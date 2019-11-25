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Все про:ДТП (2635) Кулеба Микола (35)

 У МВС визнали, що Кулеба є винуватцем ДТП поблизу Чабанів

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася напередодні поблизу селища Чабани.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко повідомив в ефірі "Радіо НВ".

"За тими даними, які є на сьогодні у слідства, порушив правила саме Микола Кулеба", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161741
 
 
 Топ коментарі
 
Якби десь заникали відео, то все - сидів би водій фольца.
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как же не признать, если пленку с камеры изъять не успели и все увидели как ездит этот зе-дыбил Кулеба....
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Тому відію Фолька треба в церкві свічки ставити за те що відео з ДТП попало в інет
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Якби десь заникали відео, то все - сидів би водій фольца.
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Ksenia VB - еще не вечер.....

накопают на него что нибудь за то что пан с сынами пострадали....
Или превышение скорости или еще чего нибудь...
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и какое значение имеет скорость Микроавтобуса к тому что Кулебюа ...оц и выехал НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА ДА ХОТЬ 5 КОСМИЧЕСКАЯ... никакой причинной связи нет водитель едет на зеленный сигнал светофора по своей полосе и вдруг баран вылазит бээээээ
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ну, не скажи, эксперды КНИСЕ и не такие фортеля выписывали, главное правильный подход
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Кроме этого видео, я думаю, существуют и записи регистраторов...но этот ракурс самый бесспорный!
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разбойники, за него зекретин с зебилами молятся...
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Цікаво, якому божку, чи ідолу? Зє раніше заявляв, що він-атеїст.
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Столько дерьма от одного лишь зеленого сброда за такое короткое время!
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А сколько ВОНИ от тебя, ЖИДКИЙ ВЫСЕР БОРОВА ПЕТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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*** хокку (один к одному)))

