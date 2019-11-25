 Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Глава Української держави наголосив на важливості нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що були на цих суднах", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі президента додали, що під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна - Росія - ЄС.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив, що на кораблях "не військові працювали, це мародери".
У Росії зникнення з кораблів особистих речей українських моряків пояснюють тим, що речі нібито зігнили. Пропажу унітазів представники РФ не коментують.
25 листопада в відеозверненні Зеленський заявив, що звернеться до Росії з приводу обладнання, зниклого з українських кораблів. "Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне", - пообіцяв Зеленський.
Друга гнида у вас в Кремлє.
Если уже Путин слил план капитуляции, значит ты его уже принял и намерен выполнять?
Ты лучше скажи, сколько денег тебе обещал Путин за сдачу Украины.
Всеравно узнают и не найдется места на всей земле где тебе можно будет спрятсться?
План Зеленскому написан Путиным
Вова, а как ты будешь возвращаться в Борисполь? Может сразу от грехе подальше ****** сразу на Ростов?
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12027
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ" (Отсюда)
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
вообще вазелин уникальный чел
казалось бы - что тебе еще надо? есть все -бабки, жилье, бизнес, жена (прости господи), дети, друзья. финансовый поток неиссякает и никто не трогает. живешь на три страны как сыр в масле.
но нет бл.. засвербело... полез
за пол года просрал все- рейтинги, доверие, политику, страну.... привел в парламент упырей, на западе и востоке ржут с новоявленного наполеона. налажал везде где только дотянулся.
это реально "турбо режим"
один плюс - он вскрыл то что все мы старались не касаться - страна больна. больна халявой и совком. мы свою независимость не заработали а получили на блюдце. поэтому столько упоротых готовых на что угодно только из-за телекартинки. это блестящая операция по оболваниванию откровенного глупого населения самой большой страны в европе. печально конечно. Но вовремя замеченная болезнь легче лечится. зе это вирус. вирус типа СПИДа. сам не убивает но снижает иммунитет человека и он гибнет от самой простой инфекции. так и Украина может погибнуть от самой просто мелочи с которой раньше успешно боролась. Наша иммуная система больна. Пора принимать лекарства и лечить вирус
Дмитрий Смирнов
@dimsmirnov175
А вот киевская версия звонка Зеленского Путину: «Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах.
То есть Зеленский позвонил в Кремль и жестко потребовал вернуть унитазы.
Общество 25-ноя, 16:249 2 951 2
Премьер Алексей Гончарук потратил на перелет в Лондон более миллиона гривен. Совсем недавно скромный эксперт BRDO, а сегодня высокопоставленный "Слуга народа" вошел во вкус и тратит шестизначные суммы только на одну поездку.
В столице Великобритании глава Кабмина подписал очередное кредитное соглашение, и этот трип обошелся бюджету в миллион. В то время как президенты и главы правительств других, более состоятельных стран, не брезгуют передвигаться на рейсовых самолетах, глава украинского Кабмина даже за кредитом отправляется на самолете премиум-класса, доставшемся от экс-президента Януковича.
О том, сколько украинцам приходится платить за элитные поездки главы правительства и кому достаются деньги
Дорогая поездка за кредитом
Пресс-служба Гончарука по результатам визита в Лондон оповестила: премьер подписал "документы " общей суммой в 900 млн евро. За эти деньги украинская власть планирует построить дороги.
Что интересно, в объемном релизе соратники главы КМ ни разу не указали, что "документы" - это кредитные соглашения. Проще говоря, мы взяли в долг еще около $1 млрд! И это при том, что долговая нагрузка уже достигла исторического максимума
Кабмин избегает слово "кредит"
Сам же Гончарук анонсировал подписание "документа" (то есть кредитного договора) еще 22 ноября. В своем Instagram он опубликовал фото, как с рюкзаком и улыбкой выходит из самолета навстречу новому кредиту. Если бы г-н Гончарук полетел рейсовым бортом, то перелет в Лондон прямым рейсом МАУ (если покупать за месяц до поездки) туда и обратно обошелся бы всего в 4,1 тыс. грн, а в бизнес-классе - 17,6 тыс. грн за два билета.
Наверное, глава правительства сильно устал от поездок на самокате, решив отправиться за "документами" на чартере. А именно - на президентском Airbus А319CJ. За это еще неделю назад Секретариат Кабинета министров заплатил госавиакомпании "Украина" больше миллиона гривен
Флот госпредприятия состоит всего из трех самолетов. Поэтому узнать "тот самый" борт из Instagram оказалось несложно. Airbus А319CJ в СМИ называли "самолетом Януковича". Его заказал еще президент Виктор Ющенко, но не успел воспользоваться. Журналисты публиковали целые расследования о шикарном интерьере и дороговизне. В ответ пресс-службе президента показала фотографии зала для делегации.
Что более интересно, ни условий получения кредита, ни ставок, под которые Украина взяла деньги, Кабинет министров не огласил. Денег еще нет, но государственный миллион только на полет уже потратили.
Получается, что самокат был всего лишь ширмой. Потому что не только премьеры, но и главы государств не брезгуют летать рейсовыми бортами.
К примеру, президент Литвы Даля Грибаускайте (с 2009 по 2019-й) в конце прошлого года прилетела в Украину на обычном рейсовом самолете. А в некоторых европейских странах вовсе нет правительственных самолетов - небольшие частные судна арендуют по потребности, а вот содержать собственный флот и тем более летать на нем - пустая трата денег.
В Украине же личным самолетом бизнес-класса пользуется не только президент, но и премьер.
Возможно, вместе с обещанием урезать расходы на аппарат и увольнением тысяч чиновников "Слугам народа" стоит также подумать и об экономии на себе? Подумайте, г-н Гончарук.
Например, купить билеты в бизнес-классе, а не платить миллион за целый личный самолет.
Только в прошлом году вип-полеты чиновников обошлись бюджету в 88,4 млн грн. В этом же году "Слуга народа" такими темпами может установить новый рекорд.
Самое же интересное: непонятно, на какие кредиты от имени Украины соглашается премьер-министр, сколько их придется отдавать, какая переплата. В ситуации, когда транш от МВФ отдаляется с каждым промахом, власти берут новые долги, не объясняя ни условия, ни точное назначение.
Не обошлось без Коломойского
Госуправделами мало личного флота. В августе авиакомпания "Роза Ветров", которая входит в группу "Приват" (владелец Игорь Коломойский), выиграла тендер на 35 млн грн. За эти деньги высокопоставленных украинцев должны перевозить до конца года.
Кстати, совсем недавно госпредприятие "Украина" подписало еще одно соглашение: почти на миллион гривен заказало еды в свои самолеты для "элитных пассажиров".
В результате украинцы ежегодно платят десятки миллионы гривен за то, чтобы политики и чиновники одной из самых бедных стран Европы с комфортом передвигались по миру.
Что самое интересное, часть этой суммы при этом достается приближенным олигархам и миллиардерам.
И это в ситуации, когда каждую третью бюджетную гривню в 2020-м отдадут на долги, а социальные расходы урезали почти на 10 млрд грн. Возможно, стоит также урезать расходы и на обслуживание политической верхушки?
Что скажете, господин Гончарук?