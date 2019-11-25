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 Податкова міліція викрила схему незаконного ввезення в Україну медичного обладнання в Київській області

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили схему легалізації незаконно ввезеного в Україну медичного обладнання та вилучили партію продукції, вартістю понад 1,7 млн ​​грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "Під час розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України встановлено, що посадові особи підприємства, що здійснює свою діяльність у фармацевтичній галузі на Київщині за рахунок проведення зовнішньоекономічних господарських операцій, а саме ввезення на територію України спеціального медичного обладнання, без відображення товарно-матеріальних цінностей, які ввозяться, в податковій звітності та за рахунок підміни номенклатури товарів, зробили пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами обшуків, проведених на підставі відповідних постанов суду, з незаконного обігу вилучено партію спеціального медичного обладнання та витратних матеріалів загальною орієнтовною вартістю понад 1,7 грн, а також первинні бухгалтерські документи, що підтверджують оформлення безтоварних операцій, зокрема чорнові записи.

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Встановлено, що обладнання, яке ввозиться в такий спосіб, легалізували шляхом відображення у звітності безтоварних операцій нібито з придбання цих товарів у підприємств, причетних до схем мінімізації та конвертації.

Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161742
 
 
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А мене деякі запитують якими методами заважають благодійності з Канади🤗
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Ти все частіше лепечеш таке, що на голову не налазить. Старість?
Яка ще "благодійність", коли на адресу "вбогої" фармацевтичної фірми постачалось дороге медобладнання, яке проводилося по документах як дешевий мотлох.
А потім це обладнання будуть продавати, прикидуючись "волонтерами" і публікуючи фотографії поранених та скалічених.
Вони і ті, хто їх підтримує - МАРОДЕРИ.
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Ти ввези , спробуй хоч що небуть, мотлох чи дороге. А потім спробуй ще продати. Через тендери і кодифікування. По кодифікайії, які ввів "барига" видно звідкіля взявся товар і весь його шлях.
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А може взагалі не оподатковувати мед.обладнання на кшталт електромобілей? Можливо більше потрапить до України нового ********* та й взагалі ЖИТТЄВО необхідного обладнання...
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