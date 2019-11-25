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Все про:Росія (21262) політв'язні (1085) Котов Костянтин (1)

 Російського політв'язня Котова, який допомагав українським морякам, відправили по етапу, - адвокат

Громадського активіста з Росії Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії загального режиму за порушення правил проведення мітингів, етапували з Москви.

Про це "Радіо Свобода" повідомила його адвокат Марія Ейсмонт, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Котова відвезли у Владимирську область Росії, де він відбуватиме термін. У вівторок Ейсмонт планує прибути в місцеву колонію, щоб дізнатися про стан здоров'я підзахисного після етапування.

Костянтина Котова засудили за статтею 212 Кримінального кодексу Росії. Вона стосується реального ув'язнення за "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів" і з'явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим, кого засудили за нею, став активіст Ільдар Дадіна, він отримав три роки колонії. У 2017 році Конституційний суд дещо "пом'якшив" статтю. Для її застосування дії людини мають "бути небезпечними для суспільства". Після рішення Конституційного суду так звану "дадінську" статтю не застосовували два роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вони стоять за свою і за нашу свободу від влади дракона. Я завжди їх підтримуватиму, - Сенцов про вирок російському активісту Котову

Костянтин Котов неодноразово влаштовував пікети на підтримку українських політв'язнів і моряків, також він носив їм передачі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161748
 
 
 Топ коментарі
 
это ждет в будущем и нас если останется Зебил президентом который тянет в мордор я не хочу жить в полицейском госудастве где за то чтобы выйти митинговать нужно спрашивать власть
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Те, що на росії бояться активістів не є новиною. Окремі люди там мітингують, потім їх ламають і російський тоталітаризм задоволений🤔
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Привыкай. 73% зебилов малоросов решили что нужно двигаться к братской расее Российского политзаключенного Котова, помогавшего украинским морякам, отправили по этапу, - адвокат - Цензор.НЕТ 4824
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За показниками щодо вживання харчів та решти продуктів в ********** сьогодні реально залишилось від 89 до 92 мільйонів. Нам від цього не легше (нас 30-32 млн. реально в Україні), але все ж таки...
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«Населення України. Чисельність населення країни 2017 року становила 44,03 млн осіб (32-ге місце у світі)[1]. За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь становила 42 386 403 осіб[2]»

А тепер твій ПРУФ «(нас 30-32 млн. реально в Україні)»
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Подивись статистику трудової зайнятості. Їдуть на заробітки вже цілими селами! Подивись також статистику народжуваності. Своїм дочкам, наприклад, я не раджу народжувати в Україні. Принаймні доти поки процвітає корупція і є реальна загроза втрати Незалежності.
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Я надав тобі пруф:
«на 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь становила 42 386 403 осіб[2]»

А свою бєллєДрістіку зостав при собі.
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Теж саме про твою "статистику" - нагадай но нам коли останній раз проводили перепис населення у нас - "мертві душі" голосують...
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это ждет в будущем и нас если останется Зебил президентом который тянет в мордор я не хочу жить в полицейском госудастве где за то чтобы выйти митинговать нужно спрашивать власть
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Привыкай. 73% зебилов малоросов решили что нужно двигаться к братской расее Российского политзаключенного Котова, помогавшего украинским морякам, отправили по этапу, - адвокат - Цензор.НЕТ 4824
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1:18 Бо при многості мудрости множиться й клопіт, хто ж пізнання побільшує, той побільшує й біль!...
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Он гражданнин рф, все остальное не важно.
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Ви ще гірші. Российского политзаключенного Котова, помогавшего украинским морякам, отправили по этапу, - адвокат - Цензор.НЕТ 9115 Российского политзаключенного Котова, помогавшего украинским морякам, отправили по этапу, - адвокат - Цензор.НЕТ 9115
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Дивись скотина, все коло.
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Ти теж рагуль, а ще й Людина Ображена Х... (додумай сам)
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Петушара,тебя даже гугль переводчиком пользоватся не научили. Ты дебил в кубе и обиженный в попку. Искренне желаю тебе утонуть в параше
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То нормально, я не помилився, Ви там всі такі?
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Ви в бюлетні знайшли графу "Проти Порошенка"? Її не було. Ви віддали свій голос за нелоха
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А більше не було вибору. Я знаю що зробив.
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Написати на бюлетені " Слава Україні", до прикладу. І совість чиста
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Я написав : не підтримую ні казнокрада, ні блазня
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Та все вони знали. І голосували саме за Юля/ Зєля, бо ті обіцяли «посадіть Порошенка».
І хоча там звучало всіляке словоблуддя про «офшори-мародьори», але Поршенка вони ненавидять за те що «он развязал войну на Дамбассє і поссоріл с русскімі братьямі».
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То, что против Порошенко - это нормально. Демократия. А вот то, что за клоуна-малоросса - диагноз.
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На рашке оказывается тоже есть нормальные люди.
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Як вийняток серед біомаси путіноїдних монголо-кацапів
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Те, що на росії бояться активістів не є новиною. Окремі люди там мітингують, потім їх ламають і російський тоталітаризм задоволений🤔
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Мені жаль цього сміливого хлопця. Боже поможи
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Коли знесемо зелю , можна буде спробувати його обміняти .
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На вкрадені з МБАКів трусєля Ейдера, хіба що.

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Мене в новинах найбільше цікавить кількість вбитих окупантів та сепаратистів. А щодо подій в РФ, то що нам до того який режим вони самі собі влаштовують - "нам своє робить".
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Согласился бы с тобой. Но нам эту войну не выиграть, пока в рашке существует режим Ху...ла. Нужно же чему-то учиться? Ты помнишь, как кацапы Крым отжали (не у нас, а у турков). Они же Турцию изнутри уничтожили, а потом просто договорились. Так и здесь. Даже если ты по несколько десятков кацапов в день убивать будешь без потерь с нашей стороны (а это, сам понимаешь, невозможно), они будут воевать. К чему я это? А к тому, что скорей всего гораздо полезнее бюджетные деньги тратить на поддержку реальной оппозиции в Рашке, чем на развитие телерадиовещания в Лугандоне. Этого человека нужно поддерживать.
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