 Росія може пропустити Олімпіаду-2020 через допінг

Таке рішення було прийнято на засіданні комітету 25 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times. Якщо виконком ВАДА підтримає рекомендацію, збірна Росії пропустить літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. При цьому комітет рекомендував дозволити російським спортсменам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.

Виконком ВАДА розгляне рекомендації 9 грудня на засіданні в Парижі.

У звіті комітету міститься пропозиція відсторонити Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних стартів, зокрема від Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні, а також від футбольного ЧС-2022.

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Якщо це рішення буде прийнято виконкомом ВАДА, російські спортсмени вже другу Олімпіаду поспіль перебуватимуть у нейтральному статусі без прапора і гімну. Вперше це сталося на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані.

Комітет з відповідності прийшов до висновку, що розбіжності в даних Московської антидопінгової лабораторії викликані навмисними маніпуляціями з метою приховати позитивні допінг-тести російських спортсменів.

Очікується, що 9 грудня Виконком погодиться з рекомендаціями комітету. Російська сторона зможе оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

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