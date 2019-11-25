EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  747  15
Все про:Труба (198) ДБР (660)

 Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка

25 листопада Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Чобітка Б.П. до Державного бюро розслідувань і його директора Труби Р.М., постановив частково задовольнити цей позов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Суд постановив визнати протиправним і скасувати наказ Державного бюро розслідувань від 11.06.2019 №186-ос і поновити його на посаді керівника Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань з 02.07.2019. Нагадаємо, Роман Труба звільнив з ДБР Богдана Чобітка 11 червня 2019 року у зв'язку з "невідповідністю займаній посаді впродовж терміну випробування". Але останній оскаржив своє звільнення з посади, заявивши про порушення закону Романом Трубою. У різний час з ДБР було звільнено ще шістьох керівників різних рівнів. Всі вони також оскаржують свої звільнення в судах.

Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161719
 
   
 Топ коментарі
 
Прогнозую, що Труба довго не буде на своїй посаді🤔
 показати весь коментар
 
Отож він поспішає нарубати капусти.
 показати весь коментар
 
А що не так? Труба биконув, а суд його поставив у стойло.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Прогнозую, що Труба довго не буде на своїй посаді🤔
 показати весь коментар
 
 
От невже він сам не розуміє, що його використають і викинуть? І добре, ящо викинуть без кримінальної справи проти нього...
 показати весь коментар
 
 
Навіть більше - суди тепер будуть у більшості випадків проти слуг. Істинкт самозбереження вище від здорового глузду. Здоровий глузд свого часу не спрацював у КС відносно указу про дострокових розпуск Верховної Ради. А терюпер ввімкнувся істинкт елементарного самозбереження. 😁
 показати весь коментар
 
 
А що не так? Труба биконув, а суд його поставив у стойло.
 показати весь коментар
 
 
продолжается пецюнино - увольнение восстановление по суду-муду ))
еще и ЕСПЧ подключаем- а мы платим - ну спасибо моника пе ))
 показати весь коментар
 
Думаєте пецюнино? ні, це не ноу-хау, так останні років 15 - з того часу, як генпрокурор Піскун ще при Кучмі поновлювався через суд...
 показати весь коментар
 
 
думаю при пецюне сие ускорилось и приобрела характер фарса и буффонады ))
благо есть муд и прокуВоротура )))
 показати весь коментар
 
/// та суды по прежнему впечатляют)))))
Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания, - сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка - Цензор.НЕТ 6878

«Суд пришел к выводу, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о направлении им в феврале 2018 году в Национальное агентства депутатского обращения о проведении полной проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего был уличен правоохранителями летом 2017 года.
Вместе с тем, отмечается, что из-за истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении судом закрыто. Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка - Цензор.НЕТ 8232
 показати весь коментар
 
 
муд куплен всеми кто пожелает а розен...ти сидя в израиле живут по-новому как полоджено илитке свинов ))
 показати весь коментар
 
 
завжди треба уточнювати


ВИКРЕСЛЕНИЙ ОСОБИСТО ПОРОШЕНКО ІЗ СПИСКУ НА РЕФОРМУВАННЯ
Окружний адміністративний суд Києва
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору