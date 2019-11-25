 Україна готова до зими. Газу і вугілля - вистачає, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ще одна перемога: ми справді готові до зими. Не зважаючи на все те, що говорили скептики. У нас рекордні за багато років запаси газу в газових сховищах, у нас достатньо вугілля. Все, в принципі, непогано", - сказав він у відеозверненні до українців про успіхи, перемоги, плани і невдачі влади за тиждень, записаному під час пішої прогулянки президента вулицями Києва в понеділок.
Порохоботам останется уповать лишь на децибелы собственного визга, чтобы
дестабилизировать Украину.
"Филиал Укрзализныци по результатам тендеров хочет заключить пять соглашений по поставке угля на 12,49 миллиона гривень, с компанией "Раксел", которая через еще одну венгерскую компанию планирует поставлять уголь из РФ", - https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/11/25/654081
И самое пикантное: Цена закупки ВДВОЕ ВЫШЕ выше сентябрьской цены по формуле Роттердам+.
Бинго! Поздравляю дорогих сограждан - мудрые избиратели Зеленского избавили нас от злочинного Роттердам+! Осталось понять, как так получается, что злочинная цена, на которой наживался злочинный Порошенко, в ДВА РАЗА ниже "честной" цены от "слуг народа"?
... и поднял цену на газ.
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html
Но ЗЕбилы вообще ждали что снизят..бо барига ж повысил аж в 5 раз злочинно.
По твоей ссылке написано что это цены от 2018 года
https://energy.kyivgaz.ua/ofitsijna-informatsiya/tsini-ta-tarifi-na-gaz.html ..
Спасибо Зекловуну что снизил злочинные тарифы бариги завышенные минимум в 5 раз!!!
Ціну на природний газ для населення встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867.
как бы пецины свинособаки не гавкали - не сбывается))
они нам и бакс по 50 обещали - да и весь цензор завален гавнорошеном - ему режим наибольшего благоприятствования !!!!
У них зеленое МОНОБОЛЬШИНСТВО. Вся отвественность на них.
Вибачайте, але тепер за все відповідає Зєлє
вінскій. Він так цього хотів. Знаючи вже про тотальну перемогу на виборах до ВР, вони судилися за кожен мандат в мажоритарних округах. Утім, сумки з грошима були занесені Зєлє вінскому перед виборами, і повертати їх не хотілося
Такое и в вголову никому не прийдёт заявлять на западе любому президенту. Это ниже человеческого достоинства.
Дибилизм кончено... Думал о Зеленском лучше, но он хоть и молодой а вещает в стиле позднего совка...
"Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии готово к зиме, запасов угля и газа достаточно для прохождения отопительного сезона", - заявила королева Елизавета II
"Федеративная Республика Германии готова полностью к зимнему периоду" - канцлер ФРГ Меркль...
итд. ага
На рабском труде оккупированных наживаются не только россияне.
Российские олигархи и спецслужбы занимаются черным бизнесом, приносящим миллиарды. Они торгуют углем и другим сырьем, добываемым на охваченном войной украинском Донбассе. Это удалось выяснить журналисту Томашу Форро и его польским коллегам - Каролине Баца-Погоржелской и Михалю Потоцкому.
Результаты их расследования в изложении Томаша Форро опубликовало издание DeníkN.
другая страна мира этого не сделала).
Что касается республик на Донбассе, то их официально не признает даже Россия. Поэтому донецкие и луганские компании регистрируются в Южной Осетии, благодаря чему могут официально работать по всей Российской Федерации, а также выходить на международные рынки.
Именно так пророссийские боевики на оккупированных территориях Украины, против которых формально действует эмбарго, получают доступ в цивилизованный мир, экспортируют туда свою продукцию и работают так же, как и любой другой коммерческий субъект в том или ином уголке мира.
Донбасская промышленность в руках одного человека
В поисках людей, которые стоят в начале всей цепочки и контролируют ее, мы, казалось бы, вернулись к тому, с чего начинали - к мелкому производителю Сергею и его крупным проблемам годичной давности. Как раз тогда, когда донецкие железные дороги перестали транспортировать его уголь, российские и польские СМИ обнародовали сообщение о телеграмме Министерства экономического развития Российской Федерации. В телеграмме руководству РЖД запрещают принимать составы с углем из террористических республик от всех субъектов. За исключением одного.
Называется он Газ-Альянс и зарегистрирован в Нижнем Новгороде. Капитал компании составляет всего тысячу долларов, а в штате - всего 12 официальных сотрудников, и тем не менее Газ-Альянс стал крупнейшим экспортером угля, прежде всего антрацита, из так называемых "ДНР" и ЛНР". Компания избегает уплаты налогов в России, поскольку для экспорта привлекает посредников - подставные фирмы из Великобритании (Supreme Business Group LP и Merkato Ltd), которые формально принадлежат украинскому гражданину Вячеславу Горожанину и его Nredos Holding inc с Сейшельских островов. Газ-Альянс экспортирует уголь, который добывает компания Внешторгсервис. После украинской блокады в марте 2017 года она получила в так называемое временное пользование практически все шахты и заводы, которые на своей территории «национализировала» Донецкая народная республика.
