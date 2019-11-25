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Все про:голодомор (215) Порошенко (10110)

 Мета Москви - знищити Україну, а потім знищити пам'ять про це, - Порошенко в Канаді

Російська репресійна машина не раз намагалася знищити Україну і її народ, але наймасовішим вбивством був Голодомор, який забрав життя від 8 до 10 мільйонів людей.

Про це п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" сказав під час жалобної церемонії біля першого у світі пам`ятника померлим від голоду "Розірване кільце життя" у канадському місті Едмонтон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Дуже важко збагнути масштаб цієї трагедії. Уявити, що було вбито від 8 до 10 мільйонів українців, винищено весь цвіт української нації. Українці завжди були трударями. Куди б не приїжджали українці – включно із Канадою – вони перш за все починали вирощувати хліб. Відібрати у них хліб і вбити їх голодом – це страшний злочин, страшна трагедія", – наголосив Петро Порошенко.

Він подякував українцям Канади за те, що вони фактично зберегли історичну пам`ять про загиблих предків і передали її нащадкам. Саме канадський Сенат першим визнав Голодомор українського народу як злочин сталінського режиму. І саме в Едмонтоні був встановлений перший пам’ятник Голодомору у вигляді розірваного, порожнього жорна, яке символізує розірване кільце життя. Бо мільйони загиблих від голоду – це десятки мільйонів ненароджених дітей у наступних поколіннях українців, – сказав п’ятий Президент.

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"Метою Москви було вбити Україну, вбити українців, потім ще й знищити пам`ять про це. І сьогодні, через десятки років, збройні сили Російської Федерації знову прийшли на українську землю. Для чого? Щоб знищити Україну. І нашою найкращою відповіддю, найкращим меморіалом про закатованих Голодомором буде розбудова нашої держави", – переконаний Петро Порошенко.

Він висловив подяку Єпископу Едмонтонському Іларіону за його неоціненний вклад в отримання Томосу про автокефалію Української православної Церкви. Як зазначив Петро Порошенко, для Кремля відновлення незалежної помісної української церкви стало справжньою катастрофою, співмірною із розвалом Радянського Союзу.

"Я хочу подякувати українцям Канади за невтомну працю на Україну. І за пам`ятник. І за величезну кількість волонтерів, які допомагали Україні зупинити російську навалу. Вона зупинена в тому числі і вашими зусиллями", – наголосив Петро Порошенко.

Мета Москви - знищити Україну, а потім знищити память про це, - Порошенко в Канаді 01
Мета Москви - знищити Україну, а потім знищити память про це, - Порошенко в Канаді 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161735
 
