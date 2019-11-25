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 Політика України
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Все про:Зеленський (3652) Богдан Андрій (224) Поляков_Антон (11)

 Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков

Глава Офісу президента Андрій Богдан обмежує доступ до Володимира Зеленського.

Про це заявив виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я думаю, Богдан так чи інакше через своє становище і наближеність до президента має вплив на багатьох депутатів і користується цим сам. Він досить-таки... не те, щоб харизматичний. А ви ж бачите, він така от людина, яка в принципі не допускає до президента нікого. Він реально ніби всім призупиняє дорогу до президента. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Не знаю... Але те, що вплив він має на багатьох депутатів, це є, звичайно, такий факт", - зазначив він.

Читайте також: Був чемпіоном з "проти", "утримався" і "не голосував", - Корнієнко про причини виключення з фракції Полякова

Водночас, однозначно говорити про існування "групи Богдана" він не став.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161723
 
   
 Топ коментарі
 
ревнивец ептыть....
стыдоба а не власть... здобули
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Та тут є підозра, що на Челябінськ...

Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 3868
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Оно и понятно, зеля все свободное время в наркотической коме...
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Какие вам, порохоботы, ещё доказательства нужны, что ЗЕленский сохранил курс на Европу?
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Що за неполіткошерні вислови? Вони геймери. ********** влаштовувати дефматчі зі шкіряними автоматами у темних тонелях. Проводити нічні снайперські дуелі м'ясними кулями, інакше кажучи. Перестрілки лисих гангстерів у чорному кварталі...
Ну ви зрозуміли.
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Ох у Вас и бурная фантазия, однако.)))) Я тоже думаю, что они геймеры, но что в стольких играх ......
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хуже... даже жОнка моники встречается и спит с ним только в присутствии богдана Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 4394
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Не поінформований, значить обеззброєний, маріонетка.
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ревнивец ептыть....
стыдоба а не власть... здобули
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Оно и понятно, зеля все свободное время в наркотической коме...
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Доступ к «телу» строго по списку и времени.........🙁
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ЗЕклувун если тебя там держат насильно то в очередной видяшке моргни дважды!!!
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богдан - это прокси-сервер, а зе при нем играет в президента.
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нет, proxy. в недавней истории сталин служил proxy при ленине. все "порешал". "единогласно"
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А смердюча тварина на чьей стороне будет? Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 4449
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Пора бы Вакарчуку уже готовиться к паре - тройке концертов на майдане.
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Ще й таке геїсте фото пришпандьорили до новини... Богдан в принципе не допускает к президенту никого, - Поляков - Цензор.НЕТ 2917

Богдан в принципе не допускает к президенту никого, - Поляков - Цензор.НЕТ 3064
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Опять у нас не парламентская страна, а богдано-президентская....
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Ага никого не пускают так что каждую неделю совещания со спикером, нардепами, членами кабмина

Полякова как выгнали, так началось.

Любит ЦН таких обиженок печатать
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Да, ненадолго он утих, я уж было подумал, что он от себя этот протест спроворил, а ему пасть заткнули. Ни- Хре- На!!! Чувачок нужен... он ещё много чего нам подсунет, по всему видать. Во, блин! Этот Цирк таки может закончится третьим отделением... Помните, в нем хищников выпускали на арену. Правда, присутствовала клетка. А как будет в нашем случае? Вот и я- не знаю...
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Кем себя эта узкоглазая хрень возомнила? Кардиналом Ришелье?
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А также, как и Конституция. Ну, которая жена Константина.
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клоун не он, а те кто выбрали его своим президентом
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Сидит Зеленский в зеленом кресле, в клоунском колпаке с бомбонами, на столе литра сивохи, блюдо с шаурмой. Пьёт сивоху, жрет шаурму, придумывает указы. Стук в дверь - Хто? - Это я, Богдан. - Что случилось? Кто-то хочет меня увидеть? - Нет, никто не хочет. - Ну так ты ж никого не пускай. - Дык никто ж и не приходит.
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Отвратительная удмуртская форма в точности соответствует отвратительной антиукраинскому содержанию. За что Украине вот ЭТО?
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Что ожидать от народа , терпящего насильников в депутатах? В НАРОДНАХ ДЕПУТАТАХ? Я в ауте
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Ага, теж помітила. Приготувався до утоплєнія Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 5904
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Бахдан в принципе не допускает к президенту никого, шалун балун пользует его один, ленка для прикрытия, усё как в кремле дима вова и никаких баб .Клуб голубая устрица
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Навіть рідну дружину не підпускає до тіла президентського ?
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Ще й каже Оленці - "Ану отвали от моего Бубочки, чудище двужопое!"
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Был такой король Англии, Эдуард Второй.. А при нём - его "ну очень приближённый", Хью ле Диспенсер... И он, примерно так же "рулил", как Богдан... В результате восстания баронов, Хью сначала, оттяпали "хозяйство", а потом отрубили голову... А королю вставили в зад раскалённый шкворень...
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Было-было... Самое интересное- тут никого не жаль. Они сами напросились.
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Надеюсь, шо кто-то реинкарнирует эту постановку ?! Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 4641 Я - первая за билетами! Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 1485
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Ну так он для этого к нему и приставлен, в месте с Бениной охраной.
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Поляков там знає....наче Богдан сидить в прийомній Президента і фільтрує відвідувачів.
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В том и всё дело: он вещает то, что ему подсовывают. Он- часть потехи цирковой. Это ведь очевидно. Никто не пытается даже как-то завуалировать...
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А что удивительного？ В Византии так всегда было！😀😀😀😀😀
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а нахрена? вдруг что то лишнее узнает и поймет кто на самом деле страной рулит.
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И Медведчук по ночам к нему не ездит? Ну это зрада.
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Любимая фрейлина-фаворитка Членограя первого
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Зєля що, овоч? Хоча, може він в стані овоча постійно, за винятком тих хвилин, коли його для ящика знімають.
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Прочитал того полякова зажав нас чтоб не блевануть.
И вот думаю, - примерно так же и было у тех кразнозадых главнюков которых товарищ сталин определял по лесоповалам и ямам. Та же риторика - вот президент такой - ну прям светоч добра и справедливости, а вокруг собрались черны вороны и не дают поляковым рассказать сцарю правдоньку про горюшко народное.
Так вот, таварисч поляков, запомни, - тех богданов зеленский и набрал чтоб они так себя вели.
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Ніт, вони кулінари. Пекарі. Місять чорне тісто з перцем, так би мовити...
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Топ 5 мерзких падонков из ЗЕ команды:
1)Богдан
2)Дубинский
3)Бужанский
4)Коломойский
5)Мендель

Добавил бы сюда и самого Зеленского,но всё таки он народно избранный...
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Вспоминается фильм 90-х, очень трогательный, кстати. М.Баттерфляй. Там показывается романтическая история французского дипломата и китайской актртссы времен Мао Цзе дуна. Как говорится- Я плакаль. У них рождается сын, но за связь с иностранцем сына забирают в приют, а мать отсылают в лагерь.....Фильм заканчивается в зале суда, где находятс этот дипломат и ....актрисса ....мужик, который рассказывает, что воспользовавшись древним искусством гипноза заставил думать дипломата, что он ЖЕНЩИНА.😀😀😀😀😀Оказался шпионом.😀В общем хороший фильм. рекомендую....Так о чем это я？😀😀😀
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Мда, в мире цифровых технологий теряется связь с реальностью и....нельзя уже разобраться где жена, а где товарищ по партии.....Отаке оно государство в смартфоне....！😀😀😀😀😀
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Що в цій компанії буде робити Поляков?
Звісно, туди нікого не пускають!Богдан у принципі не допускає до президента нікого, - Поляков - Цензор.НЕТ 1004
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Дядя Беня поручил Андрюше присматривать над Вовочкой. Вот и все. Никаких больше домислов.
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Я не пойму, он голубой, или немного фиолетовый??? Просто противно смотреть, - срамота!!!
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Коломойский управляет страной, через Богдана. Мафия правит государством!
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