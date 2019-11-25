 Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава Української держави наголосив на важливості нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що були на цих суднах", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі президента додали, що під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна - Росія - ЄС.

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що на кораблях "не військові працювали, це мародери".

У Росії зникнення з кораблів особистих речей українських моряків пояснюють тим, що речі нібито зігнили. Пропажу унітазів представники РФ не коментують.

25 листопада в відеозверненні Зеленський заявив, що звернеться до Росії з приводу обладнання, зниклого з українських кораблів. "Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне", - пообіцяв Зеленський.