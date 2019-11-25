 Білий дім шукав обґрунтування для блокування допомоги Україні через місяць після рішення Трампа, - Washington Post

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на трьох людей, ознайомлених із документами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Перевірку провів офіс адвоката Білого дому на тлі процесу імпічменту, який був запущений в Конгресі. Процес включав вивчення листування між головою адміністрації Міком Малвені й відомством Білого дому з питань бюджету, в якому сторони шукали способи виправдати рішення Трампа вже після того, як гроші для України були заблоковані в середині липня.

Один зі співрозмовників Washington post розповів, що юристи Білого дому занепокоєні, що ця перевірка викрила певні неприйнятні обговорення й факти, які можуть щонайменше принизити президента США. Наразі не відомо, чи листування Малвені або інші документи можуть створити проблеми для Трампа в процесі імпічменту. Але деякі співрозмовники видання сказали, що вони можуть спричинити політичні проблеми в разі публікації.

Неназвані співробітники Відомства з питань управління й бюджету визнали, що внутрішні обговорення про замороження 400 мільйонів доларів для України проводилися в серпні. Ці розмови вони описали як спокійні й рутинні. А вся увага була зосереджена на тому, щоб знайти спосіб "помирити" рішення президента з "Актом про бюджет й капіталовкладення". Адже документ вимагає, щоб виконавча гілка влади витрачала виділені кошти так, як схвалив Конгрес. І лише парламент може скасувати ці витрати.

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"Були юридичні наслідки на кожному кроці блокування грошей з метою проведення перегляду політики. Наше відомство тісно співпрацює з агенціями над виконанням бюджету. Проводилися рутинні процедури й практики, а не велися суперечки", - сказала прес-секретар Відомства з питань управління й бюджету Рейчел Семмел.

На початку серпня в листуванні Малвені попросив директора Відомства з питань управління й бюджету Рассела Воута обновити юридичне обґрунтування затримки допомоги для України. Також його цікавило, як довго її можна буде ще блокувати. Трамп ухвалив рішення за місяць до того без оцінки причин чи юридичного виправдання. Про це виданню сказали чиновники Білого дому.

Листи свідчать, що Воут і працівники його відомства наполягали на законності блокування грошей для України. В цей час члени Ради національної безпеки США й Держдепартаменту виступали проти. У Відомстві з питань управління й бюджету наполягали, що оскільки затримка "тимчасова", то вона законна. Головний юрист з питань бюджету склав 25 липня записку, в якій захищав рішення Трампа про блокування допомоги принаймні на короткий термін.

Прохання Малвені обґрунтувати вчинок президента США з’явилося через кілька днів після того, як в Білому домі дізналися про те, що анонімний чиновник ЦРУ поскаржився головному адвокату відомства на телефонну розмову Трампа з лідером України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США проходять публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.