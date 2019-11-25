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 Події, Суспільство
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Все про:Ахметов (416) Донецька область (2344) Гуменюк (8) Казанський Денис (138)

 Терористи "ДНР" відтіснили бізнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанський

Соратник олігарха Ріната Ахметова Ігор Гуменюк втратив свій бізнес на окупованій терористами "ДНР" території.

Про це з посиланням на ресурси терористів повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Казанський показав "указ" про те, що всі активи Гуменюка переходять у "державну власність".

"Тобто по факту у розпорядження Пушиліна, Курченка та інших мародерів, які контролюють цю територію", - написав він.

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Терористи ДНР відтіснили бізнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанський 01

"Мабуть, Гуменюк посварився або не домовився з кимось у РФ. Але так чи інакше маємо чергового донецького регіонала, якого "братська Росія врятувала від солдатів НАТО"", - робить висновок Казанський.

Терористи ДНР відтіснили бізнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161702
 
   
 Топ коментарі
 
ахметовский дружок заслужил
поддержал лугандон - лови ответку ))
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Татарин уже гудел в гудок, не, хто в курсе ??? Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский - Цензор.НЕТ 2623
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ахметовский дружок заслужил
поддержал лугандон - лови ответку ))
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Видать слабо поддерживал$,шо ахметовские шавки и отжали по команде ахмета.
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При чём тут рыжий татарин, если апустили его казламордые ???
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- Здорово, здорово,
Смиренный аббат! Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский - Цензор.НЕТ 6114
Получше меня
Ты живешь, говорят. Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский - Цензор.НЕТ 5636
Ты нашей короне
Лукавый изменник. Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский - Цензор.НЕТ 2806
Тебя мы лишаем
Поместий и денег! Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский - Цензор.НЕТ 3141
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"Соратнік"-це що воно таке ?
І справді,кому цікаво .що в днр щось в когось віджали ? Тато співачки ? -Фігня ! А от "соратнік Ахмєтова"-О-о-о-о-о !
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за беню переживаешь? почем стоит переживать?
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Щас расплачусь ,один вор украл у другого, прям как Шекспир .. быть или не быть... Террористы "ДНР" отжали бизнес у соратника Ахметова Гуменюка, - Казанский - Цензор.НЕТ 1002
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Сказка ложь. Да в ней намек - добрым молодцам - урок ))
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Во первых непонятно что "отжали". А непонятно еще больше,почему только сейчас. Все это напоминает,что ахмета и этого объявят скоро украинскими разведчиками. - Лохи аплодируют в экстазе ))
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это хорошо больше гумманитарку от ахметки не получите
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Какое горе! Не переживет этого народ украинский!
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