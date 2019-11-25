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 Політика України
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Все про:Арахамія (154) Разумков Дмитро (294) Богдан Андрій (227) Корнієнко (76) Бюро фінансових розслідувань (6) Поляков_Антон (11)

 Арахамія не читав законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань і не знав, що антикорупційний комітет має розглядати всі проєкти законів, - Поляков

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков заявив, що на зустрічі в Офісі президента з ним обговорювали причини його поглядів на законопроєкти.

Як він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, його викликали за день до виключення з фракції. На зустрічі були присутні голова Офісу президента Андрій Богдан, спікер ВР Дмитро Разумков, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія і глава СН Сергій Корнієнко.

Останній, за словами Полякова, практично не говорив.

Читайте також: Був чемпіоном з "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова

"Говорили найбільше Богдан і Арахамія. Разумков ніби намагався щось сказати, але... загалом неконструктивний був діалог. Вони почали мене питати. Ну, щодо ФОПів вони чомусь відразу різко визнали: так, ти тут маєш рацію. Тому що вже пішла хвиля від ФОПів, і вони вже розуміли, що тут щось говорити - безглуздо. Що вони там все-таки не мають рації. Вони сказали: ну, тут ми твою позицію поважаємо, добре. А щодо БФРУ (Бюро фінрозслідувань)? На що я їм відповів, що, по-перше, всупереч регламенту закон про БФР оминув антикорупційний комітет. Тобто це порушення регламенту. Арахамія відповів, що це не порушення регламенту, мовляв, він і не мав проходити антикорупційний комітет. На що Корнієнко так на нього подивився і сказав: ну, взагалі-то повинен був, за регламентом через антикорупційний комітет проходять всі законопроєкти. А тим більше такі як Бюро фінансових розслідувань. Арахамія: так?. Каже: ну добре, ну що тут такого? Я кажу: ну, на хвилиночку, Бюро фінансових розслідувань, туди стікаються повноваження від податкової поліції, від закритого ВБЕЗ, захисту, воно забирає ще повноваження управління з СБУ. Тобто таку супермашину роблять. Там реально дуже сильні повноваження. І при цьому Бюро фінансових розслідувань підпорядковується міністру фінансів. Тобто жодних корупційних ризиків. А він каже, Арахамія: а що, що тут такого? І взагалі такого не може бути, щоб така машина там була. І Разумков сидить поруч (ось Арахамія, ось Разумков) - і Разумков повертається до нього і каже: ну взагалі-то там так написано. Я кажу: Давид, а ти читав законопроєкт? Він каже: ні. Я кажу: так ти почитай, там реально таке є. Я об 11 вечора отримав повістку і просто півтори години приділив цьому законопроєкту, тому що я цікавився цим законопроєктом реально, як у нас органи перерозподіляться. Заснув, грубо кажучи, проспав 4 години, встав, поїхав на роботу і піднімав це питання на фракції. Чому ми голосуємо зараз за цей БФР? Всі не звернули увагу, посміялися. Ну проголосували за цей БФР. Я проти нього проголосував. Правки поподавав. Але їх всі, наскільки я знаю, всі порізали, як зазвичай", - розповів депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань. Однак документ не передбачає ліквідацію будь-яких підрозділів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, хоча до БФР мають перейти повноваження з розслідування економічних злочинів.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161727
 
 
 Топ коментарі
 
То, что в партии Зеленского постоянно всплывают шлюхи, взяточники, недоучки с поддельными дипломами, насильники, решалы, ватники, мошенники и безработные, только подтверждает факт, что это народная партия!
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Конечно, Арахамия занят. Против его конторы Template Monster, где он работает держателем акция, открыли дело в США. И в НАБУ он ходил именно по этому поводу. Когда ему заниматься законами здесь? Дядя занят.
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Ну читать-то Арахам умеет. Только зачем? Они какие хош законы в турборежиме напишут, подотрутся и новые нарисуют. МОНОБОЛЬШИНСТВО называется Арахамия не читал законопроект о Бюро финансовых расследований и не знал, что антикоррупционный комитет должен рассматривать все проекты законов, - Поляков - Цензор.НЕТ 4239
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То, что в партии Зеленского постоянно всплывают шлюхи, взяточники, недоучки с поддельными дипломами, насильники, решалы, ватники, мошенники и безработные, только подтверждает факт, что это народная партия!
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Арахамия не читал, так как не умеет. Что пристали к зелебобику?
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Ну читать-то Арахам умеет. Только зачем? Они какие хош законы в турборежиме напишут, подотрутся и новые нарисуют. МОНОБОЛЬШИНСТВО называется Арахамия не читал законопроект о Бюро финансовых расследований и не знал, что антикоррупционный комитет должен рассматривать все проекты законов, - Поляков - Цензор.НЕТ 4239
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А навіщо представнику царя щось там читати, пахолки навіщо тоді? Арахамия не читал законопроект о Бюро финансовых расследований и не знал, что антикоррупционный комитет должен рассматривать все проекты законов, - Поляков - Цензор.НЕТ 1319
Може йому щось на паркані напишіть, може він на них все прочитує?
Вибрали барани не пастуха, барана з личками
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Арахамия не читатель, Арахамия -писатель...)
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Наявність одного грамотного Поляков, як виняток, лише підкреслила загальне правило про не грамотних слуг. Це перше. І тому він виявився там зайвим - це друге. І найголовніше - сам Зєлєнскій у обговорені стратегії і тактики, та й у цілому в управлінні державним життям участі не бере. Він лише ширма Богдана, Арахамії, Разумкова-це третє. І четверте, найголовніше - найрозумнігий серед них Разумков димтанціювпвся від решти. Щось знає? Щось зрозумів? Передчуття?
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Конечно, Арахамия занят. Против его конторы Template Monster, где он работает держателем акция, открыли дело в США. И в НАБУ он ходил именно по этому поводу. Когда ему заниматься законами здесь? Дядя занят.
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Звісно...їх ніхто з депутатів не читав.
Це керовані кнопкодави Коломойського.
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а зачем ему? пусть лохи читают..., законники, блин...
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Пока эти чудаки научатся работать, если вообще смогут научится то или Украины не будет или 5 лет президенства закончится.
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что, во-первых, вопреки регламенту закон о БФРе миновал антикоррупционный комитет. То есть это нарушение регламента. Арахамия ответил, что это не нарушение регламента, мол, он и не должен был проходить антикоррупционный комитет. На что Корниенко так на него посмотрел и сказал: ну, вообще-то должен был, по регламенту через антикоррупционный комитет проходят все законопроекты.Источник: https://censor.net.ua/n3161727

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почему глава парламента ещё не сидит?
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