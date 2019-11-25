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 Політика України
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Все про:закон (799) Зеленський (3652) незаконне збагачення (61)

 Президент Зеленський підписав закон про відповідальність за незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення держслужбовців і представників місцевого самоврядування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - сказано в повідомленні.

Також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 31 жовтня Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і ввела інструмент громадянської конфіскації необґрунтованих активів чиновників. Ухвалення цього закону було однією з умов продовження програми співпраці України з МВФ.

Законопроект доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення", згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Під активами розуміються не тільки грошові кошти, майно, роботи чи послуги, але й, наприклад, обсяг зменшення фінансових зобов’язань і криптовалюта.

Читайте також: Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про незаконне збагачення

Позов про визнання необґрунтованими активів може подаватися без наявності обвинувального вироку стосовно особи. Конфіскація незаконних активів посадових осіб відбуватиметься за рішенням суду в цивільному процесі.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розглядатиме цивільні позови про визнання активів необґрунтованими. Позивачами виступають представники Національного антикорупційного бюро України або прокурори Генеральної прокуратури України.

Термін позовної давності у справах про визнання активів необґрунтованими становитиме 4 роки з дня набрання оспорюваних активів.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161726
 
   
 Топ коментарі
 
Те чмо мені не президент.
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Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3161726

Класс 👍🏻
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Точнее, об отсутствии ответственности за незаконное обогащение.
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По зеленому новому хорошому закону ответственность наступает с 15 миллионов незаконного обогащения. А по старому плохому было 900 тыщ.
Ну чем не победа над коррррупцийой)
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По какому старому? Старый отменён старыми нардепами.
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Старый отменил суд.
Разговор не о том, - в старом законе начинали сажать с 40.000 $. По зеленому теперь нужно стырить более чем полмиллиона долларов чтоб посадили.
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вальцман хорошо собрал с "хороших людей" с этого закона поэтому и отменил.
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Курица мордовская,*вальцман*- это твой сосед,которому ты завидуешь ,мерзавка лахтинская?
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Да-да, суд, после порошенковской судебной реформы. 70 топ-коррупционеров думали обмануть судьбу, но Зеленский сделал то, что обещал
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Главное чтобы название закона нравилось электорату.. Эта фишка уже давно, я заметил во времена ВФЯ .
В итоге имеем за 6 месяцев Зе результатов 5% КПД- освобождение заложников из российского плена .
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Скажите, обворовывание населения с помощью *зеленых* тарифов Ахметова считается незаконным обогащением?
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тарифы устанавливает кабмин и веселый самокатчик
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кабмин формирует тарифы,а цены устанавливает нкрекп
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Эти тарифы установлены до 2030-го, и кем? Порошенковским правительством
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можно ты мне не будешь писать? я с тобой не общаюсь. чего ты лезешь?
я не хочу общаться с дегенератами. пожалйста, не пиши мне больше. я же тебе не пишу. не хочу трогать говно.
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А ты платишь по тому тарифу？или в воспаленном мозгу одна мысль...уберут зеленый тариф... электроэнергия подешевеет？
Я тебя огорчу...доля альтернативноц электроэнергии очень мала...и на тариф не влмяет...
И еще...на зеленом тарифе зарабатывают тысячи украинцев...те кто установил солнечные панели на своих домах...
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Да, я плачу по зеленому тарифу. Я плачу вместо 45 копеек по 1,7грн. И еще все идет к поднятию тарифоф. Да, я уверен что из-за зеленого тарифа вместо постройки новых енергоблоков АЕС все деньги улетают Ахметову в Лондон. Да, уверен что меня обворовывают. Я не обязан платить из своего кармана тем соседям кто установил себе солнечные панели и ворует електроенергию. Меня не *бет тысячи украинцев-барыг которые делают на моей семье бизнес. Пускай идут работать а не воровать мои деньги и воровать мою електроенергию.
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😀Повторяю для особо одаренных еще раз...
Доля альтернативной энергии так мала...что на формировпние тарифа для населения она не влияет..
А по 50 копеек...получать электроэнергию может тодько Беня...
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ты дурачок? кто у тебя что ворует? ты платишь по своему счетчику
те у кого стоят солнечные панели отдают электроэнергию в том числе и тебе и на этом зарабатывают. все правильно. а про тарифы - читай выше. никакого отношения солнечные панели не имеют к тому что ты компенсируешь бенину скидку на электроэнергию
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Дятел, за зеленуый тариф платит бюджет, государство обязано выкупать по такой цене
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Дурачек ты платишь как и все 1,7 грн кВт а зелёный тариф это 18 евроцента или 5 грн
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Дурачек ето ты. Все суммируется и *зеленая* енергетика и атомная и Ахметовские ТЕС в результате получается тариф 1,7. Завтра будет еще дороже, потому что Енергоблоки требуют ремонта но на них намеренно не выделяется денег и скоро они станут. Украина до появления Ахметовас его ветрячками которые реально не работают, обеспечивала себя полностью дешовой атомной енергией, отчего приводила в ярость Пидоросию и страны-соседей. Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 1091
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та ладно Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 8011 симпатюля

