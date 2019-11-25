 Новим директором Житомирського бронетанкового заводу призначено Жуковця, який переміг у конкурсі серед 38 кандидатів, - "Укроборонпром"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Олексій Жуковець побудував свою кар’єру у сфері машинобудівного підприємства. Створював підприємство на основі виробничого комплексу ЗАТ "Макіївський труболиварний завод", який до цього не функціонував, повідомили в держконцерні.

"Я вважаю, що машинобудування є одним з локомотивів економіки, а машинобудування оборонної галузі – рушій технічного прогресу. Хочу, щоб наша країна зберегла і розвинула наявний людський, науковий та технічний потенціал", – прокоментував призначення Жуковець.

До складу номінаційного комітету входило керівництво Концерну, представники посольств G7, незалежних антикорупційних громадських організацій НАКО та State Watch, представники профільного комітету ВРУ та РНБО.

Житомирський бронетанковий завод (ЖБТЗ) — державне підприємство, входить у склад концерну "Укроборонпром". ЖБТЗ займається виготовленням, капітальним ремонтом та модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а також машин на їх базі.

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