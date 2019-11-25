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 Політика України
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Все про:Зеленський (3652) корабель (640)

 Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого не вистачає на переданих військових кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу".

Про це Зеленський заявив у черговому відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на переданих кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" не вистачає деякого обладнання.

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"Але як я і обіцяв, з'являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне. А по-друге, в будь-якому випадку через три місяці наші військові катери будуть готові", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161704
 
   
 Топ коментарі
 
Йханий бабай))Він справді Клован))
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Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9925 Стрелок
А ха ха ха ха оно необучаемо в принципе
Мы обратимся к России и она нам вернет недостающее на кораблях оборудование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1040

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Не кооментирую обычно подобные новости, но тут не сдержался все же... Так вот, даже мне, гражданину Российской Федерации, уроженцу Санкт- Петербурга, живущему в Москве, читать такое очень странно, и стыдно. Именно стыдно, хотя я не понимаю, почему сказано было президентом другой страны, а стыдно мне почему- то...
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А тут за Мордор та ***** ...не соромно !? .. Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 301
.....
..Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1621...
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Вот поэтому и не комментирую... понеслась опять- Мордор... Мордор был во Властелине Колец, дядя
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Мы почему-то стыдно за этого комика, а вам?
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шош ты так задыхаешься?! спортзал не помогает? ну а в остальном, все хорошо - прекрасная зе-маркиза Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1752 кловун - он и в африке клоун Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1752
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И трусы еще на сотню-другую километров территории Украины поменять обязательно надо.
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Чудові коментарі! Але мені важко уявити що нас чекає після нормандського саміту. От де ми вже станем свідками дурісті і зради космічного масштабу! На інше це непорозуміння не спроможнє!
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Вот и я дочитываю чудові коментарі. Читаю, думаю и о своей стране, и об Украине. Веселые, остроумные комментарии. Сарказм, юмор - все есть, а лайки ставить не хочется. Грустно...
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що, шмаркля, зiллєш Неньку за два унiтази?

навiть не сумнiвайтесь, ***** вiзьме з собою два обiсраних унiтази та подарує їх цьому придуркуватому пiсля пiдписання блазнем капітуляції.

Б-же, яке ж воно дурне...
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китайцы могут себе такое позволить, а ты хочешь нашу страну без управления оставить
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Одні бомжі залишуться, бо тільки вони не пов'язані з хабарництвом!
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Вы забыли про один важный воспитатальный момент - наследникам расстрелянного присылают счет за патрон - 1,75 $ выстрел. Это Государственный закон о растратчиках, коррупционерах и так далеее..
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Раз уж это обсуждаем, значит дело дpянь...Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не pань,
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Поглядел видосик... Это пердец!!!
Разве этот попугайчик может управлять процессами в стране?... Его задача галдеть и чистить перышки, шоб в кадре было все ок (ну и прятать ниточки, за котоые его дергают)...
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ні для кого не секрет. що свинарчуки мародери привели до влади зебілів.
народ голосував не за зебілів,
а проти свинарчуків мародерів які знову на жаль залиливають своїми відходами життедіяльності всю країну щоб вернутися до корита.
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Та понятна, виуноват во всьом парашенка Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3246
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зебилоид, иди сделай лоботомию - поумнеешь, вот зуб Моники даю
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На колени, курва зеленая! На колени!

