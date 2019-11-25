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Все про:газ (1081) Зеленський (3652) вугілля (259) опалювальний сезон (263)

 Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що країна готова до опалювального сезону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ще одна перемога: ми справді готові до зими. Не зважаючи на все те, що говорили скептики. У нас рекордні за багато років запаси газу в газових сховищах, у нас достатньо вугілля. Все, в принципі, непогано", - сказав він у відеозверненні до українців про успіхи, перемоги, плани і невдачі влади за тиждень, записаному під час пішої прогулянки президента вулицями Києва в понеділок.

Читайте також: На сьогодні до опалення ще повністю не підключені чотири області та Київ. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161724
 
   
 Топ коментарі
 
Светлана Самборска3 год ·

"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ", - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654081
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
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Атец радной, надежа. В перерывах лиги смеха успел таки угля запасти
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Атец радной, надежа. В перерывах лиги смеха успел таки угля запасти
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Пуйло опять не при делах, в краник газовый не поиграет - вот и хорошо.

Порохоботам останется уповать лишь на децибелы собственного визга, чтобы
дестабилизировать Украину.
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Це Петро Олексійович наперед все заготовив )))
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Я бы даже написала как именно но не буду 😁😁😁
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очень было бы познавательно узнать, как Гончарук сделал такие запасы за два месяца
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Ти вже давно на цензорі "напісяла", а від цього розуму не додалося
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Светлана Самборска3 год ·

"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ", - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654081
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
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Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский

... и поднял цену на газ. Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3677
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Надо быть справедливым, цены - прерогатива кабмина....
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Я справедливый. Только я ещё знаю, что никакого разграничения власти в Украине нет и никогда не было. Если царь, то пусть за всё и отвечает.
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У тебя в платежке цена на газ на сколько поднялась?
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стоять, Казбек!!! А кто обещал "кінець епохи тарифного геноцида"?????? Или у зебилья память как у гуппи??
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Так выходит тарифы не подняли на газ? Зачем врать тогда
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Подняли подняли лалка , пруф которые ты так любишь

https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html

Но ЗЕбилы вообще ждали что снизят..бо барига ж повысил аж в 5 раз злочинно.
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Ещё раз
По твоей ссылке написано что это цены от 2018 года
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То то же, лалка тот то же! Никто из ЗЕбилов и клоунов ничего снижать не будет. ЗЕКкоманда мародёров полностью согласна с тарифами бариги, и отменять их не собираеца.
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эээ.. так ЗЕбилы вообще то рассчитывали что тарифы снизят..тут каждый первый ЗЕбил орал про тарифный геноцид от бариги и незаконно повышенные тарифы. Так что снижать не будут??
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Почитай Постанову про відміну граничної ціни на енергію, можливо щось і зрозумієш, хоча мавпи не вміють думати - тільки кривляються та верещять на пальмі!
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На 14% поднялась..в платёжке, 6,47 а было 5,69
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html ..

Спасибо Зекловуну что снизил злочинные тарифы бариги завышенные минимум в 5 раз!!!
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По твоей ссылке написано

Ціну на природний газ для населення встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867.
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То то же, лалка тот то же! Никто из ЗЕбилов и клоунов ничего снижать не будет. ЗЕКкоманда мародёров полностью согласна с тарифами бариги, и отменять их не собираеца.
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у меня уменьшилась
как бы пецины свинособаки не гавкали - не сбывается))
они нам и бакс по 50 обещали - да и весь цензор завален гавнорошеном - ему режим наибольшего благоприятствования !!!!
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еще не вечер. МВФ потребовала бенин скальп в обмен на соглашение. Буратино может грохнуть Карабаса только в сказке. Так , что самое смешное впереди!
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Дай ссылку на тарифы в твоём городе. Я утверждаю что ты ЗЕбил нагло брешешь. Жду пруф на официальный сайт в твоём городе.
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А кто назначил членов кабмина и самокатчика? Оппозиция?
У них зеленое МОНОБОЛЬШИНСТВО. Вся отвественность на них.
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Мария Ивановна : Вовочка иди к доске отвечать , ага щас,я пришлю вам своего адвоката ......
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А кабмін сформовано як компроміс коаліції? Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7019 чи однією блаЗЄнською фракцією?

