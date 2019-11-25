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 Суспільство
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Все про:Зеленський (3652) швидка (79)

 До кінця року буде закуплено 500 нових "швидких", - Зеленський

Україна до кінця року закупить 500 нових автомобілів для невідкладної допомоги. Завдання поставлено так, щоб після 2020 року у всій країні не було жодної такої машини, старішої за 6 років.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця цього року ми купуємо 500 "швидких". Завдання на наступний рік, щоб не було жодної швидкої, якій більше 6 років", - сказав він.

За словами Зеленського, зараз машини у служби невідкладної допомоги є, а пунктів її надання немає.

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"Знаєте, є такий чорний жарт медиків: якщо ви на мосту Патона зламали, не дай Боже, руку або ногу, то треба переповзати на лівий берег, тому що саме там є пункт швидкої допомоги", - пожартував президент.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року за ініціативою Володимира Зеленського в обласні медичні установи було передано 20 автомобілів швидкої допомоги, придбаних Фондом Ріната Ахметова.

25 листопада Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому пообіцяв відродити цей формат спілкування з громадянами та записувати відео щотижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161738
 
 
 Топ коментарі
 
Объясните этому идиоту, что президент отвечает за внешнюю политику и силовой блок. И никаким боком к скорым, коровникам и покраске заборов отношения не имеет! Этому кретину заняться больше нечем???
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Та легко. Набираем в ГУГЛ: "скорые помощи Порошенко". И видим сотни машин скорой переданных им и гражданским, и фронту. По- чесноку.
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ну это как с дорогами оно тоже вещало с что с первого ноября До конца года будет закуплено 500 новых "скорых", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6085
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Жартуєш? Ця влада нічого для медиків не зробить.
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Сьогодні на Слабоді слова міністерка охорони здоров"я відповідатиме на запитання. 22:20
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Слуг *уйло-зебени много. А скорых мало. Можно ж при шухере всех и не спасти. Не все ж на растов и герцлию успеют с"цца!
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Надо делать вызов скорой платный. Не оставили в больнице на ночь - будь добр $200. И не будет нехватки машин
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и еще 6 бригад ОТРК "Сапсан", а то кацапы уже все перешли на "Искандеры" - куда они будут их запускать неизвестно, но на на всякий пожарный случай надо подготовиться..
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Шо за манси? Спочатку купи, а потім вихваляйся.
Жарти у припіздєнта, наче він з 95-го кварталу.
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Это похоже на старую сказку о новых старых Скорых Помощах, которые все время стоят в гараже и их покупает четвертое поколение президентов. Ещё Тимошенко закупала скорые помощи, а потом выяснили, что это перекуп старых машин. Так это те же старые машины всё ещё перекупают?
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Зеля- полностью поддерживаю идею. Но при одном условии: каждая "скорая" будет иметь набор медикаментов от передоза Зелья.

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Закупимо жовтих "богданчиків" на заводику не-олігарха, переобладнаємо під "швидкі", оформимо по вартості як пеуґеоти - профіт!
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Це що новий завхоз міністерства охорони здоров'я? А я завжди думав, що у президента інші обов'язки.
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Надеюсь это будут не ГАЗели, после дружеской беседы с путиным
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Опять?Это напоминает очередную победу над контрабандой или европейские дороги с 01.11.2019 года До кінця року буде закуплено 500 нових "швидких", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5824
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