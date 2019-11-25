 "Ми будемо молитися і тримати кулаки" - Зеленський про ДТП з Кулебою

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми молитимемося, триматимемо кулаки, щоб усе було добре і з вами (Кулебою - ред), і з дітьми", - сказав він у відеозверненні до українців про успіхи, перемоги, плани та невдачі влади за тиждень, записаному під час пішої прогулянки президента вулицями Києва в понеділок.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і зараз перебуває в реанімації у важкому стані.
Пізніше було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.
Сам Микола Кулеба на своїй сторінці в мережі Facebook заявив, що перебуває в лікарні разом з синами, а на запитання відповість пізніше.
Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
Думаю молитва здесь бессильна
Лично по его вине, никто не погиб. Получил 10 ку.
А наш уполномоченный наверное медаль пллучит. За храбрость . И компенсацию.на ремонт и лечение.
Хотя могу поспорить шо его 10 летний сын не был в детском кресле ( потому что это дебилизм садить в это кресло не по физическим параметрам а и по возрастным). Но они сами приняли такой закон, так что должны были исполнять. Интерестно ему хотя бы штраф за это выпишут?
Коломойский пошел ва-банк. Протестующие ворвались в НБУ. МВД делает вид что ее нет. СБУ с удовольствием наблюдает. Высшего руководства нет с утра. Если Смолий просто подаст в отставку с Вовой не будут в финансовом мире разговаривать даже офшорные клоаки.
Давешняя авария на автобане Киев-Одесса, которую, несомненно, спровоцировал Уполномоченный по делам детей Николай Кулеба и в которой пострадали его же дети, крайне красноречивая и показательная история. О нас. О нашем безупречном лицемерии. Об ужасающей склонности ко лжи. О том, почему мы все больше говорим правильных речей, чаще одеваемся в патриотические одежды, но неуклонно падаем на дно. Почему страну массово покидают ее граждане…
Безусловно, сама по себе авария - это страшная трагедия с тяжелыми последствиями и безусловно нужно выразить сочувствие всем пострадавшим сторонам. Так поступают в цивилизованных обществах…
А вот тот лёгкий информационный беспредельчик, который начался сразу после аварии, это именно то, как категорически НЕ поступают успешные сообщества. Наша государство (т.е. его официальные представители), не задумываясь о ничтожности собственного поведения, молниеносно попытались организовать… защиту человека, который, собственно, и спровоцировал катастрофическую аварию. И навесить весь этот ужас на другого пострадавшего, придав ему ещё и клишированный флёр «человека без определённых занятий». Тут же появились потрясающе лживые версии произошедшего и соответствующие массовые комментарии. После волны инфантильной дезинформации по горячим следам пошла другая волна - целая гроздь слезливых текстиков от знакомых/друзей/коллег типа «Коля - такой хороший человек и он просто не мог себе такое позволить. И потому это чистая провокация»).
Оставлю в стороне философскую дискуссию о том, что хороший человек понятие субъективное. Но как быть с фактической стороной дела? С очевидными доказательствами вины конкретного человека?…
… Вот эта вот авария, увы, опять позволяет сделать нам ряд печальных выводов. О дальнейшей неизменности нашего падения… Парадоксально, но наше государство, судя по всему, все ещё живет в… доцифровую эпоху и позволяет себе глупо так на чёрное говорить белое. Несмотря на наличие документальных доказательств из сотен источников. И даже более того, государство внаглую пытается оспорить очевидное, видеодоказательное. Зачем?..
Во/вторых, у нас все ещё правит бал выдающееся и нескончаемое лицемерие. Т.е. любой гос/деятель, включая Уполномоченного по делам детей, безостановочно рассказывает нам о важности тех же пристегиваний или детских кресел в авто, но сам в повседневной жизни это напрочь игнорирует. Ребята пишут правила, рвут на себе рубашки, а потом демонстративно игнорят их. И общество игнорит. Потому что пример заразителен…
В/третьих, государство выздоровеет только тогда, когда оно сможет наказывать именно виновного. Независимо от его рангов и дружеских отношений с кем/либо из силовых замминистров…
В/четвёртых, провинциальная пропаганда тем и отличается, что предлагает ответы на очень примитивные вопросы. Но стоит задать вопрос посложнее и пропаганда тут же превращается в раздражающее блеяние. Потому что… нельзя же быть тупыми такими)…Михаил Подоляк
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343167-mihail_podoljak_upolnomochennaja_ezda_na_krasnyj
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- Следствием установлено, что без определенного места работы житель села должен был пропустить служебный автомобиль помощника президента, потому что он отчетливо видел, что за рулем Тойоты находится высокопоставленный чиновник, что приравнивается к спецсигналу типа "проблесковый маячок". Согласно новых правил ПДД, безработный водитель должен был остановиться и пропустить высокопоставленное лицо, после чего выйти из машины и сделать два раза "ку", резюмировал Геращенко.