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 Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб. ФОТОрепортаж

Через прорив трубопроводу половина жителів м. Світловодськ Кіровоградської області залишилися без опалення.

У місті розгорнули польові кухні та намети для обігріву, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС у Кіровоградській області.

"24 листопада виявлено 13 місць поривів трубопроводу внутрішньобудинкових і дворових мереж централізованого теплопостачання. Порушено нормальні умови проживання майже 13 000 мешканців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 25 листопада працюють всі котельні, які загалом обслуговують 246 будинків і 25 навчальних закладів.

Однак тепло відсутнє в 111 житлових будинках і в 2 дитсадках.

"Для ліквідації поривів залучено 13 бригад різних підприємств", - повідомили в ДСНС.

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Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб 01
Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб 02
Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб 03
Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб 04
Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб 05
Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб 06
Техногенна НП на Кіровоградщині: без опалення залишилися 13 тисяч осіб 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161703
 
 
 Топ коментарі
 
Это потому что Труба возбудил 13 дел на Пороха.
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Прорвало трубу в 13 местах. Техногенное ЧП на Кировоградщине: без отопления остались 13 тысяч человек - Цензор.НЕТ 2451
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Зато у МЧС машинки только с заводика. Колёса аж блестят. Необъезженные еще. Людей жаль. ...дская власть там. Да и не только там. Позор.
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Зеленое стадо у власти....кроме лозунгов более ничего...
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Это потому что Труба возбудил 13 дел на Пороха.
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Мчсникам лафа, город денег даст и себя не забудет .
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а в нас труби ледь-ледь теплі.
вперше за 5 років...
дякуючи ЗЕ напевно. економимо на платіжках.
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Зато у МЧС машинки только с заводика. Колёса аж блестят. Необъезженные еще. Людей жаль. ...дская власть там. Да и не только там. Позор.
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ти мабуть траву фарбовану ніколи не бачив, в них і яйця блищать
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А скоро повально каналізацію почне рвати. В Миколаєві вже почалось, ще рік назад.
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это МЧСники на пикник выехали с выездным фуршетом на новых машинах,)? что-то не видно чтобы они 13 прорывов латали....
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що там укргідромет, зима яка буде ? такі гарні сині плями https://www.windy.com/uk/-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-temp?temp,34.599,68.139,3
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хорошо что температура терпимая а не как в параше -20 и -40
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ну ни дня не проходит что бы доблестная, молодая команда не подосрала пану ЗЕ
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ЗЕ про это не скажут, он в вакууме а богдану просто срать на эти 13 тысяч
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местные царьки годами нихрена не делали, теперь кушайте
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