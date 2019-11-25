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Все про:тютюн (87) ДФС (2377)

 Підпільний цех із виробництва тютюну для кальянів ліквідовано на Харківщині. Вилучено товару на 2,7 млн ​​грн, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з працівниками Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зупинили роботу незаконного цеху, в якому виготовляли тютюн для кальянів і вилучили з незаконного обігу велику партію товару.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.190 КК України були встановлені двоє місцевих жителів, які організували в приватному домоволодінні незаконне виробництво тютюну для кальянів.

Продукцію виготовляли в побутових умовах з листового чаю, гліцерину, ароматизаторів та інших речовин. Частину виготовленої суміші фасували в 10-літрові відра, частину - в пакети з марками відомих виробників і перевозили в м. Харків, де товар зберігали разом із тютюном для кальянів, який ввозили в Україну поза митним контролем.

Реалізація продукції здійснювалася через один із спеціалізованих харківських магазинів, за допомогою мережі інтернет та через закриті групи в месенджерах. Доставляли товари через кур'єрські служби по всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові податкова міліція блокувала нелегальну торгівлю тютюном для кальянів, вилучено товару на 900 тис. грн. ФОТО

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 1,5 тонни фальсифікованого тютюну для кальянів орієнтовною вартістю 2,7 млн ​​грн та обладнання для виготовлення та фасування продукції".

Підпільний цех із виробництва тютюну для кальянів ліквідовано на Харківщині. Вилучено товару на 2,7 млн ​​грн, - ДФС 01
Підпільний цех із виробництва тютюну для кальянів ліквідовано на Харківщині. Вилучено товару на 2,7 млн ​​грн, - ДФС 02
Підпільний цех із виробництва тютюну для кальянів ліквідовано на Харківщині. Вилучено товару на 2,7 млн ​​грн, - ДФС 03
Підпільний цех із виробництва тютюну для кальянів ліквідовано на Харківщині. Вилучено товару на 2,7 млн ​​грн, - ДФС 04
Підпільний цех із виробництва тютюну для кальянів ліквідовано на Харківщині. Вилучено товару на 2,7 млн ​​грн, - ДФС 05
Підпільний цех із виробництва тютюну для кальянів ліквідовано на Харківщині. Вилучено товару на 2,7 млн ​​грн, - ДФС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161725
 
 
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В нас що настільки високий попит на кальяни?
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Цех по производству табака для КАЛЬЯНОВ? Там какой то другой табак идет? Не знал, не знал. Думал, на месте эти кальянщики замешивают
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Народ у нас конечно предприимчивый как бы кого на...ть, т.е. лохом сделать.
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Креативные и предприимчивые .Самосад тоже запретят?.
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Да у нас скоро у каждого в огороде табак расти будет и самогонный аппарат на каждой кухне.Короче 90-е возвращаются.
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Вот мне всегда было интересно , как менты цену определяют ? По рознице ну так это бред сивой кобылы , поделка не может стоить как нормальный товар , или как всегда главное ляпнуть красивую и большую сумму , а там по хрен.
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