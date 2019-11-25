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Все про:ДТП (2635) Кулеба Микола (35)

 "Ми будемо молитися і тримати кулаки" - Зеленський про ДТП з Кулебою

Президент України Володимир Зеленський побажав уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебі та його дітям одужання після ДТП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми молитимемося, триматимемо кулаки, щоб усе було добре і з вами (Кулебою - ред), і з дітьми", - сказав він у відеозверненні до українців про успіхи, перемоги, плани та невдачі влади за тиждень, записаному під час пішої прогулянки президента вулицями Києва в понеділок.

Читайте також: ДТП з Кулебою: Від початку року на цьому перехресті було понад 50 ДТП. Місцеві жителі протестували, але влада проігнорувала. ФОТО

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стан дитячого омбудсмена Кулеби стабілізували, його старший син непритомний і у важкому стані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161728
 
 
 Топ коментарі
 
а за раненых бойцов -люди простые кровь здают и на донбассе убитых после твоего перемирия не будет молитвы или то не люди?
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Он совершил ДТП с тяжелыми последствиями! Он - единственный виновник! Его место на скамье подсудимых. А ты, ..............., за него "кулаки держишь"???!!!!!!
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Цікаво на скільки другого водія посадять.
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почему я должен за этого дол***** молится? С детьми на красный проскочить решил "Мы будем молиться и держать кулаки" - Зеленский о ДТП с Кулебой - Цензор.НЕТ 1326
Думаю молитва здесь бессильна
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кто там в ОП инструктажи проводил - по недопущенню порушень ПДД ?????
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А если бы видео не было такого четкого и понятного, представляете что бы было ? Пофантазируйте!
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Хлопці, не варнякайте. Падєржать кулачкі, так падєржать. Нехай вилікується, а потім звільнити і притягти до відповідальності.
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Дронов выехал на жёлтый ( почти на зелёный) его слегка задела зайцева.
Лично по его вине, никто не погиб. Получил 10 ку.
А наш уполномоченный наверное медаль пллучит. За храбрость . И компенсацию.на ремонт и лечение.
Хотя могу поспорить шо его 10 летний сын не был в детском кресле ( потому что это дебилизм садить в это кресло не по физическим параметрам а и по возрастным). Но они сами приняли такой закон, так что должны были исполнять. Интерестно ему хотя бы штраф за это выпишут?
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Коломойский захватывает НБУ.
Коломойский пошел ва-банк. Протестующие ворвались в НБУ. МВД делает вид что ее нет. СБУ с удовольствием наблюдает. Высшего руководства нет с утра. Если Смолий просто подаст в отставку с Вовой не будут в финансовом мире разговаривать даже офшорные клоаки.
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Человек по познается в ценностях. Трусы, которые без единого выстрела сдали свои катера герои. Виновник ДТП, который чуть не угробил себя и своих детей, хороший парень, за ко орого нужно держать кулаки. На моем жизненном пути попадались только евреи, о которых иначе как падло, я бы не сказал. Я думал, не повезло мне. Был один еврей, теперь второй. Уже не повезло стране.....
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ти не правий ...хороші жиди живуть у Ізраїлі ...чого і "нашим" евреям бажаємо ...виїхати всім дружно на ЗЕМЛЮ Обетованую ...правда там землею не побарижиш та й виводкам їхнім прийдеться служити у "цахалі" ...але є один плюс ...там всі свої ...навіть розвести когось не вийде
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Я бы всех евреев отправил на землю на корабле большем и удобном.... Титаник...
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Человек словил гаву .Не видел сигнала светофора.А бус ехал с превышением.Тут и везде надо делать перекрёстки с круговым движением! Тогда хоронить будем меньше!!!И желательно по середине круговой клумбы бетонный надолб или стелу!Для естественного отбора.
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Клоун держит кулаки за мудака, который четыре раза кряду нарушил ПДД и чуть не убил людей???? Оно не просто клоун, оно клоун-кретин в таком случае.
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...Михаил Подоляк: "Уполномоченная езда на красный"Уполномоченная… езда на красный(
