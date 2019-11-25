 Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський заявив у черговому відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на переданих кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" не вистачає деякого обладнання.

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"Але як я і обіцяв, з'являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне. А по-друге, в будь-якому випадку через три місяці наші військові катери будуть готові", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".