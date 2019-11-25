 Генштаб створить управління стратегічних комунікацій, воно реагуватиме на інформаційні виклики, - Хомчак

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз відбувається трансформація всієї системи управління стратегічного та оперативного рівня. 5 листопада підписана Директива міністром оборони щодо такої практичної трансформації, і ми розпочали практичну складову. До лютого ми вже маємо трансформуватися й набирати спроможності за тими стандартами і принципами, які є у наших партнерів. У Генеральному штабі буде Управління стратегічних комунікацій. В Міністерстві оборони буде своє, своє буде і в Генеральному штабі", - повідомив Хомчак.
Він зауважив, що під час нещодавнього візиту до Брюсселя та участі у засіданні Військового комітету ЄС обговорював це питання з партнерами.
"У мене вже є домовленість із нашими партнерами – з начальником Генерального штабу Литви, в них дуже якісно працює цей напрямок. Ми маємо намір відправити у Литву тих, хто працюватиме у цій сфері, щоб вони вивчили цей досвід, подивилися, як це відбувається в інших країнах. Нам потрібен результат. Думаю, 20-й рік буде тим переломним роком, коли все це вже буде працювати", - сказав Хомчак.
Вместо тупого бла бла......
- Я буду відповідати на це питання як військова людина. Тому що перед Україною багато загроз, і не всі вони полягають у військовій сфері. Загрози залишаються всі ті, що були й раніше. Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все - завтра вже розпочнеться ця агресія. На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку «крайніх» варіантів, хоча й найбільш віддалених.
(Це говорить голова нашого Генштабу - Руслан Хомчак)
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html