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Все про:Держкіно (100) Стародубцев (4) Сінькевич Юлія (6)

 Сінькевич сильна кандидатка, яка заслуговує на посаду голови Держкіно - глава Нацагентства держслужби Стародубцев

Голова Національної агенції з питань державної служби Олександр Стародубцев зазначив, що генпродюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич сильна кандидатка, яка заслуговує стати очільницею Держкіно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Hromadske. TV

"Мені особисто було зле після цього конкурсу. Об’єктивно сильна кандидатка. Я ставив нормальні оцінки, тому що з моєї точки зору кандидатка заслуговує на цю позицію і вона була б чудовою очільницею Держкіно", — зазначи Стародубцев.

Він пояснив, що загалом у комісії 7 членів, у день фінальної співбесіди було 4. Кожен з них мав поставити 0, 1 чи 2 бали за різні компетенції. За словами Стародубцева, по одній компетенції у Сінькевич вийшло 0,5 бала, через що вона не пройшла конкурс.

Читайте також: "Цій комісії ми ставимо нуль балів", - активісти пікетували Нацагентство з питань держслужби на підтримку кандидатки на главу Держкіно Сінькевич. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Для мене це недосконалість процедури конкурсу. Ми його вже спрощуємо. Єдине рішення, яке я бачу, — переоголосити конкурс. Він буде проходити за спрощеною процедурою. Конкурс переоголошує не Нацагенція, а Кабмін. Сподіваюся, що Кабмін якомога швидше це зробить", — сказав глава Нацагенції.

Стародубцев також сподівається, що всі незадоволені попереднім конкурсом кандидати подадуться на посаду знов.

Нагадаємо, Юлія Сінькевич єдина з усіх кандидатів на пост глави Держкіно дійшла до фіналу. 21 листопада були оприлюднені результати конкурсу, за яким вона не набрала необхідної кількості балів. Їй поставили 0.5 бала за опцію "управління людьми". На питання "Ви знаєте, які зарплати на держслужбі, як ви будете мотивувати працівників реалізувати ваші амбіції розвивати українське кіно?" Сінькевич відповіла, що це не її амбіції, а пріоритет держави Україна.

Сінькевич - генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради і співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, Національної спілки кінематографістів України і Українського оскарівського комітету. Також продюсує фільми.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко назвав ситуацію з конкурсом фарсом.

Близько тисячі діячів кіноіндустрії звернулися з відкритим листом на адресу президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з вимогою призначити Сінькевич на пост глави Держкіно.

Читайте також: Це я запропонував Сінькевич брати участь у конкурсі на посаду глави Держкіно, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161746
 
 
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А что Ада Роговцева(Степанкова) говорит? Это история, нужно смотреть и слушать.
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це було риторичне запитання ... шкода , що нова влада не ліквідує цю корупційну годівницю
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пока нет никаких признаков того, что новая власть чем-то особенно отличается от предыдущих
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а чому щось повинно змінитися ? Олігархат рулить ... як завжди
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Судячи з питання про зарплату можна дійсно говорити, що ці конкурси є фарсом.
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В бюджеті на 2020 рік слуга путена виділив на розвиток українського кіно на половину менше коштів ніж було у 2019 року, але передбачив 25% відшкодування іноземним кіновиробникам, які будуть знімати свої фільми в Україні. Українську кіноіндустрію вбиває, а за рахунок українських платників податку буде фінансувати розвиток зарубіжної кіноіндустрії, не виключено, що це буде переважно кацапська, пропагандистська на кшталт "сватів".
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