 Я ж підписки ніякої не давав, що не буду поширювати плівки, - Поляков про записи розмови нібито нардепів від СН з главою поліції Кривого Рогу

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами, екснардепа голоси на плівках не викликали в нього сумніви в приналежності згаданим особам.

"Я упізнав чотирьох депутатів. За інтонацією, навіть за сміхом, розмовою. Я з ким не розмовляв із парламенту і не тільки з парламенту, мені те саме всі сказали. Я, чесно кажучи, першим записом, який було надіслано, був просто шокований. Пам'ятаєте, я в Телеграмі написав про Зеленського, про торти, яйця. Тобто він жартував про Порошенка, що "Київський торт" не спечеш без яєць. І ось тут у мене те саме. Просто я згадав, невже ... чи вистачить тепер йому на цей торт яєць, щоб розігнати цей весь кагал, набрід. Якщо вже 6 депутатів собі дозволяють приїжджати до начальника обласної поліції і вимагати там такі речі і про таке розмовляти - для мене це був шок. Я просто-напросто не міг не опублікувати, тим більше, я пообіцяв це зробити", - повідомив він.

Водночас, Поляков припустив, що записи зробили самі правоохоронці.

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"Швидше за все, це самі ж працівники правоохоронних органів себе і записали, бо це дикість. Я спілкувався просто, так би мовити не відкрито, з правоохоронними органами, запитував, хто міг записати. І мені всі як один говорять, чесно кажуть, так, щоб 6 депутатів приїжджали з такими розмовами, можливо, вони самі ж і записали, і самі ж це передали куди там - в Офіс президента. Арахамія каже, що він цей запис - до речі - чув уже кілька тижнів тому. То у мене запитання, чому він не відніс цей запис у ті ж САП, НАБУ? Чому він не підняв це питання? Чому він не розмовляв про це із Зеленським? А якщо розмовляв, то чому ви нічого не вирішили? А якщо ви щось вирішили, то чому все так відбувається і ви зараз мовчите? Тут багато таких моментів. Я розумів, що так, можливо хтось захоче ... це ж нормальне явище, так? Ніби подати до суду. Але подати на що до суду? Тобто я просто опублікував запис. Я подав заяву в НАБУ, в САП. Мені написали вже, що ця заступниця міністра Олександра Клітіна, що вона буде подавати в суд на цих депутатів, які були в Кривому Розі і які визнали, що вони були на цій зустрічі. І це правильно - не на мене подати в суд. Те, що я фактично їх транслював - це один момент. Але фактично вони обговорювали її. Мені теж з етичної сторони це неприємно, я ж свічку не тримав, я не знаю, як там було. Але, принаймні, в листуванні з Джокером, вона показала, що вона ні з ким через ліфт свою посаду не отримала. Але як там було, я не знаю", - сказав політик.

Він підкреслив, що заявив у правоохоронні органи, щоб розслідування показало, справжні плівки чи ні.

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"Має пройти слідство. Повинні пройти експертизи ці плівки і допити цих депутатів, які там розмовляли. І тоді вже можна буде говорити про те, чи маю я нести якусь відповідальність за те, що поширив ці плівки чи не повинен. Я ж підписки ніякої не давав з приводу того, що не буду поширювати ці плівки. І тут врешті все одно виходить, що я просто ретранслював те, що вони обговорювали", - упевнений Поляков.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис бесіди чоловіків, які представляються нардепами від СН Юрієм Корявченковим, Володимиром Захарченком, В'ячеславом Медяником з нібито керівниками поліції Кривого Рогу: "Ми в місті Президента. Роби за моєю командою, а ми підтримаємо". Також він виклав аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду.

Читайте повне інтерв'ю: "Авторитету в керівництва фракції "Слуга народу" - немає, повністю бедлам. Депутати замовкають, і йдуть збори тільки коли Зеленський заходить", - нардеп Поляков