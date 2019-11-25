 Ми звернемося до Росії і вона нам поверне обладнання, якого не вистачає на кораблях, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський заявив у черговому відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на переданих кораблях "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" не вистачає деякого обладнання.
"Але як я і обіцяв, з'являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії - вона нам це поверне. А по-друге, в будь-якому випадку через три місяці наші військові катери будуть готові", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
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навiть не сумнiвайтесь, ***** вiзьме з собою два обiсраних унiтази та подарує їх цьому придуркуватому пiсля пiдписання блазнем капітуляції.
Б-же, яке ж воно дурне...
Разве этот попугайчик может управлять процессами в стране?... Его задача галдеть и чистить перышки, шоб в кадре было все ок (ну и прятать ниточки, за котоые его дергают)...
народ голосував не за зебілів,
а проти свинарчуків мародерів які знову на жаль залиливають своїми відходами життедіяльності всю країну щоб вернутися до корита.
ПЗДЦ
Путин уже давно положил на тебя то, чем ты умеешь играть на рояле.
У нас в Украине олигархи должны висеть на берёзах, редкие паскуды.
Все заточенные на за поребрик, в сговоре с путиным пропихнули "мистера Бина" с Днепропетровской области.
подавай в отставку!дебилоид!
ЗБУВАЄТЬСЯ ??!!
всі українці будуть невдахами, якщо надзвичайно недосвідчений і політично неосвічений комік візьме кермо українського державного корабля.
це будуть прибічники Зеленського серед молоді та на південному сході. І все завдяки Путіну
Прогнозування завжди є ризикованою справою, але ми можемо спокійно передбачити, що Путін розгляне вибір Зеленського як золоту нагоду прибрати безлад, в який він запроторив Росію, окупувавши Донбас.
Ми просто не знаємо, чого очікувати від цієї особи. Але, дивлячись на його проросійський продукт, на його російський бізнес, на його фінансування з бюджету Росії, ми очікуємо найгіршого
Когда часть народа набухалась, сидит и смотрит с восторгом праздник(чую с гибельным восторгом пропадаю).
И что тут праздновать? Праздник мазохизма.
Когда пришедшая сегодня власть, занимается всякой ерундой, селфи везде, то на самокатах раскатывают, то проституток вызывают под стены парламента, то *рочат в парламенте, кто чем занимается, кто на что учился, кого то протащили через пастель (в шоу бизнесе пастель самый верный кастинг).
Но если ехать по глубинки особого празднования вы не увидите, ходят злые люди, очень обозлённые на это всё.
Цены растут, растут жутко.
Кому то всё это нужно, тому кто в полном шоколаде.
Слуги олигархов - это кодло.
Наблюдаем весёлый, последний день Помпеи.