 Гроші в конвертах "слугам народу" роздавали від людей, у яких мільйони доларів за попередню діяльність, - Поляков

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Кажуть, що місяць назад приблизно. Впродовж тижня-двох у всіх підгрупах акуратно роздали конверти по п'ять тисяч доларів. І ось є інформація, і вона спливала, що ці конверти, їхнє походження якраз іде від цих людей, у яких купа-купа-купа мільйонів доларів за попередні терміни і попередню свою діяльність ще в команді БПП і до цього в команді Януковича. Тому що можна все простежити за біографіями", - розповів депутат.

Водночас, він відкинув версію, що це гроші Коломойського, а також заявив, що сам нічого такого не отримував.

"Наскільки я знаю, вже справу заведено. Нехай розбираються", - зазначив Поляков.

Нагадаємо, на початку листопада в ЗМІ було опубліковано нібито листування пранкера Джокера з українськими народними депутатами, зокрема з Тищенком. Пранкер, зокрема, спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко нібито говорив про невдоволення ситуацією у фракції "Слуга народу" ("зрадник на зраднику") і нарікав на те, що політична кар'єра і скандали в ЗМІ "вбивають його ім'я", а також повідомив про існування доплат у конвертах.

При цьому він ухилився від запитання про те, чи є справжнім опубліковане в ЗМІ нібито його листування з пранкером Джокером.

Пізніше виключені з фракції народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков підтвердили, що депутати фракції "Слуги народу" отримували зарплати в конвертах на суми від 5 до 15 тисяч доларів.

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