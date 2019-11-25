 Російського політв'язня Котова, який допомагав українським морякам, відправили по етапу, - адвокат

Про це "Радіо Свобода" повідомила його адвокат Марія Ейсмонт, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Котова відвезли у Владимирську область Росії, де він відбуватиме термін. У вівторок Ейсмонт планує прибути в місцеву колонію, щоб дізнатися про стан здоров'я підзахисного після етапування.

Костянтина Котова засудили за статтею 212 Кримінального кодексу Росії. Вона стосується реального ув'язнення за "багаторазове порушення правил проведення публічних заходів" і з'явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим, кого засудили за нею, став активіст Ільдар Дадіна, він отримав три роки колонії. У 2017 році Конституційний суд дещо "пом'якшив" статтю. Для її застосування дії людини мають "бути небезпечними для суспільства". Після рішення Конституційного суду так звану "дадінську" статтю не застосовували два роки.

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Костянтин Котов неодноразово влаштовував пікети на підтримку українських політв'язнів і моряків, також він носив їм передачі.