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Ладно с порохом ясно.
А как ты к президенту Украины Зеленскому относишься?
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нічого собііі - та у вас якісь серйозні розбіжності з президентом
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так і цілуй свого вв-пуйла у чмо пуйлове))))
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Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3161726

Класс 👍🏻
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То есть, хозяина Слуг Народа и президента Зеленского - соевого Коломойского, посадят уже в ближайшее время?
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А тем временем Коломойша штурмует НБУ...
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Ну не штурмуют, но платные нищеброды воют под окнами третью неделю. СМИ молчат будто ничего не происходит.
Все окрестные дворы завалены бутылками от "Хлебного дара". По внешнему виду протестантов сразу видно крупных вкладчиков, пострадавших от беспредела Гонтаревой. Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 7051
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А как они верхние входы метро Крещатик штурмуют после 17:30...

Вдесятером по одному проездному лезут. И все такие красивые, опрятные, интеллигентные, трезвые.
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Большая часть украинцев не понимают что такое частная собственность и как её защитить,от порога или от калитки, а Президент принимает законы о незаконном обогащении ,на который есть куча законов ,что всё законно и это всё идёт от КУМОВСТВА, я понимаю так не можешь побороть МОСКОВСКО ОРДЫНСКОЕ КУМОВСТВО,то занимайтесь освобождением оккупированного Донбасса,а то солдаты засиделись в окопах за сериалом "СВАТЫ" Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 5356
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Это что получается, у сына Порошенко отберут 114 тысяч гектаров земли?
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Стотыщписятмильярдов гектар. И обязательно раздадут крестьянам.
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Так. І роздадуть зубожілим. Може навіть Коломойському щось перепаде.
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Так ему только под два киоска. Больше он содержать не может - сам признался.
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пОпоф, лахтинский ,иди вопу ,сам в себя очень удобно ,не лезь ,мразота в укринфопространство ,сгинь подонок на просторах американского нета
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Теперь незаконное обогащение будет считаться законным. Обясняю на пальцах для особо одаренных.
Беня получает електроенергию по 50 копеек как оптовый покупатель. Ето законно. Народ же который имеет стиральную машину и холодильник и потребляет електроенергии больше 500кВт в месяц, тоесть больше 0,6кВт в час ( а ето работа одного только холодильника ), уже считается незаконным предпренимателем и к которому будут применены штрафные санкции и повышение тарифа. Вот и вся суть правления епохи ЗЕКоманды.
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Ну теперь держись, Коломойский...

Ах да. Это ж Моника Зеленски держится за Коломойского.
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То есть, до єтой подписи можно было незаконно обобщатся и тебе за этого ничего бы не было???!! Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 9264
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при Петі такої херні не було )))
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Задним бы числом действие этого закона, начиная с 1991 г.
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Мамкиного миллионера Дубинского срочно проверить. Ещё Антошку Геращенко - защитника чиновников от "лиц без постоянной работы".
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Можно как угодно относиться к Дубинскому, но он никогда чиновником не работал. А вот всех, кто воровал на бюджете еще с 91года - проверять поголовно
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Речь не о чиновниках, а о незаконном обогащении.
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Он заработал деньги на том, что работал медиакиллером
Да это грязно, но это не воровство
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Это не воровство - это незаконное обогащение, плюс неуплата налогов. Возможный шантаж, обычная практика у таких "борцов с коррупцией" - это продажа компромата.
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У нас больше половины страны уходит от уплаты налогов.
Для начала необходимо хотя бы с топ коррупционерами разобраться
Чиновники такие суммы воруют, что эти 20 квартир дубинского - это капля в море
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Дубинский входит в число 450 народных избранников, так что он уже в топе. Согласен, начинать нужно с его хозяина - Коломойского.
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начинать со всех олигархов - коломойский, ахметов, пинчук, порошенко и тд
и со всех чиновников старожилов, которые сосут деньги с бюджета десятилетиями
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Руки коротки. Монике Зеленски за Пороха Запад рот порвет самым брутальным способом.

А впрочем давайте. Так оно быстрее будет. Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 770
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Всем олигархом срочно отчитаться за честно заработание лярди, в порядки очередности по рейтингу Форбс.
Пане президент від слів до справ! Крімінальних!
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Вот, как ты себе это представляешь, если второй по крутости олигарх крепко держит ЗЕ за яйца?
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Хай докажи, що вплива олігархів на ньогонема.
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Коломойский собрал свое правительство:
Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 4472
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Не. Наивные все испаскудили еще полгода назад. Пора переставать быть наивными.
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Охрана - люди Коломойского.
Глава ОП - смотрящий Коломойского.
Медиа-поддержка - каналы Коломоского.
А за это экономические преференции Коломойскому (это когда одних щимят, а другим насыпают).
А за это зеленые сказали, что не выдадт Коломойского США.
А за это Коломойский покупает на Роисе энергию дешевле, чем украинцам обходится украинская энергия.
А за это Коломоский закупает для Украинских ТЕС уголь на Роисе через свою прокладку и продает дороже, чем Роттердам+.

