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 Політика України
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Все про:фракція (95) Слуга народу (517) Поляков_Антон (11)

 Положення немає, статуту немає, - Поляков назвав збори фракції "Слуги народу" нелегітимними

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков вважає, що ніякого розколу фракції не буде, якщо поміняють керівництво і всіх заступників.

При цьому, як він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, у депутатського об'єднання немає установчих документів.

"Положення фракції не існує. Тобто це взагалі були збори (щодо виключення з фракції. - Ред.) нелегітимні, неправові. Положення немає. Статуту ніякого немає. З партії мене не виключили", - зазначив він.

Водночас, є ймовірність, що розколу фракції "за сферами впливу" не буде.

"Я вважаю, що ніякого розколу фракції не буде, якщо поміняють керівництво фракції, всіх заступників. Це має бути прозорий відбір і голосування. А потенційних керівників перед цим потрібно перевірити. Зокрема, хоч це і смішно, на поліграфі. Тільки на нормальному поліграфі, перевірка на якому триває 5 годин. І перед цим ти 3 дні не п'єш, спортом не займаєшся. І щоб був поліграфолог-професіонал, який заробляє великі гроші - а не ось цей показовий годинний виступ перед телебаченням. І щоб люди були незаангажовані. А потім - провести реальне чесне голосування.

Читайте також: Позафракційні нардепи відверто починають підголосовувати "Слугам народу", тому що у Рябошапки на них щось є, - Поляков

Тільки тоді буде конструктивна робота. Тому що на даний момент авторитет має - чому я саме і звернувся до Володимира Зеленського - тільки він. Зараз слухаються тільки його. Якщо він збере свою волю в кулак і наведе порядок - тоді буде порядок, і фракція буде продуктивно працювати. А то зараз комунікація повністю відсутня. Повністю! Таке відбувається - то підкидають законопроєкти, то просять проголосувати, а потім нас підставляють; то ще щось. Там дуже цікаві речі відбуваються, якщо все проаналізувати. І розуміння абсолютно немає. Авторитету у керівництва фракції, партії - немає. Тільки коли Зеленський заходить на фракцію - тільки тоді всі депутати замовкають, і йдуть збори. А так - повністю бедлам, люди навіть вже на фракцію не сильно ходять", - прокоментував Поляков.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161744
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, ми це давно знали. Тепер про це співає колишній не останній в обоймі зебіл. 😁
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а чому тут дивуватись..
хіба невідомо, що ніякої партії нцколи не існувало.
це одноразовий проект під вибори.
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виходить з сліл члена СН вони просто зе-зброд Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными - Цензор.НЕТ 9134
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Ну, ми це давно знали. Тепер про це співає колишній не останній в обоймі зебіл. 😁
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Также как и ЕС .... единственная партия в ВР - "Батьківщина" остальное комсомольский набор ...)) Положення немає, статуту немає, - Поляков назвав збори фракції "Слуги народу" нелегітимними - Цензор.НЕТ 1053
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Живи по уставу и заслужиш честь и славу!
😁
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По уставу будешь жить-за*бешься служить. А будешь жить по не по уставу, вот тогда завоюешь честь и славу
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а чому тут дивуватись..
хіба невідомо, що ніякої партії нцколи не існувало.
це одноразовий проект під вибори.
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Точно!
Фейк це все!
І тільки Поляков, справжній Антон Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными - Цензор.НЕТ 5773
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Це похвально, що тобі подобається партія Іванісо і Яременка. 😁 У тебе хороші кумири! 😆
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ні! партія розів'ється в велику партію з широкою народною підтримкою! Тому, що народ побачить, як партія рухає інтереси широких верств населення, як квітне Україна!
ну..десь так!
І Ви , Ксенія, станете видатною партійкою.
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у адвокатика осеннее обострение. Санитары с ног сбились, ищут куда этот копрофил запропастился, а он туточки на Цензоре "батьку нации" жопу вылизывает
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і шо? якби не було 1917, то не було би і 1991 і жили би ми в Російській імперії. Не даремно Ніколая -2 визнали святим на Росії, це в результаті його зусиль Україна стала незалежною державою! Зрозуміло, що Ніколай -2, то не усвідомлював і не прагнув того. Він поступив глупо, втягнувши Росію у війну, але по факту вийшов такий от результат.
Так і тут буде!
Історія розвивається по ірраціональному, а не по логічному та раціональному шляху.
І те, що видається невдачею, насправді - є крок в краще майбутнє.
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Так ти пропонуєш учинить в Україні ще одну "бойню", щоб вона, "умившись кров"ю", стала кращою? Ти при своєму розумі ?! Ще одне підтверждення того, що з тебе такий юрист, як з гімна - куля... Юристів учать мислить логічно... А в тебе логіки - як у "низько зрізаної деревини"...
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я такий юрист, що з гімна зроблю кулю. Але не думай про мене.
Я нічого не пропоную, просто партія симпатична.
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Ага.. Ви, бл..ь!, уже вибрали "симпатичного"... Що весь світ регоче... А щодо "кулі" - роби... Можеш ще й "коників" наліпить...
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бл-ь, гивно, дярёвня,,,*** - кац, чеши ты на своего хутина!
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А вот сыволочная партия существовала. Да - да, перед выборами.
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Посыл понятен...
Царь хороший...бояре плохие...
Верной дорогой идем...прямым путем в паРашу...
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- мальчик, тебя как зовут?
- дядя, а вы рифмы любите?
- нет...
- тогда, Антон!
Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными - Цензор.НЕТ 4325

Этот Поляков, ещё тот Антон Положения нет, устава нет, - Поляков назвал собрания фракции "Слуги народа" нелегитимными - Цензор.НЕТ 4325
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***
- знаешь сына, как мы серьезно с папой подошли к выбору твоего имени? вот дед хотел чтоб мы назвали тебя Ваней, а я думаю...будут дразнить Ванькой-дурачком...
- ага...и поэтому вы назвали меня Антоном?
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Порохобот, но это не отменяет ответственность.
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і през кіношний і фракція неіснуюча...А хто відповідати буде за все, що витіває це шобло?
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"Положения нет, устава нет..." Так и партии - НЕТ!!! Так, "сходняк" по интересам..."
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То, что в партии Зеленского постоянно всплывают шлюхи, взяточники, недоучки с поддельными дипломами, насильники, решалы, ватники, мошенники и безработные, только подтверждает факт, что это народная партия! Какой нарид - такая и партия!
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Яке їхало - таке й здибало. Яке пішло голосувати - таке й вибрало.
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"Положения фракции не существует. То есть это вообще были сборы (по исключению из фракции. - Ред.) нелегитимные, не правовые. Положения нет. Устава никакого нет. Из партии меня не исключили", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3161744

😂😂😂 все плохо, партия плохая и не законная, но верните меня назад! 😂
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ага - партии нет, но он там *остался*. хихи.
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ЗЕбобик гне до того, що порушення закону депутатами у стінах ВР повинна розслідувати не ТСК, не прокуратура, а поліграф шоу.
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зе-мафия нарушила все возможные законы вплоть до конституции
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"Антон Поляков считает"_____________вот она - "истина")))))))) p.s. "цензор"! так корректно? удалять не будешь??
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соевые прокалываются!!!
то вместо ******* пишут *@@@утин.
То его же - с заглавной буквы.
То на кацапстан - *@@@ рас@сия@ и тоже с заглавной.
Вот и не поверь, что у них коллаборация с ольгинкой!
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:D
Бібісіська, ти з Кабиздохом спалилась, тричі.
У тебе нервовий зрив, пігулку проковтни.
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