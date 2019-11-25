 Через навчання в Івано-Франківську можуть ввести "особливий режим"

Тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління СБУ в Івано-Франківській області.
"Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - сказано в повідомленні.
У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Мешканців міста в Управлінні СБУ просять зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців".
ну, ну
имя ему ЗЕро
Показово місто обрали .Для нової влади терористів найбільше ТАМ.
Які затримання цивільного населення під час навчання за відсутності документів, яке ведіть себе нормально.
Це ніщо інше як зачистка!!!!!!!!!!!!!!!
Невже починається окупація Івано-Франківській області.