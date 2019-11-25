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 Політика України
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Все про:ВР (6196) корупція (2724) Слуга народу (517) Поляков_Антон (11)

 Гроші в конвертах "слугам народу" роздавали від людей, у яких мільйони доларів за попередню діяльність, - Поляков

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков не отримував гроші в конвертах, однак у нього є інформація про їхнє джерело.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Кажуть, що місяць назад приблизно. Впродовж тижня-двох у всіх підгрупах акуратно роздали конверти по п'ять тисяч доларів. І ось є інформація, і вона спливала, що ці конверти, їхнє походження якраз іде від цих людей, у яких купа-купа-купа мільйонів доларів за попередні терміни і попередню свою діяльність ще в команді БПП і до цього в команді Януковича. Тому що можна все простежити за біографіями", - розповів депутат.

Водночас, він відкинув версію, що це гроші Коломойського, а також заявив, що сам нічого такого не отримував.

"Наскільки я знаю, вже справу заведено. Нехай розбираються", - зазначив Поляков.

Нагадаємо, на початку листопада в ЗМІ було опубліковано нібито листування пранкера Джокера з українськими народними депутатами, зокрема з Тищенком. Пранкер, зокрема, спілкувався від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки. Тищенко нібито говорив про невдоволення ситуацією у фракції "Слуга народу" ("зрадник на зраднику") і нарікав на те, що політична кар'єра і скандали в ЗМІ "вбивають його ім'я", а також повідомив про існування доплат у конвертах.

При цьому він ухилився від запитання про те, чи є справжнім опубліковане в ЗМІ нібито його листування з пранкером Джокером.

Пізніше виключені з фракції народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков підтвердили, що депутати фракції "Слуги народу" отримували зарплати в конвертах на суми від 5 до 15 тисяч доларів.

Читайте також: Рішення про виключення Іванісова з фракції "Слуги народу" вже прийнято, - заступник голови фракції Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161740
 
