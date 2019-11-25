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 Через навчання в Івано-Франківську можуть ввести "особливий режим"

25 і 26 листопада СБУ проводить в Івано-Франківську антитерористичні навчання. На цей час у місті можуть обмежувати переміщення людей і транспорту, перевіряти документи й оглядати автомобілі.

Тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління СБУ в Івано-Франківській області.

"Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - сказано в повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Національної поліції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держспецзв’язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

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Мешканців міста в Управлінні СБУ просять зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих незручностей, належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців".

Через навчання в Івано-Франківську можуть ввести особливий режим 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161732
 
 
 Топ коментарі
 
Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим" - Цензор.НЕТ 9737Так вот где оказывается по мнению ЗЕКоманды окопались враги и где нужно вводить военное положение. Зато на даунбасе всех военных и мусоров убрали и мосты построили боевикам.
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Потихоньку Зелупа и его сепарская команда тренируется зачистить западную Украину от врагов Хуйла. Видать боятся что западенцам не понравится то решение которое Зелупа подпишет с Хуйлом в нормандии.
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так в Мариуполе же все тихо, в Ивано-Франковске неспокойно - сепары на каждом углу Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим" - Цензор.НЕТ 6465
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чого раптом? тихеньке провінційне і квітуче місто ..Станіслав
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туда собирается с визитом "великий команденте" бритая грудь вовка зе
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так в Мариуполе же все тихо, в Ивано-Франковске неспокойно - сепары на каждом углу Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим" - Цензор.НЕТ 6465
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Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим" - Цензор.НЕТ 9737Так вот где оказывается по мнению ЗЕКоманды окопались враги и где нужно вводить военное положение. Зато на даунбасе всех военных и мусоров убрали и мосты построили боевикам.
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Потихоньку Зелупа и его сепарская команда тренируется зачистить западную Украину от врагов *****. Видать боятся что западенцам не понравится то решение которое Зелупа подпишет с ****** в нормандии.
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знайшли підозрюваного, який сьогодні намалював свастику на памятнику Шльомі Алєйхуму
Из-за учений в Ивано-Франковске могут ввести "особый режим" - Цензор.НЕТ 2442
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в жидів рахується якщо мама ...та й хто "папа" одна мама знає ...
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Скабєєвій на радість. Вова-меньшенький на бандєрах тренується,щоб старшенькому сподобатись.
Показово місто обрали .Для нової влади терористів найбільше ТАМ.
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Вот как значит, террористы-украинцы, бандеровцы? зеленский готовится к охоте на украинцев как в 1918-1933.
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какие документы? я обязан носить с собой паспорт чтоли? знаю что в рашкостане обязаны носить и при первом требовании полиции предявлять,у нас уже как у *****?
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Які законні дії!!!!!!!!!!!
Які затримання цивільного населення під час навчання за відсутності документів, яке ведіть себе нормально.
Це ніщо інше як зачистка!!!!!!!!!!!!!!!
Невже починається окупація Івано-Франківській області.
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СБУшники пускай пи*дуют учиться в ОРДЛО, а не устраивают шоу на западе
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Під виглядом навчань СБУ МВС заводиться московська диверсійна група, яка має на меті арешт та знищення лідерів патріотів, та їх оточення.
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