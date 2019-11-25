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 Події, Суспільство
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Все про:Кудрявцев (17) Держархбудінспекція (34)

 "Будівельну реформу буде доведено до кінця", - Кудрявцев

Ексглава Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев розповів, що зараз відбувається з реформою в будівельній галузі і чи можна припинити незаконне будівництво.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму інтерв'ю ресурсу "Київвлада"

Рівно рік тому, коли ми вже були на фініші реформи, яку розпочали тоді в ДАБІ, ми саме підійшли до створення електронного кабінету. Планувалось, що всі адміністративні послуги учасники ринку зможуть отримувати без участі чиновників. Це стосувалось як забудовників, що зводять прості невеликі об’єкти, так і – в подальшому – всіх без виключення, у тому числі тих, хто веде масштабне будівництво...  Далі планувалось створення системи прозорих реєстрів. Ми розробили цілий набір інструментів викорінення корупції. Адже таким чином чиновник (потенційний корупціонер) максимально усувався від спілкування з учасниками ринку. А останні – своєю чергою – отримували всю необхідну інформацію через доступний реєстр та через електронний кабінет", - розповів Олексій Кудрявцев.

Водночас в ДАБК минулого року збиралися систематизувати систему нагляду та контролю за будівництвом, щоб припинити практику зведення об’єктів з чисельними порушеннями чи незаконних.

"Тоді, рік тому, аби завершити реформу, нам потрібно було ще 2-3 місяці. Тобто, збиралися вийти на фініш вже до нового року. Але, як ви пам’ятаєте, нам цього зробити не дали – натомість мене було усунуто від процесу та гучно звільнено за сфабрикованим звинуваченням. А реформа загальмувала та була швидко згорнута... Те, що втілюється зараз Урядом, у тому числі – Міністерством розвитку громад та територій – разом з ДАБІ та за участі експертів, зокрема – проект "Prozorrro" та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", Офісу ефективного регулювання – це якраз ті самі наші кроки. Маю на увазі створення Електронного кабінету, у тому числі", - нагалосив Олексій Кудрявцев.

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Він висловив сподівання, що зараз вже реформу вдасться довести до кінця - адже цього хоче не лише ринок, цього хоче нова команда в уряді, куди прийшло багато фахівців, які бачать своєю метою перезавантаження державних інститутів, докорінну зміну архітектури влади, що дозволить назавжди знищити будь-які корупційні ризики. Галузь має працювати без корупції, наголосив екс-глава ДАБІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161715
 
 
 Топ коментарі
 
Можно жить честно , но очень бедно .
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именно до конца, вопрос только чьего именно конца.))))
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Можно жить честно , но очень бедно .
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интересно глянуть на тот конец
если он означает останавливать стройки сжигая строительное барахло - то ну его нах ))
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Ага, взяточничество за получение ДОЗВІЛА НА БУДІВНІЦТВО будет усовершенствовано.
И сколько уе с метра квадратного? Какие расценки в областях?
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Цензор активно рекламирует Бахматюка и Кудрявцева. Ну первого то понятно, а чё Кудрявцев?
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она и есть
вы поинтересуйтесь есть ли в киеве хоть 1 стройка законная?
кому-то это выгодно - там целая цепочка сидит на этом потоке со времен омели-беспредельного ))
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Та окуенно рехвормировали.
Несколько лет назад влез в новострой.
Месяца четыре назад его закончили полностью включая благоустрий и облагораживание прилегающих территорий. И до сих пор не могут сдать. Хотя там всё сделано ( и прчём довольно прилично).
Но власть поменялась и видно тоже хотят с этого поиметь. И дом хер принимают в эксплуатацию без объяснения причин. Стройкомпания полулегально разрешает жильцам уже ремонты там делать но официально владельцами никто не оформлен.
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а сочетается ли доступность берегов рек-озер-морей (рекреационная зона) с новой строительной реформой (ну там бюраткратизм, коррупция, эконормы, строительные нормы)
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В одном только Киеве недостроены и брошены около 40 домов!
Когда они будут достроены?
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значит опять грабить будут "Будівельну реформу буде доведено до кінця", - Кудрявцев - Цензор.НЕТ 9735 застройщика кудрявцев оказался непотопляемым как говорится оно не тонет
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