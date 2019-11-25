 Росія може пропустити Олімпіаду-2020 через допінг

Таке рішення було прийнято на засіданні комітету 25 листопада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times. Якщо виконком ВАДА підтримає рекомендацію, збірна Росії пропустить літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо. При цьому комітет рекомендував дозволити російським спортсменам виступити на Олімпіаді під нейтральним прапором.
Виконком ВАДА розгляне рекомендації 9 грудня на засіданні в Парижі.
У звіті комітету міститься пропозиція відсторонити Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних стартів, зокрема від Олімпійських ігор в Токіо та Пекіні, а також від футбольного ЧС-2022.
Якщо це рішення буде прийнято виконкомом ВАДА, російські спортсмени вже другу Олімпіаду поспіль перебуватимуть у нейтральному статусі без прапора і гімну. Вперше це сталося на зимовій Олімпіаді 2018 року в Пхенчхані.
Комітет з відповідності прийшов до висновку, що розбіжності в даних Московської антидопінгової лабораторії викликані навмисними маніпуляціями з метою приховати позитивні допінг-тести російських спортсменів.
Очікується, що 9 грудня Виконком погодиться з рекомендаціями комітету. Російська сторона зможе оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).
Опять будут выступать под простынёй в горошек?
Статью пробовали осилить?
ЙЕССссс!!!
что за люди!? нема старику покоя... придется альтернативную олимпиаду мутить опять )))))
😂
Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
Честные спортсмены имеют право выступать под ANA.
Но не представлять страну, покрывавшую допинг-шулерство
Мельдонка моя...
Раззабористая !"
Я бы для полного подрыва у русских вместо СПб поставил бы Киев или Львов