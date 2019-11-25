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 Навчання танкових підрозділів резерву відбулися на Донбасі. ВIДЕО

На Донбасі пройшли військові навчання танкових підрозділів загальновійськового резерву Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"Мета військових маневрів - підтримання високого ступеня готовності до реагування на можливий прорив ворога. Хоча танки і відведені з району проведення ООС, але загроза танкового прориву завжди має місце", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що тренування загальновійськового резерву проводяться регулярно. Так, особовий склад виконував дії в різних формах і способах застосування бригади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161739
 
 
 Топ коментарі
 
В этом году войска отведет, в следующем учения будут уже без танков, а там и до развала армии рукой подать. Зеленский продолжает дело Януковича.
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Скільки ви там з клоуном н.п. міст звільнили, хоча б т.з. сірої зони?
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В этом году войска отведет, в следующем учения будут уже без танков, а там и до развала армии рукой подать. Зеленский продолжает дело Януковича.
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дело хорошее - при петебохе такого не припомню
тот все больше парады парадировал
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Бухай менше, може пам'ять і відновиться...
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Скільки ви там з клоуном н.п. міст звільнили, хоча б т.з. сірої зони?
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Бро, ти питаєш лахтинського бота. А мо й ордловськог сєпара.
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согласен бро - что там спрашивать лахтинских ботов
ничего что большинство освобожденных городов - считая и Иловайск - освобождены добровольцами
именно вопреки воле торговых партнеров мародера Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141 Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе - Цензор.НЕТ 6141
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уточнение - лахтинские боты - конечно песикопетеботы - свинофермовые ))
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При Яныке тоже тыдыщь регулярно выставочно происходил, а потом раз и армии нет.
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