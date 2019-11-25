 Навчання танкових підрозділів резерву відбулися на Донбасі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Мета військових маневрів - підтримання високого ступеня готовності до реагування на можливий прорив ворога. Хоча танки і відведені з району проведення ООС, але загроза танкового прориву завжди має місце", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що тренування загальновійськового резерву проводяться регулярно. Так, особовий склад виконував дії в різних формах і способах застосування бригади.

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