 
 Топ коментарі
 
Декабрь на носу! Путч так Путч.
Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 1920
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Обережно, бо воно поламається)
У кошерного зебіла так далеко думка не забіга Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 3833
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Он сплетни распускает, как рабсии. Почему же они не сдали взяточников?
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"...ти конверты, их происхождение как раз идет от этих людей, у которых куча-куча-куча миллионов долларов за предыдущие сроки и предыдущую свою деятельность еще в команде БПП и до этого в команде Януковича. Потому что можно все проследить по биографиям",Источник: https://censor.net.ua/n3161740 - нічого не змінюється , окрім прізвища чергового Харнта ... Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 2857
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А то, шо їх беруть,то нічого? Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 1352
Чи знов попередники винні? Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 99
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Обережно, бо воно поламається)
У кошерного зебіла так далеко думка не забіга Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 3833
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О!!!
Ещё один!
Ему не давали, но он точно знает, что это было! Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 3578
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так і ти точно знаєш шо "порошенко краде". Разом крали?
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Скурвился народ не хочет благополучия своей стране)))
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есть слова, а фактов как бы и не видно. бабки на базаре и не такое говорят.. пора отвечать за базар, есть чем то да.. а если не чем то в тюрягу..
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вихід є - розірвати це "порочне коло" силою ... Але "ліберально-демократичними" методами це зробити не можливо .
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Да,да только посадками,только не картошкой ,а реально за решётку
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посадки , з конфіскацією ...і не одинично , а масово !
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Эх мечты,мечты
Не будет ничего в плане посадок,а будет то,что было до Зе,По,Ян,Ку
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тут не про мрії ... тут про те , що це все реально зробити - от тільки нікому це не треба .. от і все .
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Жаль... жаль, что спать я уйду увидев эту харю, на фотке. Во, где мерзота! Топит своих, аж пузыри булькают. Мне эти утопленники- по хрену, если шо. Меня интересует- что эта мерзота ещё вывалит, дабы обострить. А у него есть что. Надо котов своих попросить, показав им эту фотку, чтобы они Прицел Судьбы откорректировали. Они- могут. Главное, чтобы прониклись.
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Уволенный "ЗЕпедофил" сказал- сдам мандат, но верните 300$. Моника заткнулась.
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Блин, да его сегодня прорвало...
Жаба злостная душит , что не в его карман идёт бабло ! 😜😄
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Да он задолбал на этой теме пиарится, уже прописался на Ньюзване, сам мол ничего не получал но разговоры слышал.
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Задолбал??? Та подождите. Он ещё ничего не начинал. Всё впереди.
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Хух. Аж от серца отлягло.
Опять Порошенко, гад такой, раздает слугам деньги в конвертах.
И опять зеленский с коломойским ни при чем.
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такое там десятилетиями... не на одну ж зарплату (и не хилую) они там жируют...
за лоббирование чьих-то интересов наверное совсем не 5 тыс. баксов ...как бы дарили...
вот только доказать - то ли не хотят, то ли не могут... то ли зачем?
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Хто памятає як і яким чином петя викинув з ВР Фірсова,Томенка і Чумака.
Треба полякова,скороход та іванісова тим же макаром викинути,щоб не гавкали шо незаконно
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Що характерно всі , кого викинули з фракції СН , одразу починають скавчати і поливати лайном своїх колишніх товаришів ... тобто - вони дають зрозуміти що їх викинули абсолютно правильно !
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А если все правда,что говорит Поляков,Скороход
Вся фракция СН тянет на одну прошлую БПП
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Так це ж тільки здравомислячі розуміють,а прихильникам опозиційної платформи європейської батьківщини конешно Зе винуватий
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Ти шо це удумав, опортуніст? Зе ні в чьом невинувате
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так зрозуміло , що олігархічні ЗМІ працюють проти нового президента і промивають мізки людям - навіть сам Бутус це визнав опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана, и что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского обществаИсточник: https://censor.net.ua/n3161669
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ННН - що ти мелеш - які там колишні товариші в твоїй слузі наРІДУ ???
Зграя сексуальних збоченців та гвалтівників !! Як би там не давали і НЕБРАЛИ хабарі в ТВОЇЙ зепартії, то ніхто б і нічого не придумува би ! НЕМАЄ диму без вогню !!
ЗЕБІЛ не захищай свою партію клоунів !!
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Та он налоговая прислала претензию что у меня долг по есв, а его нету, но теперь мне этому смартфону нужно доказывать, что они лохи... ошибка скорее всего из-за смены регистрации, но это такое.
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Так то Петя бариші роздавав ? Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 359
Якась несуразіца....
Зелені брали, в тому числі і спікер... гроші Петі ? А їх таких чесних не цікавило хто і за що конверти роздає ?
Явно якась брехня.
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А чому ви відразу на Петю подумали!
Я, наприклад, гадав, що це Беня чудіт! Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 9710
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более того, подавляющее большинство пришибленных песикив, с коими имел смутное удовольствие пообщаться, твердо настаивают, что настоящий президент Беня и настоящая столица де-факто Днепр
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соєві чукчі не чітатєлі - вони пісатєлі ...))
В неї навіть розуму не вистачило прочитати статтю і зрозуміти , що бабло давали ті , хто завжди при владі - не залежно чи при Янику чи при Офшоренку - вони завжди на плаву !
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они на самом деле одно и то же - потому и голосуют вместе ))
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Добре, що хоч ти, тупа ботяра,знаєш, що твій пєця намародерив неміряно...
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Весь ЕС знает, и США, Канада.... а украинцы с первых рук знают!
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Не слушайте вы этого Полякова. Там одни сопли, какие то люди, под покровом ночи, в тёмных масках. Чи не секрет.

Мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать. Зеленый-презеленый, наш Уотергейт.
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так и скажи - воры покупают слуг - а слуги продажные ))
какая неожиданность - никогда такого не было и вот опять
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хм??квартал!!так квартал!! но хоть кто то!! помогите парню!!из роли выйти!! Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 8708 Деньги в конвертах "слугам народа" раздавали от людей, у которых миллионы долларов за предыдущую деятельность, - Поляков - Цензор.НЕТ 8745
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Кстати, вот вам новое от Вадима Дубовского. Забыли небось о нем уже...
https://www.youtube.com/watch?v=0W3hyCcn2vY
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типа, старые депутаты делились с молодыми, в том числе и опытом
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Но купленная за деньги преданность, без идеи, мало что стоит.
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Порошенко раздавал деньги молодой команде? Какой ужас! После этих слов он точно уедет в Ростов!!!
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увидев заголовок, порохоботы радостно вломились на статью надеясь с упоением тут срать в сторону новой власти, но... бегло просмотрев статью сразу затормозили...
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Панове боти, може годі сперечатися, та ламити списи про те, який клан нашої мафії найкращий. Майже третину століття хрещені отці нашоі мафії грабують країну, а вибори приводять на вершину влади представників тільки того, чи іншого мафіозного клану. А ворон ворону очі не виклює, Тому розвалюються справи про крадіїв-всокопосадовців, їх мажорів, немає посадок и т.п. Поки країною керує Її Величність Мафіозна СИСТЕМА з того роя, пробачте, не вийде ні х..я.
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СН на зарплате у бывших депутатов БПП? Это очередной зашквар новоделов Гроші в конвертах "слугам народу" роздавали від людей, у яких мільйони доларів за попередню діяльність, - Поляков - Цензор.НЕТ 9314
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