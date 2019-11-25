 Гроші в конвертах "слугам народу" роздавали від людей, у яких мільйони доларів за попередню діяльність, - Поляков

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Кажуть, що місяць назад приблизно. Впродовж тижня-двох у всіх підгрупах акуратно роздали конверти по п'ять тисяч доларів. І ось є інформація, і вона спливала, що ці конверти, їхнє походження якраз іде від цих людей, у яких купа-купа-купа мільйонів доларів за попередні терміни і попередню свою діяльність ще в команді БПП і до цього в команді Януковича. Тому що можна все простежити за біографіями", - розповів депутат.
Водночас, він відкинув версію, що це гроші Коломойського, а також заявив, що сам нічого такого не отримував.
"Наскільки я знаю, вже справу заведено. Нехай розбираються", - зазначив Поляков.
Нагадаємо, на початку листопада в ЗМІ було опубліковано нібито листування пранкера Джокера з українськими народними депутатами, зокрема з Тищенком. Пранкер, зокрема, спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко нібито говорив про невдоволення ситуацією у фракції "Слуга народу" ("зрадник на зраднику") і нарікав на те, що політична кар'єра і скандали в ЗМІ "вбивають його ім'я", а також повідомив про існування доплат у конвертах.
При цьому він ухилився від запитання про те, чи є справжнім опубліковане в ЗМІ нібито його листування з пранкером Джокером.
Пізніше виключені з фракції народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков підтвердили, що депутати фракції "Слуги народу" отримували зарплати в конвертах на суми від 5 до 15 тисяч доларів.
Чи знов попередники винні?
У кошерного зебіла так далеко думка не забіга
Ещё один!
Ему не давали, но он точно знает, что это было!
Не будет ничего в плане посадок,а будет то,что было до Зе,По,Ян,Ку
Жаба злостная душит , что не в его карман идёт бабло ! 😜😄
Опять Порошенко, гад такой, раздает слугам деньги в конвертах.
И опять зеленский с коломойским ни при чем.
за лоббирование чьих-то интересов наверное совсем не 5 тыс. баксов ...как бы дарили...
вот только доказать - то ли не хотят, то ли не могут... то ли зачем?
Треба полякова,скороход та іванісова тим же макаром викинути,щоб не гавкали шо незаконно
Вся фракция СН тянет на одну прошлую БПП
Зграя сексуальних збоченців та гвалтівників !! Як би там не давали і НЕБРАЛИ хабарі в ТВОЇЙ зепартії, то ніхто б і нічого не придумува би ! НЕМАЄ диму без вогню !!
ЗЕБІЛ не захищай свою партію клоунів !!
Якась несуразіца....
Зелені брали, в тому числі і спікер... гроші Петі ? А їх таких чесних не цікавило хто і за що конверти роздає ?
Явно якась брехня.
Я, наприклад, гадав, що це Беня чудіт!
В неї навіть розуму не вистачило прочитати статтю і зрозуміти , що бабло давали ті , хто завжди при владі - не залежно чи при Янику чи при Офшоренку - вони завжди на плаву !
Мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать. Зеленый-презеленый, наш Уотергейт.
какая неожиданность - никогда такого не было и вот опять
https://www.youtube.com/watch?v=0W3hyCcn2vY