ПЗДЦ
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а шо зелених жаб так мало Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3069 тут вашего нелоха мотузят !
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Вова Зеленский, ты долбоъб?
Путин уже давно положил на тебя то, чем ты умеешь играть на рояле.
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Вова попросил-другой вова вернул.И корабли,и унитазы,и трусы.Какие хорошие люди в России,честные,а мы в суд на них подали.Нехорошо как то...Может извиниться?
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Як я хочу помилитися. Ті хто в 19 році домовлялися з агресором, в 32 році, їли своїх дітей..
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Не понимаю,чего вы к Зеленскому привязались?Ну,да-он смахивает на клоуна,но кто послал украинских моряков в плен,а вполне возможно на тот свет,если бы не повезло?Голобородько?Сейчас Зе пытатся разгребать г.вно,которое ему подложили еще до выборов.
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ага, ага, путем заливание всего и вся жилким зеленым калом Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3138
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Брате білорус, Росія порушила правила і ув'язнила наших військових в морі, де наші військові мають право бути. Міжнародний трибунал це підтвердив. Бійці були ув'язнені не через посилання їх в полон, а через те, що москалі вкотре порушили всі міжнародні договори.
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Договора с РФ не стоят и бумаги,на которой написаны.Президент Украины,который посылал моряков в плен,в лучшем случае,а возможно и на убой-должен был об этом знать.Другое дело,что моряки,при угрозе захвата судов должны были затопить корыта.Они никакой ценности не представляют,а вот престиж ВМФ Украины-очень даже)
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Так москалі до того не один раз підтерлись міжнародними договорами. Поганий той головнокомандувач, до якого на пятий рік війни це ще не дійшло.
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Ему говно подложили, а он его почему-то в штанах носит... Парадокс 😱
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Да он как раз штаны постирать пытается, а вот тот, кто их обосрал громче всего вопит, что стирает он их неправильно.
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Во Порошенко предатель. Послал корабли украинскими териториальными водамми с одного украинского порта в другой украинский порт. Во обнаглел
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Прямо через контролируемую врагом территорию. Гениальный полководец.
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І з якого дерева воно впало? Чи може не тими грибами поласувало? Це ж треба таку дурницю при людях ляпнути!
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В Англии олигархи не додумываются впихнуть через свои каналы ТВ, мистера Бина.
У нас в Украине олигархи должны висеть на берёзах, редкие паскуды.
Все заточенные на за поребрик, в сговоре с путиным пропихнули "мистера Бина" с Днепропетровской области.
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себе зеБери упырь зелеНый!
подавай в отставку!дебилоид!
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На колени перед пуйлом не забудь бухнуться!!! Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 477
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Мама Рима! Заберите Вову домой, а то он страну просерает! И врача, врача ему... если уже не поздно.
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Про таке писали ще задовго до першого туру виборів президента...
ЗБУВАЄТЬСЯ ??!!
всі українці будуть невдахами, якщо надзвичайно недосвідчений і політично неосвічений комік візьме кермо українського державного корабля.

це будуть прибічники Зеленського серед молоді та на південному сході. І все завдяки Путіну

Прогнозування завжди є ризикованою справою, але ми можемо спокійно передбачити, що Путін розгляне вибір Зеленського як золоту нагоду прибрати безлад, в який він запроторив Росію, окупувавши Донбас.

Ми просто не знаємо, чого очікувати від цієї особи. Але, дивлячись на його проросійський продукт, на його російський бізнес, на його фінансування з бюджету Росії, ми очікуємо найгіршого

Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1639
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моника прикинулась блондинкой ))))))))))))))
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Наблюдаем весёлый, последний день Помпеи.
Когда часть народа набухалась, сидит и смотрит с восторгом праздник(чую с гибельным восторгом пропадаю).
И что тут праздновать? Праздник мазохизма.
Когда пришедшая сегодня власть, занимается всякой ерундой, селфи везде, то на самокатах раскатывают, то проституток вызывают под стены парламента, то *рочат в парламенте, кто чем занимается, кто на что учился, кого то протащили через пастель (в шоу бизнесе пастель самый верный кастинг).
Но если ехать по глубинки особого празднования вы не увидите, ходят злые люди, очень обозлённые на это всё.
Цены растут, растут жутко.

Кому то всё это нужно, тому кто в полном шоколаде.
Слуги олигархов - это кодло.

Наблюдаем весёлый, последний день Помпеи.
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100%...вернём 3 унитаза, но проголосуем за Чечню (даунбасс) в Украине на условиях парашки в обмен. да , валодька?))
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