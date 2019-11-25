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 Суспільство
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 Новим директором Житомирського бронетанкового заводу призначено Жуковця, який переміг у конкурсі серед 38 кандидатів, - "Укроборонпром"

Новим директором Житомирського бронетанкового заводу став Олексій Жуковець. Він переміг у конкурсі з 38 кандидатів і вже пройшов перевірку на поліграфі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Олексій Жуковець побудував свою кар’єру у сфері машинобудівного підприємства. Створював підприємство на основі виробничого комплексу ЗАТ "Макіївський труболиварний завод", який до цього не функціонував, повідомили в держконцерні.

"Я вважаю, що машинобудування є одним з локомотивів економіки, а машинобудування оборонної галузі – рушій технічного прогресу. Хочу, щоб наша країна зберегла і розвинула наявний людський, науковий та технічний потенціал", – прокоментував призначення Жуковець.

Новим директором Житомирського бронетанкового заводу призначено Жуковця, який переміг у конкурсі серед 38 кандидатів, - Укроборонпром 01

До складу номінаційного комітету входило керівництво Концерну, представники посольств G7, незалежних антикорупційних громадських організацій НАКО та State Watch, представники профільного комітету ВРУ та РНБО.

Житомирський бронетанковий завод (ЖБТЗ) — державне підприємство, входить у склад концерну "Укроборонпром". ЖБТЗ займається виготовленням, капітальним ремонтом та модернізацією легкоброньованої техніки різних модифікацій: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а також машин на їх базі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161747
 
 
 Топ коментарі
 
На добранiч панове - приємна новина,,, Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9974

Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2353


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>>"Макеевский труболитейный завод<<
Данецький? Оборонка? Аднако...
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філософія проста ,після того як воюючу країну очолив квн-щик все йде до свого логічного кінця.
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Будівництво бронетехники має свої особливості, які новому директору невідомі. Знову ще один некомпетентний керівник.
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Ви всі дурні, бо поки у вищій ланці розлад, нища краде... це система.
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криворізько-макієвсько-донбаська бригада.
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Богдана с Трубой на полиграф . И что бы в прямом эфире .
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>>"Макеевский труболитейный завод<<
Данецький? Оборонка? Аднако...
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Якість броні, конструкії бронетехніки, двигуни... Це все вчиться роками, навіть це окрема наука і філософія. І тут з'являється керівник, який керував виробництвом труб. Що з цього вийде зрозуміло заздалегідь.
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Я зустрічав чимало "дипломованих" шманагерів, які вважали що не має значення яким процесом чи підприємством керувати. Фахівці таких часто "підставляли" і ці "керувальники" кудись тихо зникали.
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філософія проста ,після того як воюючу країну очолив квн-щик все йде до свого логічного кінця.
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Да, но согласитесь, главное во всей этой технике, все таки труба(ствол-дуло).
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Мабуть ви нічого не розумієте, бо головного у виробництві складної бронетехніки нема. Все повинно бути на рівні, навіть маленька деталь може зіпсувати усю техніку. Далі не буду говорити з вами, бо це втрата часу.
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Это само собой, но все должно быть направленно на передвижение и управление стволом, который поражает врага. Иначе просто получится хороший трактор(Беларус)
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Макеевка - как-то слабовато звучит.Проще было бы сразу Рязань.
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Парнишка из метинвеста...ахметовский птенец...
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На добранiч панове - приємна новина,,, Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 9974

Призначено нового директора Житомирського бронетанкового заводу, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 2353


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ОН УЖЕ ДАЖЕ НА ФОТО ПОКРАСНЕЛ !!! ОНИ ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ ПИЛИТЬ ПО НОВОМУ !!!
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