Не удивляет, что Внешторгсервис зарегистрирован в столице Южной Осетии Цхинвале, как и фирма, владеющая шахтой, где работает престарелый донецкий шахтер. Не удивляет также и то, что обе компании принадлежат одном и тому же человеку - Сергею Курченко.
Поезда идут дальше: первая транзитная страна - соседняя Белоруссия. Оттуда составы идут в Центральную Европу. Такой экспорт угля нарушает законы, потому что подделка документов - это мошенничество. Кроме того, те, кто торгует донбасским углем, нарушают и ряд украинских законов. Например, они нарушают запрет на торговлю с оккупированными территориями и не платят налоги. Уголь добывается, в том числе, на тех шахтах, которые два года назад национализировали террористы, а это нарушает правила ведения войны согласно Женевской конвенции.
Украина закупает уголь, который у нее украли
Данные о «белорусском» угольном импорте ни у кого не оставят сомнений: большая часть этого угля реэкспортируется в Украину. Если в 2018 году общий экспорт каменного угля из Белоруссии составлял 853,9 тысяч тонн, то в Украину из них были проданы целых 588,5 тысяч тонн.
Еще яснее говорят данные об экспорте антрацита: из экспортных 107,3 тысяч тонн 102,2 тысячи тонн были вывезены именно в Украину. То, что львиная доля этого антрацита, добыта на Донбассе, подтверждают опять-таки железнодорожные документы. Согласно им, с февраля по май 2018 года несколько сотен тысяч тонн донбасского угля были проданы через Белоруссию в Украину (причем непосредственно фирмами пророссийского магната Курченко - «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис»).
Но почему же украинские заводы, во-первых, покупают уголь у террористов, с которыми воюет их страна, и, во-вторых, делают это при посредничестве России, которая и спровоцировала эту войну, а также Белоруссии, из-за реэкспорта которой цена на уголь еще и повышается?
Ответ такой: потому что Украина нуждается в своем собственном угле, ведь он все равно дешевле, чем российский, не говоря уже об угле из других стран. И, ко всему прочему, украинцы не могут поступать иначе из-за собственных же законов, запрещающих вести бизнес с субъектами с оккупированных территорий. Кроме того, в апреле 2019 года Россия ввела эмбарго на экспорт угля в Украину.
80% польской электроэнергии производят тепловые электростанции, работающие на угле, который Польше невыгодно добывать на собственных неэффективных и разрушающихся шахтах. Поэтому уголь импортируется с востока.
В прошлом году в Польше был отмечен резкий спад внутренней добычи угля и рекордный рост его импорта. Из 20 миллионов импортированного угля 70% привезли из России. Точнее как бы из России, поскольку часть этого угля в Польшу отправили терррористы с Донбасса. Тогда Польша стала третьим крупнейшим потребителем донбасского угля в Евросоюзе. Его в эту страну ежегодно ввозится до 250 тысяч тонн на сумму (если ориентироваться на современные цены) 37,5 миллионов долларов.
Совсем недавно она подключила к своей энергетической сети три новых гигантских тепловых блока, работающих на угле (Козенице - 1075 МВт, и два в Ополи - по 900 МВт). Вскоре закончится строительство еще одного (Явожно - 910 МВт), а один только начали строить (Остролека - 1000 МВт). Объяснить, почему поляки не стремятся инвестировать в иные источники энергии, можно, по всей видимости, политическими соображениями. Нынешнее правительство делает ставку на популизм и огромную часть своих доходов проедает, тратясь на щедрые социальные программы.
Описанный выше механизм импорта угля с Донбасса нарушает законы всех стран-получательниц, так как подделка документов - это мошенничество. Кроме того, нарушаются сразу несколько законов нашего партнера - Украины, ведь поезда с углем уходят с ее суверенной территории без таможенного контроля, нарушается запрет на торговлю с оккупированными территориями, а украинские власти не получают никаких налоговых отчислений с продажи этого угля.
Последний довод. Когда в 2017 году боевики "национализировали" шахты, они нарушили международные правила ведения войны. Согласно Женевской конвенции, столь масштабное присваивание чужой собственности во время вооруженного конфликта считается военным преступлением.
Хоча...
а воды то хоть хватит? (а то вон в Киеве цену повышают, а в других регионах (тьху-тьху не к ночи сказано будет)))) так там цены давно скакнули...
да и электрика кончилась - приходиться у врага (ну не всем конечно) покупать...
так что... поживем - хлеб пожуем! (кстати и цены на который тоже не стабильны)))
Українці замерзають у власних будинках, спалахнув бунт: "вимагають приїзду Зеленського"
Як замерзають? Я подививсь на термометр в всоїй ОПУ і там тепло!