Давешняя авария на автобане Киев-Одесса, которую, несомненно, спровоцировал Уполномоченный по делам детей Николай Кулеба и в которой пострадали его же дети, крайне красноречивая и показательная история. О нас. О нашем безупречном лицемерии. Об ужасающей склонности ко лжи. О том, почему мы все больше говорим правильных речей, чаще одеваемся в патриотические одежды, но неуклонно падаем на дно. Почему страну массово покидают ее граждане…
Безусловно, сама по себе авария - это страшная трагедия с тяжелыми последствиями и безусловно нужно выразить сочувствие всем пострадавшим сторонам. Так поступают в цивилизованных обществах…
А вот тот лёгкий информационный беспредельчик, который начался сразу после аварии, это именно то, как категорически НЕ поступают успешные сообщества. Наша государство (т.е. его официальные представители), не задумываясь о ничтожности собственного поведения, молниеносно попытались организовать… защиту человека, который, собственно, и спровоцировал катастрофическую аварию. И навесить весь этот ужас на другого пострадавшего, придав ему ещё и клишированный флёр «человека без определённых занятий». Тут же появились потрясающе лживые версии произошедшего и соответствующие массовые комментарии. После волны инфантильной дезинформации по горячим следам пошла другая волна - целая гроздь слезливых текстиков от знакомых/друзей/коллег типа «Коля - такой хороший человек и он просто не мог себе такое позволить. И потому это чистая провокация»).
Оставлю в стороне философскую дискуссию о том, что хороший человек понятие субъективное. Но как быть с фактической стороной дела? С очевидными доказательствами вины конкретного человека?…
… Вот эта вот авария, увы, опять позволяет сделать нам ряд печальных выводов. О дальнейшей неизменности нашего падения… Парадоксально, но наше государство, судя по всему, все ещё живет в… доцифровую эпоху и позволяет себе глупо так на чёрное говорить белое. Несмотря на наличие документальных доказательств из сотен источников. И даже более того, государство внаглую пытается оспорить очевидное, видеодоказательное. Зачем?..
Во/вторых, у нас все ещё правит бал выдающееся и нескончаемое лицемерие. Т.е. любой гос/деятель, включая Уполномоченного по делам детей, безостановочно рассказывает нам о важности тех же пристегиваний или детских кресел в авто, но сам в повседневной жизни это напрочь игнорирует. Ребята пишут правила, рвут на себе рубашки, а потом демонстративно игнорят их. И общество игнорит. Потому что пример заразителен…
В/третьих, государство выздоровеет только тогда, когда оно сможет наказывать именно виновного. Независимо от его рангов и дружеских отношений с кем/либо из силовых замминистров…
В/четвёртых, провинциальная пропаганда тем и отличается, что предлагает ответы на очень примитивные вопросы. Но стоит задать вопрос посложнее и пропаганда тут же превращается в раздражающее блеяние. Потому что… нельзя же быть тупыми такими)…Михаил Подоляк
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343167-mihail_podoljak_upolnomochennaja_ezda_na_krasnyj
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молится золотому тельцу никто не отменял "Ми будемо молитися і тримати кулаки" - Зеленський про ДТП з Кулебою - Цензор.НЕТ 4384 на пару с бабломойским
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а эта малорослая зеленая собака-самка не хочет подержать кулаки за другого водителя, который возможно останется из-за этого дебила Кулебы калекой? !
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Не за поранених, звісно. Бо ще "путін" перестане вважати за "сімпатіШноВо_парня". Тьху, блаЗЄнське лайно.
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а Кулеба часом тоже еврей? молитва теперь только за своих? он при любом раскладе 1000% виновник жесткого дтп и, слава Богу, на том перекрестке не стояли люди, а то было бы еще за кого молиться презу....
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- Вчера, помощник президента Владимира Зеленского Николай Кулеба на служебном автомобиле Тойота мирно пересекал перекресток на красный сигнал светофора, когда в него на огромной скорости 60 км/ч, двигаясь на зеленый свет влетел микроавтобус Фольксваген, которым управлял гражданин без определенного места работы, неженатый, не имеющий детей, небритый, 1998 года рождения, - сообщает заместитель министра МВД Антон Геращенко.
- Следствием установлено, что без определенного места работы житель села должен был пропустить служебный автомобиль помощника президента, потому что он отчетливо видел, что за рулем Тойоты находится высокопоставленный чиновник, что приравнивается к спецсигналу типа "проблесковый маячок". Согласно новых правил ПДД, безработный водитель должен был остановиться и пропустить высокопоставленное лицо, после чего выйти из машины и сделать два раза "ку", резюмировал Геращенко.
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