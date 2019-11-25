 Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ще одна перемога: ми справді готові до зими. Не зважаючи на все те, що говорили скептики. У нас рекордні за багато років запаси газу в газових сховищах, у нас достатньо вугілля. Все, в принципі, непогано", - сказав він у відеозверненні до українців про успіхи, перемоги, плани і невдачі влади за тиждень, записаному під час пішої прогулянки президента вулицями Києва в понеділок.

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