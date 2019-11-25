 "Будівельну реформу буде доведено до кінця", - Кудрявцев

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму інтерв'ю ресурсу "Київвлада"

Рівно рік тому, коли ми вже були на фініші реформи, яку розпочали тоді в ДАБІ, ми саме підійшли до створення електронного кабінету. Планувалось, що всі адміністративні послуги учасники ринку зможуть отримувати без участі чиновників. Це стосувалось як забудовників, що зводять прості невеликі об’єкти, так і – в подальшому – всіх без виключення, у тому числі тих, хто веде масштабне будівництво... Далі планувалось створення системи прозорих реєстрів. Ми розробили цілий набір інструментів викорінення корупції. Адже таким чином чиновник (потенційний корупціонер) максимально усувався від спілкування з учасниками ринку. А останні – своєю чергою – отримували всю необхідну інформацію через доступний реєстр та через електронний кабінет", - розповів Олексій Кудрявцев.

Водночас в ДАБК минулого року збиралися систематизувати систему нагляду та контролю за будівництвом, щоб припинити практику зведення об’єктів з чисельними порушеннями чи незаконних.

"Тоді, рік тому, аби завершити реформу, нам потрібно було ще 2-3 місяці. Тобто, збиралися вийти на фініш вже до нового року. Але, як ви пам’ятаєте, нам цього зробити не дали – натомість мене було усунуто від процесу та гучно звільнено за сфабрикованим звинуваченням. А реформа загальмувала та була швидко згорнута... Те, що втілюється зараз Урядом, у тому числі – Міністерством розвитку громад та територій – разом з ДАБІ та за участі експертів, зокрема – проект "Prozorrro" та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", Офісу ефективного регулювання – це якраз ті самі наші кроки. Маю на увазі створення Електронного кабінету, у тому числі", - нагалосив Олексій Кудрявцев.

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Він висловив сподівання, що зараз вже реформу вдасться довести до кінця - адже цього хоче не лише ринок, цього хоче нова команда в уряді, куди прийшло багато фахівців, які бачать своєю метою перезавантаження державних інститутів, докорінну зміну архітектури влади, що дозволить назавжди знищити будь-які корупційні ризики. Галузь має працювати без корупції, наголосив екс-глава ДАБІ.