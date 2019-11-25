 Навчання танкових підрозділів резерву відбулися на Донбасі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
"Мета військових маневрів - підтримання високого ступеня готовності до реагування на можливий прорив ворога. Хоча танки і відведені з району проведення ООС, але загроза танкового прориву завжди має місце", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що тренування загальновійськового резерву проводяться регулярно. Так, особовий склад виконував дії в різних формах і способах застосування бригади.
тот все больше парады парадировал
ничего что большинство освобожденных городов - считая и Иловайск - освобождены добровольцами
именно вопреки воле торговых партнеров мародера