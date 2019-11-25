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 Суспільство
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Все про:Генштаб ЗС (428) інформаційна війна (215) Хомчак (82)

 Генштаб створить управління стратегічних комунікацій, воно реагуватиме на інформаційні виклики, - Хомчак

Генеральний штаб ЗСУ має намір створити власне управління стратегічних комунікацій. Воно повинно буде реагувати на інформаційні виклики, що несе гібридна російська агресія.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається трансформація всієї системи управління стратегічного та оперативного рівня. 5 листопада підписана Директива міністром оборони щодо такої практичної трансформації, і ми розпочали практичну складову. До лютого ми вже маємо трансформуватися й набирати спроможності за тими стандартами і принципами, які є у наших партнерів. У Генеральному штабі буде Управління стратегічних комунікацій. В Міністерстві оборони буде своє, своє буде і в Генеральному штабі", - повідомив Хомчак.

Він зауважив, що під час нещодавнього візиту до Брюсселя та участі у засіданні Військового комітету ЄС обговорював це питання з партнерами.

"У мене вже є домовленість із нашими партнерами – з начальником Генерального штабу Литви, в них дуже якісно працює цей напрямок. Ми маємо намір відправити у Литву тих, хто працюватиме у цій сфері, щоб вони вивчили цей досвід, подивилися, як це відбувається в інших країнах. Нам потрібен результат. Думаю, 20-й рік буде тим переломним роком, коли все це вже буде працювати", - сказав Хомчак.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161734
 
 
 Топ коментарі
 
- Не претендуючи на державну таємницю, дозвольте запитати - якими Генеральний штаб бачить головні загрози, які постають зараз перед Україною, і які заходи вживаються, щоб ці загрози упередити?

- Я буду відповідати на це питання як військова людина. Тому що перед Україною багато загроз, і не всі вони полягають у військовій сфері. Загрози залишаються всі ті, що були й раніше. Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все - завтра вже розпочнеться ця агресія. На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку «крайніх» варіантів, хоча й найбільш віддалених.
(Це говорить голова нашого Генштабу - Руслан Хомчак)
Генштаб создаст управление стратегических коммуникаций, оно будет реагировать на информационные вызовы, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8467

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
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А на разведку и контр разведку не хотите эти деньги направить?
Вместо тупого бла бла......
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Страна "Смартфония"? Думал "Абсурдистан" это про рашку, но что-то сомнения закрались
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Забудь про Ольгино. Фабрика троллей уже давно переехала в Лахта-2
Генштаб создаст управление стратегических коммуникаций, оно будет реагировать на информационные вызовы, - Хомчак - Цензор.НЕТ 346
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эй там, по камуникациям, игде стрельбы ракетами на 1200 км по надводным целям?
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Засранные мозги опасенее разорвавшийся ракеты.
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Рассказывать про потужные перемоги уже было. Теперь решили целое управление создать. Вооружаться будем или деньги граждан только на зарплаты себе а защищать их так и не собираются?
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Страна "Смартфония"? Думал "Абсурдистан" это про рашку, но что-то сомнения закрались
 показати весь коментар
 
 
А на разведку и контр разведку не хотите эти деньги направить?
Вместо тупого бла бла......
 показати весь коментар
 
 
- Не претендуючи на державну таємницю, дозвольте запитати - якими Генеральний штаб бачить головні загрози, які постають зараз перед Україною, і які заходи вживаються, щоб ці загрози упередити?

- Я буду відповідати на це питання як військова людина. Тому що перед Україною багато загроз, і не всі вони полягають у військовій сфері. Загрози залишаються всі ті, що були й раніше. Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все - завтра вже розпочнеться ця агресія. На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є у переліку «крайніх» варіантів, хоча й найбільш віддалених.
(Це говорить голова нашого Генштабу - Руслан Хомчак)
Генштаб создаст управление стратегических коммуникаций, оно будет реагировать на информационные вызовы, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8467

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2824697-ruslan-homcak-nacalnik-genstabu-golovnokomanduvac-zsu.html
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В инет уже скидывали фотки из столовых в разных военных училищах, весна 2019 и осень 2019. Впечатление что снова прапорщики, причем по 2 шт на каждое место.
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