 Глава Національної служби здоров'я Петренко подав у відставку

Про це повідомив сам Петренко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що хоче піти з посади за власним бажанням.
"Сподіваюся, найближчим часом уряд його підтримає. Причина - у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я. І це заважає працювати і мені, і їм", - написав Петренко.
Глава НСЗУ пояснив, що рішенням піти з посади він хоче дати новій команді працювати не так, як робив він.
"Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання", - пояснив Петренко.
, что бы пензюки знали, кто такой Большой Змей Чинганчук. За могикан я вообще молчу. Они же не сРуские.
В Харькове обокрали народного депутата от "Слуги народа". Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.
По информации силовиков, в полицию обратился парламентарий Кирилл Нестеренко, который прошел в Верховную Раду по округу №26 (город Днепр). Мужчина сообщил, что в воскресенье в период между 17:30 и 18:00 на улице Отакара Яроша, 16А неизвестные разбили заднее стекло его автомобиля Honda CR-V (в декларации народного избранника эта машина отсутствует) и украли сумку с документами, а также iPad. Уголовное производство было открыто по статье 185 УК Украины ("кража").
чем это их там обкуривают под куполом - как попал - все укурился )
"28 березня 2018 року Кабінет міністрів України призначив Олега Петренка керівником Національної служби здоров'я України"
здравоохранения нема а синекуры множатся под всех родных псевдо илитки ))
В связи с этим дарю лайфхак для реформаторов. Можно еще продавать лицензии на отлов украинцев для трансплантации. А чего? Нормально в русле либертарианства....
Сейчас тоже не ахти как хорошо, точнее ахти как плохо, но самый минимум для оказания неотложной помощи любому, в том числе.и асоциалу есть в наличии. С заявленными изменениями он должен испариться, так как больница его будет получать ПОСЛЕ оказания помощи конкретному человеку МОЖЕТ БЫТЬ. Вопрос - кто человеку без сознания будет это покупать? Врач из своего кармана? Родственник, знакомый, который слышал по телевизору о гарантированном и бесплатном пакете? В общем реформировать надо, но так как это делается чревато многими смертями