Вибачайте, але тепер за все відповідає Зєлєвінскій. Він так цього хотів. Знаючи вже про тотальну перемогу на виборах до ВР, вони судилися за кожен мандат в мажоритарних округах. Утім, сумки з грошима були занесені Зєлєвінскому перед виборами, і повертати їх не хотілося Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6809
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це твоє хiба, шмаркля, досягнення? твоє - тiльки пiдвищення тарифiв та постiйна брехня...
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Я не частый гость в церкви , но после этого заявления , свечку поставлю за благополучие Украины .
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Поняли? Это победа. Вот такой уровень втирания зеледичи будет и в дальнейшем.
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Те що раніше вважалося як данність тепер перемога!О як ЗеМоніка може!
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Украна всегда была готова к зиме, байки о том, что "хохлы замерзнут" - то страшилки ГАЗПРОМа и его пенсионеров-акционеров. Собственной добычи только газа всегда хватало для собственнвх нухд, а трехкратное заввшение якобы потребности в нем, то бантидско-вооовские схемы олигархов!
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Тарифи ростуть, толку с тих запасів, якщо держава - барига для свого народу. На якій підставі державний монополіст збільшує вартість тогож газу, якщо він його затарив влітку за значно меншою ціною? Я розумів би якщо держава закупила газу, потім взимку його продала за кордон, наповнила бюджет, профінансувала лікарні... але не знищувати населення лікарнями, тарифами.
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Какой достаточно? ЗЕбилы вообще то рассчитывали шо ты отменишь незаконно повышенные баригой мародёром тарифы, а ты какую то пургу несёшь? Снижение тарифов бариги когда будет???
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Маразм, конечно... Но аналогично, если бы Трамп официально заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы к зиме. Газа и угля - достаточно... Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6195
Такое и в вголову никому не прийдёт заявлять на западе любому президенту. Это ниже человеческого достоинства.

Дибилизм кончено... Думал о Зеленском лучше, но он хоть и молодой а вещает в стиле позднего совка...
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дурачок, Соединённые Штаты не ведут войну. И агрессор не может их оставить без ресурсов, в отличие от Украины. Поэтому Зеленский и сообщает, шо газа и угля достаточно для прохождения зимы.
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Ты чё вообще что ли? Это когда США перестали вести войны? Назови хоть пару лет, за последние лет двадцать.
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США не ведут войны, они несут свободу и демократию ! Не путай !
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Не бреши, постоянно перед зимой все такое заявляют, а не только Трамп.
"Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии готово к зиме, запасов угля и газа достаточно для прохождения отопительного сезона", - заявила королева Елизавета II
"Федеративная Республика Германии готова полностью к зимнему периоду" - канцлер ФРГ Меркль...

