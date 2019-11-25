 Сінькевич сильна кандидатка, яка заслуговує на посаду голови Держкіно - глава Нацагентства держслужби Стародубцев

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Hromadske. TV

"Мені особисто було зле після цього конкурсу. Об’єктивно сильна кандидатка. Я ставив нормальні оцінки, тому що з моєї точки зору кандидатка заслуговує на цю позицію і вона була б чудовою очільницею Держкіно", — зазначи Стародубцев.

Він пояснив, що загалом у комісії 7 членів, у день фінальної співбесіди було 4. Кожен з них мав поставити 0, 1 чи 2 бали за різні компетенції. За словами Стародубцева, по одній компетенції у Сінькевич вийшло 0,5 бала, через що вона не пройшла конкурс.

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"Для мене це недосконалість процедури конкурсу. Ми його вже спрощуємо. Єдине рішення, яке я бачу, — переоголосити конкурс. Він буде проходити за спрощеною процедурою. Конкурс переоголошує не Нацагенція, а Кабмін. Сподіваюся, що Кабмін якомога швидше це зробить", — сказав глава Нацагенції.

Стародубцев також сподівається, що всі незадоволені попереднім конкурсом кандидати подадуться на посаду знов.

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.

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