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 Суспільство
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Все про:голодування (325) Закревська Євгенія (40)

 До голодування Закревської приєдналася свідок розгону студентів на Майдані Кеплер

Учасниця Євромайдану, свідок звірячого розгону студентів на початку протестів Любомира Кеплер приєдналася до голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Приєдналася до голодування", - написала Кеплер.

До голодування Закревської приєдналася свідок розгону студентів на Майдані Кеплер 01

Любомира Кеплер - учасниця Євромайдану. Під час розгону студентів "беркут" зламав їй руку.

Читайте також: Розгін студентів, грудневий штурм і січневі вбивства, - Закревська перерахувала епізоди в справах Майдану, слідство за якими зупинилося

Першою повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161707
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля прохохотав часи Майдану, проржав військову кампанію..
Хто вам сказав, що зараз він зверне на вас увагу ?
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Луценко божилса, что всё расследовано.
Никто не голодал, все порошнявые чавкали заверения гавпвокувора.
А воз и ныне там?
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Зеля прохохотав часи Майдану, проржав військову кампанію..
Хто вам сказав, що зараз він зверне на вас увагу ?
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Интересно, где они были в пятаилетку Порошенки?
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Це буде новий Майдан, голодування перейдуть в акції на Майдані і всьо, прийдеться йти у відставку і Президенту і уряду і Верховній Раді!
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мы с вами уже распрощались.
аудиенция на сегодня завершена.
баай...
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кацапосвине, справи і справді великою мірою розслідувані. Зараз адвокатка голодує через те. що їх (справи) хочуть передати до ДБР. А це означає, що буде передано новим слідчим, яким для ознайомлення з сотнями томів справи, треба будуть роки. Адвокатка голодує за те, щоб справи було передано разом зі слідчими, тобто щоб цих слідчих також перевели до ДБР. Зрозуміло тобі, свиняче кацапське рило? А тепер за порєбрік, свинособако!
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Луценко божилса, что всё расследовано.
Никто не голодал, все порошнявые чавкали заверения гавпвокувора.
А воз и ныне там?
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А вам що до цього? Ви не українець та навіть не громадянин України.
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Зато, как европеец, я за народную, свободную, декорумпированную, европейскую Украину с изжитым наследием кремлевского ига, форпост Свободного Мира на границе с русским Мороком.
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Тобто ви визнали, що не маєте стосунку до України. Прощавайте, російський провокатор.
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переход на личные оскорбления - обычное дело для соучастника травли Зеленского сторонниками Порошенкова реванша.
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Образ нема, бо я говорю прямо - ви маєте мотивацію оббріхувати Україну.
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краще би за свою рідну росєйку вболівав.
так нє, і слова не скаже, що там дибільне фуйло, яке не дає жити світові.
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мотивация "я за народную, свободную, декорумпированную, европейскую Украину с изжитым наследием кремлевского ига, форпост Свободного Мира на границе с русским Мороком."

конечно, отличается от барыгоботской мотивации вернуть Барыгу к Корыту и самим подерибанить, как раньше. Ну и способы достижения цели, как видно, разные: Кто брехнёй, а кто пробиваясь сквозь спам и баны, борется за лучшую долю для Украины.
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Хоть усрись зеб но раньше были шансы. А сейчас, благодаря зебилам, шансов нет... люди это понимают и поэтому протестуют, пока так. Ваши богданы-еврфемовы не успеют на рашку в этот раз.
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Повторю ще тут:
---
кацапосвине, справи і справді великою мірою розслідувані. Зараз адвокатка голодує через те. що їх (справи) хочуть передати до ДБР. А це означає, що буде передано новим слідчим, яким для ознайомлення з сотнями томів справи, треба будуть роки. Адвокатка голодує за те, щоб справи було передано разом зі слідчими, тобто щоб цих слідчих також перевели до ДБР. Зрозуміло тобі, свиняче кацапське рило? А тепер за порєбрік, свинособако!
---
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Это еще что за чучуло маразматическое вдруг через свой маразм что-то вспомнило...Прекратите карикатуризировать Майдан. Это уже не смешно!
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Топтание на Майдане с одновременной конвертацией его в собственный дерибанный капиталец - ноу хау порошенковцев в политике.
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Какой кошмар... советник Овоща - Богдан делает свое дело, благодаря зеле и зебилам.
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за 5.5 лет Порошенковщины никто из палачей Майдана не наказан подобающе, а у порохоботов "Богдан делает свое дело, благодаря зеле и зебилам."
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Тем не менее расследования шли, и люди причастные к этому не голодали. Сейчас земрази все "поправили" - просто развалили все к чертям и опять Порошенко им в штаны наложил.
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Раз шли 5.5 лет без заметного результата, значит люди которые вели такие расследование "не голодали", хотите сказать?

А теперь заголодали? Вот "земрази" - Кормушку прикрыли!

Надо было вести расследование и наказывать палачей Майдана, а не кормится и дерибанить на нём.

Зарубите на носу, 8%-е пропоненты порошенкова реванша.
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Дурдом в сборе...Сучки старые и молодые пиарятся на крови твари...
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Всяко бывало... К пьянке- присоединялся. К траху, тотальному- тоже было. К голодовке- не пробовал. Наверное, потому и здоров, и счастлив. Их теперь двое... Ото ж сидят и голодуют... Сомнительное мероприятие, в свете всяких Савченок и Сенцовых, особенно. После их рекордов- эта мера протеста себя изжила.
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Не двое, а четверо. Ну если двое, присоединившихся ранее, не стали кушать. Да и эти неизвестно как голодают. Может по-мусульмански. Днем терпят, а ночью кушают.
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Да пусть голодают сколько хотят это им только на пользу. Ты на эти туши только посмотри. По 120 кг
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