И т.д. и т.п.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий уголовную ответственность за незаконное обогащение госслужащих и представителей местного самоуправления.Источник: https://censor.net.ua/n3161726
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Так Беня був головой Дніпрпетровськой ОДА! Бінго!
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Ты имеешь сведения , что Беня за это время чего-то украл и обогатился? .... или абы ляпнуть? Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 6384
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Для цього є правохороні органи.
Його приказка: "Я борги не віддаю!"
Чи всі борги він віддав?
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Закон не о долгах а о имуществе чиновников, ценой превышающей ихний доход .. Президент Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 7940
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И тут Беня соскочил! Ничего у минфина США свои закони
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Он эту приказку тебе на ухо прошептал?
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У меня с ним не такие близкие контакти, как у тебя. С руки его кушаешь. Я гой у меня совесть и сострадание имеется.
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ну...і чого бєня ще досі нга свободі та паскудить? В США- томи доказів про його незаконне збагачення!!! Шо, слабо? Чи тільки на опонентів бєні шавок спускаєте по команді "фас" від небритої "бабушкі"?
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Надіюсь тепер згідно цього закону Коломойшу посадять.
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Національний банк Польщі (NBP) привіз в країну близько 100 тонн золота зі своїх резервів, які раніше зберігалися в Банку Англії....
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"В своем телеграм-канале телеведущий и эксперт Тарас Березовец рассказал , что Москва хочет закрепления в Конституции Украины особого статуса для ОРДЛО, законодательного закрепления полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, передачи контроля за границей украинским подразделениям только после проведения выборов в ОРДЛО.
Список требований Березовец перечислил и заявил, кто план в целом утверждён российской стороной и его содержание известно президенту Украины. "Путин привезёт в Париж готовый план для Зеленского.
По данным источников, близких к администрации В.Путина, концептуальные пункты предложений на встрече «нормандской четвёрки», могут касаться следующих тем. Во-первых, закрепление в Конституции Украины особого статуса для ОРДЛО. В предложениях российской стороны они названы «территории особой формы функционирования законодательства и госвласти».
Под «особой формой» предлагается ввести отбельную статью финансирования территорий ОРДЛО, согласование налогообложения, образовательных программ, функционирование органов правопорядка и судебной системы.
Также предлагается ввести квотированный принцип представительства ОРДЛО в Верховной Раде. Во-вторых, законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам т.н. «народных выборов и референдумов».
В-третьих, закрепление в законодательстве Украины функционирования трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
В-четвертых, немедленное проведение выборов в местные органы после выполнения указанных условий. В-пятых, передача контроля за границей украинским подразделениям только после проведения выборов в ОРДЛО. План в целом утверждён российской стороной, более того, его содержание известно президенту Украины", - пишет он."
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Березовец один из платных топ-порохоботов типа Уколова, Палия, Чорновола, Гнусса и т.д. Все, что перечислено, Порошенко УЖЕ подписал в капитуяции в Минске. И УЖЕ протолкнул закон об особом статусе ОРДЛО. И УЖЕ пытался протолкнуть в Конституцию. Но народ не дал, погибли 4-ре человека.
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Зебіли поклали початок політичним переслідуванням!!!
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шо такое - пецюнчикам нечего сказать ))
рошенобох не смог не сумел - или не захотел подписывать такое))
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"Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников", - говорится в заявлении.
Как отметили в мировом банке, гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые "чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины".
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Пчелы против меда ,пусть это недоразумение ватное нескладное обЪяснит ,каким образом на его офшорном счету кипрском оказались 41 млн вечнозеленых ,переведенных из Приватбанка
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Зєлєнскаму треба змінити прізвище на Хтоугоднатоканіпарашенка.
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Опять ТРЕХ лет вместо черного списка( что бы НИГДЕ) не устроились до конца своих дней. Снова "выкрутасы" 6.5 тыс .необлагаемых минимумов? А одного мало? Фу,неужели не понятно,что если разложение не остановить государство сгниет? Не зря сравнивают эту сарану с паразитами. Те тоже сжирают организм в котором живут и сдохнут вместе с трупом. Все умные,шахматисты ,гении но простого нет- чувства самосохранения. Много вас,долбое.ов заработало на Западе хоть полкопейки? Когда же вы страну ДЛЯ СЕБЯ( не для нас) хотя бы строить начнете? Урки вы убогие!
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