слово как воробей
если оно вылетит
нагадит
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Пишут, что он несколько раз исправлял свое сообщение об этой аварии... В МВД признали, что Кулеба является виновником ДТП вблизи Чабанов - Цензор.НЕТ 6297
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ха ха, несколько, четырнадцать раз!!! КАРЛ, ЧЕТЫРНАДЦАТЬ!!!
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как же не признать, если пленку с камеры изъять не успели и все увидели как ездит этот зе-дыбил Кулеба....
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А КАК ЖЕ ВЫСЕРЫ ГЛАВНОГО ЛИЗОБЛЮДА И ЛИЗОЖОПА - ШАКАЛА ГАНТОНА ТАБАКИ ?
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11 (или более раз) менял-изменял-подправлял один и тот же текст... талантище!
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Протестующие ворвались в НБУ. Что там в НБУ произошло сегодня? Беня разгулялся?
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Основная новость дня. А нигде ни слова.
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Повысить курс доллара до 27 грн, это идиотское требование, это опять обнищание народа.
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И отставка Смолия с Рожковой. Это беня, а у него свои расчеты. Но я немного о другом. Перед зданием НБУ происходят серьезные вещи, а СМИ как воду(или что другое) в рот набрали.
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Может и писали, это еще днем началось, я всю ленту новостей за сегодня на Цензоре неперечитывал.
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Это не их требования,это требования их хозяев. Так как зарплаты остаются такими же а на эти зарплаты теперь приходиться олигархам больше валютной выручки сдавать. Убытки однако!
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А кто тебе такое сказал? По новым договорам мы в Киеве заходим на новые объекты уже по заниженным расценкам, так как курс доллара упал. Да, зарплата на стройках Киева, оказывается была привязана к курсу. А вот коммуналка, цены на продукты и на импортные шмотки продолжат рост. Прикольно, да? Если пересчитать в валюте, то получать я буду столько же, но купить на эти деньги я смогу гораздо меньше.
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дефляция всегда бьет по производителю. Они правы. Ты не прав.
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Беня делает все возможное , что б Украина осталась без поддержки МВФ. Считаю, перебор, Слуги Урода и так неплохо с этим справляются
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Может я чего-то не понимаю
Но, как может человек, который находится в реанимации в тяжелом состоянии, писать в Фейсбуке???
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чудодійна картата ковдра ще й не таке творить. Made in Ukraine. Бренд.
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Это на сегодня...а завтра все может изменится...откроются новые обстоятельства...свидители...экспертиза...и виновным станет водитель буса...
Слуги народа они такие...вон зеводня чувачОк слезу по поводу скота кулебы пускал...а о водиле буса не вспомнил...
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Не обязательно делать безработного виноватым, можно эту кулябу тупо не наказывать, придумав кучу гнилых отмазок. Полюбе наше конченное законодательство позволит присудить ему смехотворное наказание. И волки сыты (своих не тронули) и овцы целы (лохторат наивно думает, что его мнение что то значит).
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законодательство у нас норм, вот тех, кто его применяет нужно люстрировать ... с калаша
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Треба помолитись щоб Господь дав зебілам розуму. Бо те що сталось - це наслідок його відсутності.
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Я теж щиро бажаю виздороялення всім потерпілим. І справедливого покарання.
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тю...ничесе! а кулачки? они видите ли признали...кто вас спрашивал? преЗЕдент главнее!!!
В МВД признали, что Кулеба является виновником ДТП вблизи Чабанов - Цензор.НЕТ 1466
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можливо... але в нього печально біографія.... обірвалась
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Вже показували по ящику. Їхав наче він на танку і всьо пофігу.
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..до 8лет тюрьмы там раньше писали..нуну -ждемс с нетерпением выздоровления этого автооленя!!!
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Пришьют водиле фольца покусительство
на гос.чинушу...
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Наш «гуманный» суд может признать видео недоказательством ...и сидеть будет водила «допустивший столкновение» с «зелёным»...
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Ну, я думаю скоро виноватым в ДТП станет светофор....
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Світлофор був хакнутий ахєнтами крємля, підвели під статтю. Я от наприклад не знаю ні одного випадку коли чиновник сів за зловживання владою чи за коррупцію в Україні , кожен громадянин хоче красти і жити одним днем.
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Не согласен. Миллионы граждан уезжают из Украины потому, что устали жить одним днем.
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А что скажешь если действительно будет експертное заключение что светофор был неисправен ?
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ну раз такое то штейнокулебяку на гилляку.
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А теперь следите за руками, что ему в итоге будет. Хотя, в принципе, примерный ответ вы уже знаете сами.
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за него сам зепезент привселюдно мазу тянет, чувак родился в картавой ковдре У МВС визнали, що Кулеба є винуватцем ДТП поблизу Чабанів - Цензор.НЕТ 5143
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Просто помолитесь за детей и выздоровление, оставайтесь теми, кто не потерял сердце
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да,сострадательна Вы наша, але може у водилі микроавтобуса тоже сть дети ( он точно не у феофании лежить) и що вони жерти будуть доки годувальник у лікарні, пані Ірино?? Га????
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Мені цікаво.коли будуть судить Кулєбу? І на який термін його посадять?
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окей, в ДТП виноват, спору нет и не было
но какой он нахрен зеленый? вы, мля, дальтоники что ли совсем поехавшие? до этого при Порохе пять лет работал (именно работал и сделал много хороших дел, в отличие от пустых диванных комментаторов выше), и до Пороха вроде тоже был
лечитесь, отбитые
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зеленый не зеленый, политический мажор. ( на мою скромную думку) Пусть вылечится и он, и сын у Феофании, Если порядочнй человек( ого я предположил) то заплотит минимум за сына, и тихонько так бумажечку Главному Зеленому положит, и уйдет. В бизнес. В науку . В искуство. В е... ную Мать.Главное шоб водитель микробуса как то выжыл,и инвалидом не стал ( небось лечится У Черта на Куличках) Держись омбре!
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И что теперь "безработному" Фольк чинить за свои деньги? Я бы уже подал иск к Кулебе по полной программе!
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