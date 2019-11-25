 Рішення про виключення Іванісова з фракції "Слуги народу" вже прийнято, - заступник голови фракції Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Рішення про виключення Романа Іванісова і з фракції, і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради", - зазначила вона.

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Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.