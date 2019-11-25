 До кінця року буде закуплено 500 нових "швидких", - Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця цього року ми купуємо 500 "швидких". Завдання на наступний рік, щоб не було жодної швидкої, якій більше 6 років", - сказав він.

За словами Зеленського, зараз машини у служби невідкладної допомоги є, а пунктів її надання немає.

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"Знаєте, є такий чорний жарт медиків: якщо ви на мосту Патона зламали, не дай Боже, руку або ногу, то треба переповзати на лівий берег, тому що саме там є пункт швидкої допомоги", - пожартував президент.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року за ініціативою Володимира Зеленського в обласні медичні установи було передано 20 автомобілів швидкої допомоги, придбаних Фондом Ріната Ахметова.

25 листопада Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому пообіцяв відродити цей формат спілкування з громадянами та записувати відео щотижня.