итд. ага Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5694
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Скоро буде хвалитися тим що світло є і сонце сходить))
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Чёрная угольная дыра. Как европейцы участвуют в разграблении Донбасса
На рабском труде оккупированных наживаются не только россияне.
Российские олигархи и спецслужбы занимаются черным бизнесом, приносящим миллиарды. Они торгуют углем и другим сырьем, добываемым на охваченном войной украинском Донбассе. Это удалось выяснить журналисту Томашу Форро и его польским коллегам - Каролине Баца-Погоржелской и Михалю Потоцкому.
Результаты их расследования в изложении Томаша Форро опубликовало издание DeníkN.
другая страна мира этого не сделала).
Что касается республик на Донбассе, то их официально не признает даже Россия. Поэтому донецкие и луганские компании регистрируются в Южной Осетии, благодаря чему могут официально работать по всей Российской Федерации, а также выходить на международные рынки.
Именно так пророссийские боевики на оккупированных территориях Украины, против которых формально действует эмбарго, получают доступ в цивилизованный мир, экспортируют туда свою продукцию и работают так же, как и любой другой коммерческий субъект в том или ином уголке мира.
Донбасская промышленность в руках одного человека
В поисках людей, которые стоят в начале всей цепочки и контролируют ее, мы, казалось бы, вернулись к тому, с чего начинали - к мелкому производителю Сергею и его крупным проблемам годичной давности. Как раз тогда, когда донецкие железные дороги перестали транспортировать его уголь, российские и польские СМИ обнародовали сообщение о телеграмме Министерства экономического развития Российской Федерации. В телеграмме руководству РЖД запрещают принимать составы с углем из террористических республик от всех субъектов. За исключением одного.
Называется он Газ-Альянс и зарегистрирован в Нижнем Новгороде. Капитал компании составляет всего тысячу долларов, а в штате - всего 12 официальных сотрудников, и тем не менее Газ-Альянс стал крупнейшим экспортером угля, прежде всего антрацита, из так называемых "ДНР" и ЛНР". Компания избегает уплаты налогов в России, поскольку для экспорта привлекает посредников - подставные фирмы из Великобритании (Supreme Business Group LP и Merkato Ltd), которые формально принадлежат украинскому гражданину Вячеславу Горожанину и его Nredos Holding inc с Сейшельских островов. Газ-Альянс экспортирует уголь, который добывает компания Внешторгсервис. После украинской блокады в марте 2017 года она получила в так называемое временное пользование практически все шахты и заводы, которые на своей территории «национализировала» Донецкая народная республика.
Не удивляет, что Внешторгсервис зарегистрирован в столице Южной Осетии Цхинвале, как и фирма, владеющая шахтой, где работает престарелый донецкий шахтер. Не удивляет также и то, что обе компании принадлежат одном и тому же человеку - Сергею Курченко.
Поезда идут дальше: первая транзитная страна - соседняя Белоруссия. Оттуда составы идут в Центральную Европу. Такой экспорт угля нарушает законы, потому что подделка документов - это мошенничество. Кроме того, те, кто торгует донбасским углем, нарушают и ряд украинских законов. Например, они нарушают запрет на торговлю с оккупированными территориями и не платят налоги. Уголь добывается, в том числе, на тех шахтах, которые два года назад национализировали террористы, а это нарушает правила ведения войны согласно Женевской конвенции.
Украина закупает уголь, который у нее украли
Данные о «белорусском» угольном импорте ни у кого не оставят сомнений: большая часть этого угля реэкспортируется в Украину. Если в 2018 году общий экспорт каменного угля из Белоруссии составлял 853,9 тысяч тонн, то в Украину из них были проданы целых 588,5 тысяч тонн.
Еще яснее говорят данные об экспорте антрацита: из экспортных 107,3 тысяч тонн 102,2 тысячи тонн были вывезены именно в Украину. То, что львиная доля этого антрацита, добыта на Донбассе, подтверждают опять-таки железнодорожные документы. Согласно им, с февраля по май 2018 года несколько сотен тысяч тонн донбасского угля были проданы через Белоруссию в Украину (причем непосредственно фирмами пророссийского магната Курченко - «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис»).
Но почему же украинские заводы, во-первых, покупают уголь у террористов, с которыми воюет их страна, и, во-вторых, делают это при посредничестве России, которая и спровоцировала эту войну, а также Белоруссии, из-за реэкспорта которой цена на уголь еще и повышается?
Ответ такой: потому что Украина нуждается в своем собственном угле, ведь он все равно дешевле, чем российский, не говоря уже об угле из других стран. И, ко всему прочему, украинцы не могут поступать иначе из-за собственных же законов, запрещающих вести бизнес с субъектами с оккупированных территорий. Кроме того, в апреле 2019 года Россия ввела эмбарго на экспорт угля в Украину.
80% польской электроэнергии производят тепловые электростанции, работающие на угле, который Польше невыгодно добывать на собственных неэффективных и разрушающихся шахтах. Поэтому уголь импортируется с востока.
В прошлом году в Польше был отмечен резкий спад внутренней добычи угля и рекордный рост его импорта. Из 20 миллионов импортированного угля 70% привезли из России. Точнее как бы из России, поскольку часть этого угля в Польшу отправили терррористы с Донбасса. Тогда Польша стала третьим крупнейшим потребителем донбасского угля в Евросоюзе. Его в эту страну ежегодно ввозится до 250 тысяч тонн на сумму (если ориентироваться на современные цены) 37,5 миллионов долларов.
Совсем недавно она подключила к своей энергетической сети три новых гигантских тепловых блока, работающих на угле (Козенице - 1075 МВт, и два в Ополи - по 900 МВт). Вскоре закончится строительство еще одного (Явожно - 910 МВт), а один только начали строить (Остролека - 1000 МВт). Объяснить, почему поляки не стремятся инвестировать в иные источники энергии, можно, по всей видимости, политическими соображениями. Нынешнее правительство делает ставку на популизм и огромную часть своих доходов проедает, тратясь на щедрые социальные программы.
Описанный выше механизм импорта угля с Донбасса нарушает законы всех стран-получательниц, так как подделка документов - это мошенничество. Кроме того, нарушаются сразу несколько законов нашего партнера - Украины, ведь поезда с углем уходят с ее суверенной территории без таможенного контроля, нарушается запрет на торговлю с оккупированными территориями, а украинские власти не получают никаких налоговых отчислений с продажи этого угля.
Последний довод. Когда в 2017 году боевики "национализировали" шахты, они нарушили международные правила ведения войны. Согласно Женевской конвенции, столь масштабное присваивание чужой собственности во время вооруженного конфликта считается военным преступлением.
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З зовнішньою політикою і армією "розібрався". Тепер газ
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*...Украина готова к зиме....*---так я рад тоже! Но забудьте слово Грязьпром навеки! Зачем эта комедь? Никаких денег мы не получим от них в счёт иска--абсолютно! Это ясно. И хрен с ними раз абсолютно. Но забыть навеки тоже отлично. Не терявши----не находят! Не познав слёз---не смеются о души---не умеют!
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Если шо, Беня нам еще продаст наш же уголь из Донбасса, но уже дороже.
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Доїмо останніх снігурів та замерзнемо к свиням собачим...
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А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет？
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Докторе, то не 95 Квартал - то Зеленський про готовність України до зими.
Хоча...
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Точно готова??? А то я сегодня у кацапов побывал, в гостях, на одном сраном форумке. Так они вот что предсказывают. Как обычно, уже почти шесть лет. Виноват, но подобную хрень- не смог не скопировать! Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9347 Чес слово, таки есть таланты, у создавающих эти картинки! Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9347

Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2159
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это он опять шуткует? или таки как преЗЕдент ляпнул?

а воды то хоть хватит? (а то вон в Киеве цену повышают, а в других регионах (тьху-тьху не к ночи сказано будет)))) так там цены давно скакнули...
да и электрика кончилась - приходиться у врага (ну не всем конечно) покупать...
так что... поживем - хлеб пожуем! (кстати и цены на который тоже не стабильны)))
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А солі і піску нема ? Ожеледиця скрізь, люди травмуються і ніхто ніц не присипає
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У нас ещё проще: песка- валом, всё побережье. Соли- немеряно, в высоких кучах. Есть единственное: отсутствие дворников! Они исчезли пару месяцев назад. Как корова языком слизала. Никаких шуток! В радиусе ста-стапятидесяти метров, во всех дворах- ни единого дворника! Листва- терриконами!
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Украина готова к зиме. Газа и угля - достаточно, - Зеленский,и добавил,,извините у меня вторая линия..,,
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Почву для увеличения тарифов создали еще порошенко-гройсман, подписав меморандум с мвф, а команда Зеленского не разрушила этот фундамент, а, наоборот. продолжила ту же грабительскую политику при мизерных доходах украинцев и абсолютно запущенном жилом фонде.
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А подготовка к зиме уже входит в обязанности президента? Лучше бы занялся своими непосредственными делами.
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пиар превыше всего , там где хорошо - там Зе , где плохо - Порошенко виноват
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жить стало лучше, жить стало веселее ...где-то уже это было, не правда ли..
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Вийти на вулиці мешканців змусили проблеми з теплопостачанням

Українці замерзають у власних будинках, спалахнув бунт: "вимагають приїзду Зеленського"

Як замерзають? Я подививсь на термометр в всоїй ОПУ і там тепло!Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8916
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Ще Юзик в резерві є. Ним увесь Кривий можна нагріти.
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Спасибо Гройсману и Порошенко за уют в наших домах этой зимой. За следующую зиму будем благодарить ЗЕ и его команду.
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а также полно касапской электроэнергии благодаря Бене и его прихвостню Герусу . Спасибо , зебобики за торговлю на крови.
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