генг сказав що уряд також підтримує поліцію і суди в Гонконгу в їхніх діях стосовно придушення насильницьких і незаконних дій під час протестів.
"Рішення китайського уряду захищати національний суверенітет, безпеку та інтерес до розвитку не послабилося. Рішучість триматися курсу "одна країна – дві системи" не зникла", – додав речник.
Депутати районних рад не мають достатнього політичного впливу та займаються в основному питаннями забезпечення добробуту. Проте дехто каже, що завдяки власним офісам, фінансуванні та мережним структурам по всьому Гонконгу, демократи матимуть додатковий важіль впливу на політику.
Не смотри их дешевые фильмы ))
Кстате мне кажется,что именно кетай или их северокорейские шестаки первыми и пульнут
Мля,скоко раз говорить - не смотрите синантропские фильмы всерьез!
А ты - читай,это полезно
Интересно просто....
Лохи, обутые ними, сами их в грязь втопчут, где им и место...
поздравления !
У кетайсев в те времена наркотики были типа теперешнего сахара.
А че,типа кацапотвари не так свою нефть продают?
"Объем импорта российской нефти в США за пять месяцев 2019 года подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики американского Управления энергетической информации (EIA) ...
Поставки нефти из Венесуэлы в США за тот же период упали примерно в 2,5 раза год к году, а в мае практически обнулились. В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков."
ВВС
"Дякую людям в Україні, що ви об'єдналися заради революції. Значить, і ми будемо мати мужність продовжувати". Зої з Гонконгу щойно подивилась фільм про Євромайдан "Зима у вогні". Вона розчулена і плаче.
Для Гонконгу, де вже два місяці не вщухають багатотисячні протести, революція в далекій Україні стала надією. Як Євромайдан надихає протестувальників Гонконгу, дізнавалась ВВС.
Глядачі напружено стежать за перебігом подій на екрані - там "Беркут" б'є людей, летить бруківка, палають шини, українців з барикад титрують китайською.
Хтось із глядачів плаче, всі аплодують після фільму. Так наприкінці минулого тижня у Гонконгу проходив кінопоказ українського фільму про Євромайдан.
"Стрічка мене дуже зачепила. Тому що ці протести дуже подібні до того, що відбувається у нас. Особливо, коли влада не чує своїх людей і коли влада застосовує насильство, щоб змусити мовчати. Методи дуже схожі", - говорить після показу пан Тунг з Гонконга.»
Наслаждайся. Береш полосочку от Индии до Японии и суммируеш население стран в этой полосочке.
1980 год - 22,2%
2007 год - 20,1%