   
 Топ коментарі
 
Умеет Порошенко пиарит'ся на прописных истинах ради собственного политического капитальца, вместо того, чтобы сделать полезное для Украины и не дерибанить по-барыжьи.
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Министерство Иностранных дел Украины отстранили от подготовки к нормандской встрече - все делает ОПа во главе с "фсб-шным" Ермаком. Что будет подписываться - никому вообще не известно
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да вас ждали , подкиньте миллиардов 10 гривен , а лучше 20 , ну на ракеты , которые хотя бы средней дальности , что вам стоит , вы же богатый
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Ботьі , не в курсе , что КБ"Южное" ведет разработки боевьіх ракет за средства от Саудовской Аравии , по их заказу? А где заказ МО Украиньі, подкрепленньій финансированием , с жесткими сроками вьіполнения ?
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Та хоть бы не взрывал 5 складов на миллиарды долларов. Боеприпасов нет, снаряды для Градов можно купить только в России
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бедные зебилы у вас ракету за 5 года с 0 создают да как ваши предко на бойконуре с маршалом да Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 763
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Шо воно меле????
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Игорек, ты здесь родился, или ты потомок бродячих вивисекторов?
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Ну здесь же не по жидомолдавски написано...
Конкретно какие словами тебе не по душе?
За голод, за смерть, за расейских "братушек" - то пеця придумыаает?
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Этого поца 5 лет слушали..не вырывай слов из текста..хватит!!!-пускай на нарах эти басни рассказывает,а не здесь!!!ПОЦриот
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А кого ты готов слушать? Укажи мне на патриота...
Может это хронически простуженый нарцисс или портнов? Младорыг разумков или юзик с арахамией? Может это белый вошьдь билецкий или побитый молью полковник?
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не создай идола себе!!!у меня достаточного своего серого вещества!!!мне не зачем слушать тот мусор ,что ты перечислил...
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Не є Пєця і Зєля суперниками. Навіть перед першим туром Пєця був більш знервований, ніж перед другим. Бо Вовік з Пєцєю - одне і те саме. Їм обом Юлька страшна. Тому суперництво Пєці і Зєлі - цирк, постанова
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петя в качестве патриота-очевидно не "проканал".Народ его послал и правильно сделал.Чего стоит только абсолютно скотское заявление,что справились бы "и без волонтёров"(ютуб всё помнит)Как вата пиарится на 9-ом мая каждый год,так и данный персонаж теперь будет ультраукраинцем на каждую памятную дату.Слава богу,с тем же успехом.
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и тут порохоботы жмут на спам, а мы расспамливаем.
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Соевые,вы вообще хоть как-то умеете аргументировать?Что в моём комменте заслуживало спама?Что там было фактически неверно,оскорбительно?
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Соевая скотобаза,ЗА ЧТО вы меня заспамили?Оспорьте хоть одно слово ПО СУЩЕСТВУ.Научитесь полемизировать.
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Лишнехромосомный, сначала скажи хоть одно слово ПО СУЩЕСТВУ. :D
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Срань,так как ты работаешь здесь штатным ботом,ты меня не помнишь.А я тебя помню.Чуть общения-и ты сливаешься,как дерьмо в унитаз.Я ВСЁ сказал по существу.
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- хрюкают подрывающиеся пердачки Петиных фейкомётчиков.
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не кукарекай убогий Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 8555 иди накати стекломоя Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 8555
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шима, но не все же пьют стекломой, как ты! В Европе даже не знают, что так можно. А если ты употребляешь и знаешь, то хоть не удивляй европейцев. А то нам дико - в Enoteca такой набор, что заикаться начнёшь.
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пЭця мечется по всему миру ищет защиту,но зная какой он гнилой никто не спешит вмешиваться......а тут еще и ЗЕ подписал закон о "незаконном обогащении"....горит у попрошенки))))
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Порошенко, це самий кращий президент, який у нас був!! Фактично він створив Україну!!. Армія створена і озброєна також ним!! Зебіли не розуміють, що не стане Порошенка - не стане України!!!
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£им ссы в глаза - скажут божья роса£.
Я думал, это о кацапской лживости, а оказалось, что
порохоботы недалеко от нее ушли...
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Меняй ник на Днепровец, так при твоем любимом Порошенко решили.
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это ольгинско-соевая корпорация, уже и забыли, что из *петровск в совок канул.
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Порошенко, це самий кращий президент.

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Опитування проводилось в психіатричній лікарні.
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Мдя-я-я, а діагноз то в тебе веселіше аніж в Гадєньки буде, оце тебе супруніха залікувала
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нда! без свинолола и свиноботофф не будет - здохнут от голода!
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Хватит уже!!!Щоколадных щей уже наелись!!!!
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знову цей дурік
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приятно смотреть как зебилоиды в истерике постят кацапен пропоганду 2010х Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 5133 и как выходят на орбиту с горящими пердаками Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде - Цензор.НЕТ 5133
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Порошенко в Канаде, а Зе видосики записывает.
Внимание, вопрос. Кто из них Президент?
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Президент Украины-Зеленский.Это,как говорил Остап,медицинский факт.А теперь,дурко,спамь
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Да, Алексей, твой президент записывает видосики.
И тебе это нравится, ты бактериально счастлив.
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Не просто мой,а президент Украины.Ты будешь продолжать это отрицать?
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покажи мені де сьогодні на цензорі написано в шапці що зе - президент України, просто зе, або презедент, і все
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У порохоботов еще нет отвращения, каждый день эту зажравшующееся рожу пороха видеть на Цензоре.
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ghb xtv nen
причем тут масква разве фамилия презевратива РФ Гройсман
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Вже майже 800 років хоче - з часів створення московського улусу Золотої Орди.
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навіть ще раніше- з часів андрія боголюбського, який сплюндрував Київ у 1169 - палили церкви, вбивали старих і малих
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шо тільки не вигадує, аби на допити не ходити
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Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·5 ч

З наближенням Нормандського саміту серед наших партнерів зростає занепокоєння щодо можливих сепаратних домовленостей Києва з Москвою, прикриваючись Парижем і Берліном. Схоже укр МЗС відсторонено від підготовки до саміту. Рада та суспільство мають знати, з чим їдемо до Парижа.
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А чтобы Москва не захватила Украину, я, Порошенко, всуну свою прокладку между 2-мя оборонными заводами и подниму цену на комплектующие в 5 раз. И, конечно, не допущу никакого расследования и наказания, что 5 военных складов взлетели в воздух, на миллиарды долларов, и взять боеприпасы негде, как в стране-агрессоре
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чому зебілам треба тут писати, що петі тут нема і залишити в спокою свої підсмажені ануси ?
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В тюрьме похрюкает.... надеюсь уже есть прокурор, который эту тварь посадит.
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