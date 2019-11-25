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 Політика України, Події
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Все про:Слуга народу (517) Кравчук Євгенія (9) Іванісов (15)

 Рішення про виключення Іванісова з фракції "Слуги народу" вже прийнято, - заступник голови фракції Кравчук

Народного депутата України Романа Іванісова виключено зі складу партії і фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Рішення про виключення Романа Іванісова і з фракції, і з партії вже ухвалено. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради", - зазначила вона.

Читайте також: Іванісов не зможе повернутися в "Слугу народу", - Корнієнко

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161731
 
 
 Топ коментарі
 
Вот же мразота а не партия. Что значит исключение из фракции? Вы насильника завели в раду. Где то говно, которое пафосно дает 24 часа и кричит выйди отсюда разбойник? Может насильнику даст 24 часа сложить мандат?
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" Педофилы народа " - правильное название их фракции .
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Олигархическая банда Слуга Народа, заведём в Раду любого урода.
Насиловал, воровал, Бене денег отслюнявил и депутатом стал...
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За бубочку боятся когда та встречу с членами фракции придет .
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Вот же мразота а не партия. Что значит исключение из фракции? Вы насильника завели в раду. Где то говно, которое пафосно дает 24 часа и кричит выйди отсюда разбойник? Может насильнику даст 24 часа сложить мандат?
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да лучше бы он сам сложил и мандат и свою манду СН гамузом
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" Педофилы народа " - правильное название их фракции .
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100%! Насильникам не место в Верховной Раде Украины!
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"...Вы насильника завели в раду..."
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Не будуть же вони повертати йому $200000, які він заплатив щоб потрапити до ВР. Бо він же може й "квитанцію" показати: "...у нас всє ходьі запісаньі..." (с).
Тому: з фракції виженуть, а з ВР -- не зможуть. Він вимагатиме повернути гроші з відсотками. І без гарантії, що мовчатиме
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Порохобот, а ведь Иванисов-то из БПП
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Зебил, в раду он прошел с какой политической силой?
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Напряги остатки мозга. Он принес справку из МВД, что чист, судимостей нет. Что формально правильно. И что, проверять его до 7-го колена. Посмотрели, что он дважды баллотировался от БПП, теперь ясно, что все дерьмо из БПП надо таки мощно проверять
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Вопрос кто следующий. Очень интересная фракция собралась по интересам . Решение об исключении Иванисова из фракции "Слуги народа" уже принято, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 6394
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Олигархическая банда Слуга Народа, заведём в Раду любого урода.
Насиловал, воровал, Бене денег отслюнявил и депутатом стал...
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Та в гробу він бачив ту фракцію! З депутатів не виженуть, а коли рейтигни всієї отієї ЗЕКОмандИ стануть "0", заявить про свії хероїзьм, бо боровся проти, своїм х...м, чи то достоїнством!
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Б утусов я ухожу с твоего сайта тут одни проохоботы орудуют
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У меня другой вопрос - изнасилование же было груповым? - остальным хероям наверно обидно, - когда ж их примут в слуги?
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Нет. Всё было не так. Я, щас, ниже, коротко, кое-что изложу. Странно, это из заметки Бутусова, которую, отчего-то, не публикует Цензор! Отчего???
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да уж зебыкота в очередной раз села в лужу)))))
интересно, сколько еще дерьма завели зебики в парламент?))))
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Т.е. депутатом он останется и будет проедать народные деньги, получать льготы, жильё, лечение в Феофании и прочие приятные вещи?
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Он давно в политике. Даже был не последним человеком на Майдане. Почему дело об изнасиловании вспомнили только сейчас?

С 2010 по 2015 год был депутатом Ровенского областного совета VI созыва от ВО «Батькивщина».
В 2015 году баллотировался в облсовет по 63 округу (город Ровно) от Блока Петра Порошенко «Солидарность».
В 2014 году принимал активное участие в Революции достоинства. Заместитель коменданта Майдана в Киеве.
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Молодец, что читаешь википедию. Но вот в раду его заведи именно слуги урода.
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Излагаю. Версию вертухая, при этом Иванисове состоящему:

Иванисову на момент совершения преступления было 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть, в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать. Но затем он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование неестественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.
Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был "упакованый", "грелся" хорошо, делился передачами. Освободился условно-досрочно", - цитирует подполковника Краморова Бутусов. (с)
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Да, такого позора как эта Рада у нас еще не было. Один дрочит в зале, другой с проститутками торгуется, третий вообще отсидел за изнасилование. Ожет хватит этого розора?????
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Вьійді отсУда, насільнік.

Щас пазваню баканову по поводу єтово чОрта. Рішення про виключення Іванісова з фракції "Слуги народу" вже прийнято, - заступник голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 7241
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опупенное наказание , выгнали из фракции , а мандат забрать слабо , понимаю че закона нет , ну дак приймите , ишо лучше - предлагаю провести референдум по увольнению депутатов , нарушил или пролез - нах
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Процедура є: в минулому скликанні фракція БПП вигнала "фірсова". Але для цього вони провели з'їзд, який вирішив позбавити мандата "фірсова".
1) блаЗЄнські не можуть провести з'їзд, бо партії фактично не існує;
2) а гроші, що заплатив "іванісов" щоб стати депутатом хто йому повертатиме з відсотками?
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То, что в партии Зеленского постоянно всплывают шлюхи, взяточники, недоучки с поддельными дипломами, насильники, решалы, ватники, мошенники и безработные, только подтверждает факт, что это истинно народная партия!
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Не, ну решение об исключении принято. Хорошо.
Судимость погашена, сроки давности истекли.
Так а когда будем возбуждать дело по использованию поддельных документов.
Там сроки никуда не истекли и не думали истекать. Диплом он подавал куда там - в ЦИК, в партию, типа при удоустройстве, ну и так далее.
Какой диплом, сидя на зоне?
Профессора с выездной сессией приезжали?

Надо ж наверное провадження открывать по пидробке, или как?
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питання щодо того збрехав чи не знав і просто 'прикрив ' однопартійця "людина президента" і Генпрокурор Рябошапка 'СТОЇТЬ РУБА'
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Дядя резко перестал фейсбучить(вешать лапшу), так как враньё уже не дивиденды приносит, а убыток))
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он свою фракцию организует, соберет всех сочувствующих и изгнанных
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Пойдет теперь в Опа-Жопа-Блок - там как раз одни дрочеры, ******** и насильники.
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