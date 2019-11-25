 У МВС визнали, що Кулеба є винуватцем ДТП поблизу Чабанів

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко повідомив в ефірі "Радіо НВ".
"За тими даними, які є на сьогодні у слідства, порушив правила саме Микола Кулеба", - заявив він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.
Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
накопают на него что нибудь за то что пан с сынами пострадали....
Или превышение скорости или еще чего нибудь...
слово как воробей
если оно вылетит
нагадит
Но, как может человек, который находится в реанимации в тяжелом состоянии, писать в Фейсбуке???
Слуги народа они такие...вон зеводня чувачОк слезу по поводу скота кулебы пускал...а о водиле буса не вспомнил...
на гос.чинушу...
но какой он нахрен зеленый? вы, мля, дальтоники что ли совсем поехавшие? до этого при Порохе пять лет работал (именно работал и сделал много хороших дел, в отличие от пустых диванных комментаторов выше), и до Пороха вроде тоже был
лечитесь, отбитые
дебилы, мля