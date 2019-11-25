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 Суспільство
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Все про:Крим (7848) Климент (19) ПЦУ (473)

 Архієпископ Климент попросив Путіна не знищувати ПЦУ в окупованому Криму

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент передав президенту Росії Володимиру Путіну лист із проханням не знищувати українську православну церкву в Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Я був в адміністрації президента (Росії, - ред.), і в мене була там зустріч. Під час зустрічі я передав лист. Про це беззаконня, яке відбувається зі знищення української православної церкви в Криму я повідомив президента Росії Путіна. У листі я описав проблему, яка є. І просив вирішити три питання. Перше питання - це питання реєстрації, друге - питання збереження храму, і третє питання про те, щоб за нами залишилося все те, що було в української громади до 2014 року. Я просив, щоб Путін дав відповідне доручення Аксьонову, і той ухвалив рішення. Ось це три пункти які були в листі Путіну", - повідомив архієпископ.

Також архієпископ Климент розповів в адміністрації Путіна і про рішення російського суду знести храм ПЦУ в Євпаторії.

Публічних коментарів адміністрації президента Росії з приводу листа архієпископа Климента немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161750
 
 
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Это всеравно что попросить ***** повеситься.
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Це теж як би той сирійський солдат, просив русскіх живодьорів не ламати йому руки кувалдою...
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Вряд ли челобитная царя российского растрогает, у него своя есть персональная РПЦ, зачем ему неподконтрольные
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Бережи Господь вас, Отче, і ваших прихожан
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За вказівкою ***** ПЦУ знищують, а Климент просить цього диявола цього не робити.😏 Такі дії Климента можна пояснити відчаєм, а не здоровим глуздом.
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"Русские" - "нация Шариковых" - уничтожают всех инакомыслящих - "хочу чтобы все"...
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Це все одно, що м'ясо попросить людожера стати жорстким веганом.
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Вот вы гоните на путена - а он всё решает если его на коленях попросить.
Вот увидите - и унитазы на катера вернёт, и не закроет церкву в Крыму...
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