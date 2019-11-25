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 Політика України
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Все про:Рябошапка Руслан (209) Приходько Борис (1) Слуга народу (517) Поляков_Антон (11)

 Позафракційні нардепи відверто починають підголосовувати "Слугам народу", тому що у Рябошапки на них щось є, - Поляков

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков упевнений, що законопроєкти отримуватимуть потрібну кількість голосів за рахунок позафракційних депутатів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми ж бачимо з вами, що відбувається. Позафракційні відверто починають підголосовувати "Слугам народу". Це пов'язано з тим, що, по-перше, є певні справи у Рябошапки на деяких представників позафракційних депутатів", - заявив Поляков.

За його словами, це стосується, серед іншого, нардепів Бориса Приходька і Валерія Давиденка.

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"Щодо Приходька я ставив пряме запитання. Справа вже в суді. Його не треба вести, розслідувати. Справа в суді. Але влітку він став депутатом. І суд заморозив там 2 млрд грн облігацій. Тобто фактично просто треба, щоб він прийшов до суду. В тій справі фігурує і Давиденко, і Гонтарева, і навіть Порошенко. Ці всі - Курченко, Арбузов. Тобто, вся попередня влада. Вся ця орбіта порошенківська. Тому що там ниточки ведуть до інших справ. За моєю інформацією, деякі фігуранти потихеньку, поки ця справа заминається, починають вже зникати. Ми чекаємо 100 днів. А хтось просто цим користується", - зазначив нардеп.

Є запитання і щодо Давиденка. "Але справу я не розкривав. Це інсайдерська інформація з прокуратури, звідки я і дізнався, що це подання вже другий місяць лежить у нього на столі. Тобто, генпрокурору фактично готовий документ треба підписати, подання до Верховної Ради на зняття недоторканності і все. Справа є. На 2 мільярди гривень. Ви шукаєте гроші в бюджет. Ви їх хотіли забрати з місцевих бюджетів, поставити їх на коліна і так зараз ви їх ставите на коліна. Ви хотіли забрати 7,7 мільярда гривень з місцевих бюджетів акцизу на паливо. Ось вам 2 мільярди гривень", - вважає Поляков.

Як приклад впливу на позафракційних нардепів він назвав закони про землю і судову реформу. "Офіс президента підраховував голоси за земельні законопроєкти. І йшло голосування по групах. І вони бачили, що не вистачає голосів. До того ж вони переживали, що деякі депутати проголосують, як я (проти. - Ред.). І тоді вони відверто знову вплинули на позафракційних - як і в законі 1008 щодо судової реформи. Тоді, якби не позафракційні голоси, судова реформа провалилася б", - упевнений Поляков.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161733
 
 
 Топ коментарі
 
как пнули - так компромат и полез...а как в том соку варился - так не удивлялся и рот не открывал... вот так всегда...только обидев кого-то узнаем правду (ибо у обиженного чувство справедливости обостренно, а у сыто-довольного - совесть молчит)
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похоже, к власти пришло такое же быдло, как в 1917. если это так, то скоро начнутся репресии.
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Каким разговорчивым стал вдруг этот Поляков, ну чисто Серя Лещенко ..
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похоже, к власти пришло такое же быдло, как в 1917. если это так, то скоро начнутся репресии.
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Со времен Кучми на каждого собирается папочка, а дела возбуждают когда више одного места начинает пригать.
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Новое от американского дальнобоя..
Марш зебобиков..
https://youtu.be/0W3hyCcn2vY
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Спасибо. С телефона так не получается, даже ссылку активную.
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как пнули - так компромат и полез...а как в том соку варился - так не удивлялся и рот не открывал... вот так всегда...только обидев кого-то узнаем правду (ибо у обиженного чувство справедливости обостренно, а у сыто-довольного - совесть молчит)
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Ага правду 😁 обиженные же самые честные
Правду и ничего кроме правды
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Каким разговорчивым стал вдруг этот Поляков, ну чисто Серя Лещенко ..
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Ще ніколи такого не було в Україні!!! Порошенко ніколи такого не допускав!!! Зебіли з посіпаками розвалюють Україну!!
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Та ладно А давай пэцю сразу героем Украины сделаем? вон "откохал" такую ГЛАДКую СВИНью. А как пэця виртуально переводил мильйоны... ммм (траст напомню слепой и влять он не может).
Расскажи нам побольше фантастических Ызторий про пэцю.
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Ага! Так оно и есть! Пацанчик вещать ещё будет долго. Мерзкая хрень, честно говоря. Это дерьмо, очень скоро, зальёт эфир выше ватерлинии, что очевидно. Всем хватит. И Слугам, и оппонентам. Чертовы жыды!
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Самый сок в другом. Этот "младой дЭпутан" ДО того как его выгнали делал записи колег на диктофон, неглсно естественно. В это вся суть его гнилой душенки. Гнилой он.
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Тобто: ті, що обіцяли нову політику (нЄ_бариґ), не гнилі -- ані чєсТньіє парні. А той, що зловив цю блаЗЄноту на брехні та ткнув їх носом у їхнє ж лайно -- "ґнілой_он". Така у блаЗЄноти "логіка"
Ні, свиното, жеріть своє лайно на повен рот. І мені насрати хто і як записує вашу підлість на диктофон.
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если не деньгами, так компроматом - хрен редьки не слаще, борцуны с коррупцией...........
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Уже и проститутки, страдающие острой формой гонореи, теперь в авторитете на сайте "Цензор.НЕТ". Кто следующий далi буде.
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А ЩЕ зЕ 'ПІДГОЛОСОВУЄ' ЛЬВІСЬКИЙ 'гОЛОС'.

пояснюється просто..У "соросят' "контрольний пакет акцій" у СН і Голосі.
один хазяїн.

І це не Бєня..

Тому і Гончарук,і Маркарова,Коболєв.і решта пи..обратії...(
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