 Генштаб створить управління стратегічних комунікацій, воно реагуватиме на інформаційні виклики, - Хомчак

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається трансформація всієї системи управління стратегічного та оперативного рівня. 5 листопада підписана Директива міністром оборони щодо такої практичної трансформації, і ми розпочали практичну складову. До лютого ми вже маємо трансформуватися й набирати спроможності за тими стандартами і принципами, які є у наших партнерів. У Генеральному штабі буде Управління стратегічних комунікацій. В Міністерстві оборони буде своє, своє буде і в Генеральному штабі", - повідомив Хомчак.

Він зауважив, що під час нещодавнього візиту до Брюсселя та участі у засіданні Військового комітету ЄС обговорював це питання з партнерами.

"У мене вже є домовленість із нашими партнерами – з начальником Генерального штабу Литви, в них дуже якісно працює цей напрямок. Ми маємо намір відправити у Литву тих, хто працюватиме у цій сфері, щоб вони вивчили цей досвід, подивилися, як це відбувається в інших країнах. Нам потрібен результат. Думаю, 20-й рік буде тим переломним роком, коли все це вже буде працювати", - сказав Хомчак.

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