 Рішення про виключення Іванісова з фракції "Слуги народу" вже прийнято, - заступник голови фракції Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
"Рішення про виключення Романа Іванісова і з фракції, і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради", - зазначила вона.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".
Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.
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Не будуть же вони повертати йому $200000, які він заплатив щоб потрапити до ВР. Бо він же може й "квитанцію" показати: "...у нас всє ходьі запісаньі..." (с).
Тому: з фракції виженуть, а з ВР -- не зможуть. Він вимагатиме повернути гроші з відсотками. І без гарантії, що мовчатиме
Насиловал, воровал, Бене денег отслюнявил и депутатом стал...
интересно, сколько еще дерьма завели зебики в парламент?))))
С 2010 по 2015 год был депутатом Ровенского областного совета VI созыва от ВО «Батькивщина».
В 2015 году баллотировался в облсовет по 63 округу (город Ровно) от Блока Петра Порошенко «Солидарность».
В 2014 году принимал активное участие в Революции достоинства. Заместитель коменданта Майдана в Киеве.
Иванисову на момент совершения преступления было 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть, в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать. Но затем он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование неестественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.
Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был "упакованый", "грелся" хорошо, делился передачами. Освободился условно-досрочно", - цитирует подполковника Краморова Бутусов. (с)
Щас пазваню баканову по поводу єтово чОрта.
1) блаЗЄнські не можуть провести з'їзд, бо партії фактично не існує;
2) а гроші, що заплатив "іванісов" щоб стати депутатом хто йому повертатиме з відсотками?
Судимость погашена, сроки давности истекли.
Так а когда будем возбуждать дело по использованию поддельных документов.
Там сроки никуда не истекли и не думали истекать. Диплом он подавал куда там - в ЦИК, в партию, типа при удоустройстве, ну и так далее.
Какой диплом, сидя на зоне?
Профессора с выездной сессией приезжали?
Надо ж наверное провадження открывать по пидробке, или как?