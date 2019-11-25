 Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков

Про це заявив виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я думаю, Богдан так чи інакше через своє становище і наближеність до президента має вплив на багатьох депутатів і користується цим сам. Він досить-таки... не те, щоб харизматичний. А ви ж бачите, він така от людина, яка в принципі не допускає до президента нікого. Він реально ніби всім призупиняє дорогу до президента. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Не знаю... Але те, що вплив він має на багатьох депутатів, це є, звичайно, такий факт", - зазначив він.

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Водночас, однозначно говорити про існування "групи Богдана" він не став.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков