 Позафракційні нардепи відверто починають підголосовувати "Слугам народу", тому що у Рябошапки на них щось є, - Поляков

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ми ж бачимо з вами, що відбувається. Позафракційні відверто починають підголосовувати "Слугам народу". Це пов'язано з тим, що, по-перше, є певні справи у Рябошапки на деяких представників позафракційних депутатів", - заявив Поляков.

За його словами, це стосується, серед іншого, нардепів Бориса Приходька і Валерія Давиденка.

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"Щодо Приходька я ставив пряме запитання. Справа вже в суді. Його не треба вести, розслідувати. Справа в суді. Але влітку він став депутатом. І суд заморозив там 2 млрд грн облігацій. Тобто фактично просто треба, щоб він прийшов до суду. В тій справі фігурує і Давиденко, і Гонтарева, і навіть Порошенко. Ці всі - Курченко, Арбузов. Тобто, вся попередня влада. Вся ця орбіта порошенківська. Тому що там ниточки ведуть до інших справ. За моєю інформацією, деякі фігуранти потихеньку, поки ця справа заминається, починають вже зникати. Ми чекаємо 100 днів. А хтось просто цим користується", - зазначив нардеп.

Є запитання і щодо Давиденка. "Але справу я не розкривав. Це інсайдерська інформація з прокуратури, звідки я і дізнався, що це подання вже другий місяць лежить у нього на столі. Тобто, генпрокурору фактично готовий документ треба підписати, подання до Верховної Ради на зняття недоторканності і все. Справа є. На 2 мільярди гривень. Ви шукаєте гроші в бюджет. Ви їх хотіли забрати з місцевих бюджетів, поставити їх на коліна і так зараз ви їх ставите на коліна. Ви хотіли забрати 7,7 мільярда гривень з місцевих бюджетів акцизу на паливо. Ось вам 2 мільярди гривень", - вважає Поляков.

Як приклад впливу на позафракційних нардепів він назвав закони про землю і судову реформу. "Офіс президента підраховував голоси за земельні законопроєкти. І йшло голосування по групах. І вони бачили, що не вистачає голосів. До того ж вони переживали, що деякі депутати проголосують, як я (проти. - Ред.). І тоді вони відверто знову вплинули на позафракційних - як і в законі 1008 щодо судової реформи. Тоді, якби не позафракційні голоси, судова реформа провалилася б", - упевнений Поляков.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков