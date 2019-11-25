 Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Суд постановив визнати протиправним і скасувати наказ Державного бюро розслідувань від 11.06.2019 №186-ос і поновити його на посаді керівника Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань з 02.07.2019. Нагадаємо, Роман Труба звільнив з ДБР Богдана Чобітка 11 червня 2019 року у зв'язку з "невідповідністю займаній посаді впродовж терміну випробування". Але останній оскаржив своє звільнення з посади, заявивши про порушення закону Романом Трубою. У різний час з ДБР було звільнено ще шістьох керівників різних рівнів. Всі вони також оскаржують свої звільнення в судах.
еще и ЕСПЧ подключаем- а мы платим - ну спасибо моника пе ))
благо есть муд и прокуВоротура )))
Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания, - сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«Суд пришел к выводу, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о направлении им в феврале 2018 году в Национальное агентства депутатского обращения о проведении полной проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего был уличен правоохранителями летом 2017 года.
Вместе с тем, отмечается, что из-за истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении судом закрыто.
ВИКРЕСЛЕНИЙ ОСОБИСТО ПОРОШЕНКО ІЗ СПИСКУ НА РЕФОРМУВАННЯ
Окружний адміністративний суд Києва