 Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Чобітка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Суд постановив визнати протиправним і скасувати наказ Державного бюро розслідувань від 11.06.2019 №186-ос і поновити його на посаді керівника Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань з 02.07.2019. Нагадаємо, Роман Труба звільнив з ДБР Богдана Чобітка 11 червня 2019 року у зв'язку з "невідповідністю займаній посаді впродовж терміну випробування". Але останній оскаржив своє звільнення з посади, заявивши про порушення закону Романом Трубою. У різний час з ДБР було звільнено ще шістьох керівників різних рівнів. Всі вони також оскаржують свої звільнення в судах.