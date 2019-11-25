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Все про:Олімпіада (230) Росія (21262) допінг-контроль (196)

 Росія може пропустити Олімпіаду-2020 через допінг

Комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) рекомендував виконавчому комітету організації усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на чотири роки.

Таке рішення було прийнято на засіданні комітету 25 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times. Якщо виконком ВАДА підтримає рекомендацію, збірна Росії пропустить літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. При цьому комітет рекомендував дозволити російським спортсменам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.

Виконком ВАДА розгляне рекомендації 9 грудня на засіданні в Парижі.

У звіті комітету міститься пропозиція відсторонити Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних стартів, зокрема від Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні, а також від футбольного ЧС-2022.

Читайте також: Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус

Якщо це рішення буде прийнято виконкомом ВАДА, російські спортсмени вже другу Олімпіаду поспіль перебуватимуть у нейтральному статусі без прапора і гімну. Вперше це сталося на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані.

Комітет з відповідності прийшов до висновку, що розбіжності в даних Московської антидопінгової лабораторії викликані навмисними маніпуляціями з метою приховати позитивні допінг-тести російських спортсменів.

Очікується, що 9 грудня Виконком погодиться з рекомендаціями комітету. Російська сторона зможе оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Читайте на "Цензор.НЕТ": IAAF не допустила команду Росії до участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161745
 
   
 Топ коментарі
 
Не хера там козломордым делать ,ни воевать ни состязаться честно твари не умеют ! Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга - Цензор.НЕТ 1981
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Не хера там козломордым делать ,ни воевать ни состязаться честно твари не умеют ! Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга - Цензор.НЕТ 1981
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Честно воевать))))))))))) Круто! Честно убивать тоже?))))))
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Не так "исподтишка". А в остальном каждый вправе судить как понимает...
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Путин этого не переживет и скончается и Крым опять на халяву нам перейдет без всяких усилий как и золото Полуботка
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Шо?!
Опять будут выступать под простынёй в горошек? Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга - Цензор.НЕТ 8686
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Как минимум на Олимпиаде в Токио...
Статью пробовали осилить?
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під мічманськими трусами верхи на унітазі Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга - Цензор.НЕТ 4101 новий вид спорту
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А можна рашку взагалі і назавжди викреслити ?
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Можна а потим позычивши ичи у сирка канючити газ, вугилля, элэкртрыку як зараз
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ну вот... 9 декабря... испортят х.лу настромление перед нормандским кордебалетом...
что за люди!? нема старику покоя... придется альтернативную олимпиаду мутить опять )))))
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Упорно не желают вставать на путь исправления и честной спортивной борьбы?Хотя, о чем это я ?
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Нехай одне з одним змагаються : хто далі плюне чи голосніше пукне в стрибках в бік та в зад. Нема що робити цім дикунам серед справжніх світових спортсменів.
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Толька КАКАХИ им метать не запрещайте, ироды!!!
😂
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"Россия может пропустить Олимпиаду-2020 из-за допинга"-такое впечатление,что цензор сожалеет об этом
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И что, выступать то они все равно будут, ну правда под олимпийским флагом.
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Навіть не знаю, як олімпійський комітет дійшов такого висновку. Це ж на рекламі Газпром і Столічной такі бабки можна було підняти. 🤔 Чи членам МОКу у моторошниз снах сам П'єр де Кубертен зі своїм "фейрплей" по три рази на ніч з'являється?
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***
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.

Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.

И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!

Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?

Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!

Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.

Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!

Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
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Это справедливое решение.
Честные спортсмены имеют право выступать под ANA.
Но не представлять страну, покрывавшую допинг-шулерство
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"Эх, мельдонка,
Мельдонка моя...
Раззабористая !" Росія може пропустити Олімпіаду-2020 через допінг - Цензор.НЕТ 9423
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Это тогда они и Евро-2020 пропускают + дисквалификация Санкт-Петербурга как принимающего стадиона . . .
Я бы для полного подрыва у русских вместо СПб поставил бы Киев или Львов
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гнать чекистов отовсюду, не научились цивилизации еще
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