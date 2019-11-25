 Президент Зеленський підписав закон про відповідальність за незаконне збагачення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - сказано в повідомленні.
Також внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України, згідно з якими справи про визнання активів необґрунтованими та їхнє стягнення в дохід держави розглядає Вищий антикорупційний суд.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 31 жовтня Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і ввела інструмент громадянської конфіскації необґрунтованих активів чиновників. Ухвалення цього закону було однією з умов продовження програми співпраці України з МВФ.
Законопроект доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 "Незаконне збагачення", згідно з якою набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Під активами розуміються не тільки грошові кошти, майно, роботи чи послуги, але й, наприклад, обсяг зменшення фінансових зобов’язань і криптовалюта.
Позов про визнання необґрунтованими активів може подаватися без наявності обвинувального вироку стосовно особи. Конфіскація незаконних активів посадових осіб відбуватиметься за рішенням суду в цивільному процесі.
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) розглядатиме цивільні позови про визнання активів необґрунтованими. Позивачами виступають представники Національного антикорупційного бюро України або прокурори Генеральної прокуратури України.
Термін позовної давності у справах про визнання активів необґрунтованими становитиме 4 роки з дня набрання оспорюваних активів.
Ну чем не победа над коррррупцийой)
Разговор не о том, - в старом законе начинали сажать с 40.000 $. По зеленому теперь нужно стырить более чем полмиллиона долларов чтоб посадили.
В итоге имеем за 6 месяцев Зе результатов 5% КПД- освобождение заложников из российского плена .
я не хочу общаться с дегенератами. пожалйста, не пиши мне больше. я же тебе не пишу. не хочу трогать говно.
Я тебя огорчу...доля альтернативноц электроэнергии очень мала...и на тариф не влмяет...
И еще...на зеленом тарифе зарабатывают тысячи украинцев...те кто установил солнечные панели на своих домах...
Доля альтернативной энергии так мала...что на формировпние тарифа для населения она не влияет..
А по 50 копеек...получать электроэнергию может тодько Беня...
те у кого стоят солнечные панели отдают электроэнергию в том числе и тебе и на этом зарабатывают. все правильно. а про тарифы - читай выше. никакого отношения солнечные панели не имеют к тому что ты компенсируешь бенину скидку на электроэнергию
А как ты к президенту Украины Зеленскому относишься?
Класс 👍🏻
Все окрестные дворы завалены бутылками от "Хлебного дара". По внешнему виду протестантов сразу видно крупных вкладчиков, пострадавших от беспредела Гонтаревой.
Вдесятером по одному проездному лезут. И все такие красивые, опрятные, интеллигентные, трезвые.
Беня получает електроенергию по 50 копеек как оптовый покупатель. Ето законно. Народ же который имеет стиральную машину и холодильник и потребляет електроенергии больше 500кВт в месяц, тоесть больше 0,6кВт в час ( а ето работа одного только холодильника ), уже считается незаконным предпренимателем и к которому будут применены штрафные санкции и повышение тарифа. Вот и вся суть правления епохи ЗЕКоманды.
Ах да. Это ж Моника Зеленски держится за Коломойского.
"Буду відверто ділитись усім, що на душі. Розповідатиму про наші успіхи, перемоги, плани та невдачі (а вони, звичайно, теж є). Сподіваюсь, що такий формат усім «залетить»)", - пояснив Зеленський
Да это грязно, но это не воровство
Для начала необходимо хотя бы с топ коррупционерами разобраться
Чиновники такие суммы воруют, что эти 20 квартир дубинского - это капля в море
и со всех чиновников старожилов, которые сосут деньги с бюджета десятилетиями
А впрочем давайте. Так оно быстрее будет.
Пане президент від слів до справ! Крімінальних!
Глава ОП - смотрящий Коломойского.
Медиа-поддержка - каналы Коломоского.
А за это экономические преференции Коломойскому (это когда одних щимят, а другим насыпают).
А за это зеленые сказали, что не выдадт Коломойского США.
А за это Коломойский покупает на Роисе энергию дешевле, чем украинцам обходится украинская энергия.
А за это Коломоский закупает для Украинских ТЕС уголь на Роисе через свою прокладку и продает дороже, чем Роттердам+.
И т.д. и т.п.
Його приказка: "Я борги не віддаю!"
Чи всі борги він віддав?
Список требований Березовец перечислил и заявил, кто план в целом утверждён российской стороной и его содержание известно президенту Украины. "Путин привезёт в Париж готовый план для Зеленского.
По данным источников, близких к администрации В.Путина, концептуальные пункты предложений на встрече «нормандской четвёрки», могут касаться следующих тем. Во-первых, закрепление в Конституции Украины особого статуса для ОРДЛО. В предложениях российской стороны они названы «территории особой формы функционирования законодательства и госвласти».
Под «особой формой» предлагается ввести отбельную статью финансирования территорий ОРДЛО, согласование налогообложения, образовательных программ, функционирование органов правопорядка и судебной системы.
Также предлагается ввести квотированный принцип представительства ОРДЛО в Верховной Раде. Во-вторых, законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам т.н. «народных выборов и референдумов».
В-третьих, закрепление в законодательстве Украины функционирования трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
В-четвертых, немедленное проведение выборов в местные органы после выполнения указанных условий. В-пятых, передача контроля за границей украинским подразделениям только после проведения выборов в ОРДЛО. План в целом утверждён российской стороной, более того, его содержание известно президенту Украины", - пишет он."
рошенобох не смог не сумел - или не захотел подписывать такое))
Как отметили в мировом банке, гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод, которые "чиновники пытаются получить, воруя у граждан Украины".