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 Політика України, Суспільство
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Все про:звільнення (729) НСЗУ (18) Петренко Олег_НСЗУ (6)

 Глава Національної служби здоров'я Петренко подав у відставку

Глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко заявив, що написав заяву про звільнення.

Про це повідомив сам Петренко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що хоче піти з посади за власним бажанням.

"Сподіваюся, найближчим часом уряд його підтримає. Причина - у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я. І це заважає працювати і мені, і їм", - написав Петренко.

Глава НСЗУ пояснив, що рішенням піти з посади він хоче дати новій команді працювати не так, як робив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікування інсульту, інфаркту та низка інших послуг стануть повністю безкоштовними для українців з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко

"Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання", - пояснив Петренко.

Глава Національної служби здоровя Петренко подав у відставку 01

Глава Національної служби здоровя Петренко подав у відставку 02
Глава Національної служби здоровя Петренко подав у відставку 03

Також читайте: Для тих, хто уклав декларації з лікарями, вакцинація від дифтерії та правця безкоштовна, - НСЗУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161701
 
 
 Топ коментарі
 
ты цап наверное - раз такое пишешь
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боюсь даже спрашивать - жертва чего? - а то тут тема - медицинская )))
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Жертва аборта. Как медик утверждаю.
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Помашем ручкой без сожаления. За себя и за угробленых.
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боюсь даже спрашивать - жертва чего? - а то тут тема - медицинская )))
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ну вот - интелегентный я индеец - а цапы не ценят совсем - угрожают еще ))))
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Ээээ друг мой, не расстраивайтесь. Они не в курсе, кто такой Фенимор Купер, а вы хотите
, что бы пензюки знали, кто такой Большой Змей Чинганчук. За могикан я вообще молчу. Они же не сРуские.
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Что ,что ? Жертва оборта ? Похоже на то...
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Какой по счёту супрунёнок ушёл? Может таки перестанут разрушать медицину ...Может не будет тысячами молодёжь выезжать за границу? А то будут нас лечить польские врачихи ....
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*** это что за служба,эти тоже жрут налоги и делают вид будто полезны стране?
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ВСЯ НСЗУ ДЕЛАЛАСЬ С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ! ПИДЯТЬ БАБЛО! ЧТО УСПЕШНО И ДЕЛАЛОСЬ ПРИ ПЕТИ! НОВЫЕ КОТОРЫЕ ПРИШЛИ ПРИ ЗЕЛЕ ЗАНЯТЫ ТЕМ ЖЕ ПРОСТО ПОСОРИЛИСЬ ЗА ПОТОКИ СО СТАРЫМИ! ТАК ЧТО РАСПИЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!
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все плохие - Руслан хороший - или ты самокритеичный - то же такой ?
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Хотите делать платную медицину я в принципе не против, но делайте все по закону! а значит меняйте конституцию! в конституции прямым текстом написано МЕДИЦИНА У НАС БЕСПЛАТНА! так что все что делает НСЗУ по вводу платежей за медуслуги все это противоречит конституции а значит противозаконно!!
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руслан - так это бюджетные бабки распределяют - ты вот не разобравшись пылишь - а это не хорошо - оскорбляешь - хороших людей - ладно я индеец ,привык - вождь как не как - ты бы разобрался по начали - статью прочитал бы кто ,да как в вике - так правильно и не кто бы тебе мозги не имел бы - как то так
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бюджетные бабки это и мои бабки и других граждан! их спросили прежде чем набивать себе карамны?!!
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так ты когда голосовал за слуг - у меня спросил как и за кого голосовать - а выбрал депутата - все делегировал ему все свои права - лекбез - пока бесплатно)))
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при нашей системе кого не выберешь будетЖОПА! нет ответствености! поэтому выборы до фени! либо выборы каждый год либо механизм ответствености вот тогда будет разговор! а иначе говорить что не тех выбрали просто глупо! с такими правами и без всякой ответствености кого не выбери все будут набивать свои карманы! такова реальность!!
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демократия это всегда сложно и долго - легче и быстрей - при диктатуре - хороший царь.диктатор и так далее - все нормально - плохой - все плохо - но быстро - называется - прямая вертикаль власти - это как парадигма - поляки плохие - шо не поляк то пан - не то шо единая власть - до сих пор внушают такое - и судя по всему тебя так и тянет на так называемое "эффективное управление" - но мы все это уже проходили - янык пошел по этому пути - ну как то так
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у нас не выполняются законы! и главный нарушитель законов сама власть! поэтому и не работает демократия! у нас не демократия а неофеодализм! тот кто на данном месте имеет силу тот и закон! именно поэтому в нашей стране первую рольи грают силовики! именно поэтому власть боится организвоаных групп граждан типа добробаты или евробляхеры!! т.е. у нас главный не закон а СИЛА! поэтому не надо про демократию у нас что угодно но не демократия!!
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народ - зеленые дебилы хотят все и до основания - это просто пипец какой то - напоминаю - Національна служба здоров'я України - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій. НСЗУ є національним страховиком, який укладає договори із закладами охорони здоров'я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення. НСЗУ контролює дотримання умов договорів та робить прямі виплати закладам за надані послуги[2].
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НАХЕРА МНЕ ТВОЯ ПРОГРАММА КОТОРАЯ НЕЗАКОННА! ЕСЛИ ЕСТЬ КОНСТИТУЦИЯ! ЧИТАЙ КОНСТИТУЦИЮ! ВСЕ ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ ВСЕ НЕ ЗАКОННО!!
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ты это - тише давай - напомню - вы это сделали вместе - так шо разогнался и головой об стену - может попустит
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я этого не делал, это делала власть ПЕТИ а власть ЗЕЛИ это просто продолжает на новом так сказать витке!!
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горячие вы - яко кони - молодые - как то так)))
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В Харькове обокрали нардепа от "Слуги народа"

В Харькове обокрали народного депутата от "Слуги народа". Об этом NewsRoom сообщили источники в правоохранительных органах.
По информации силовиков, в полицию обратился парламентарий Кирилл Нестеренко, который прошел в Верховную Раду по округу №26 (город Днепр). Мужчина сообщил, что в воскресенье в период между 17:30 и 18:00 на улице Отакара Яроша, 16А неизвестные разбили заднее стекло его автомобиля Honda CR-V декларации народного избранника эта машина отсутствует) и украли сумку с документами, а также iPad. Уголовное производство было открыто по статье 185 УК Украины ("кража").
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ниче слуга насосет снова - ещё пару голосований по 5-10 штук баксов и снова в гавнорошене ))
чем это их там обкуривают под куполом - как попал - все укурился )
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Олег Петренко - прохобот!

"28 березня 2018 року Кабінет міністрів України призначив Олега Петренка керівником Національної служби здоров'я України"
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очередная гавноконтора подменяющая собой МОЗ
здравоохранения нема а синекуры множатся под всех родных псевдо илитки ))
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Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Украина готова отдавать в концессию иностранным фирмам областные станции переливания крови , т.е. - нет денег на кровь для переливания - подыхай !!!

В связи с этим дарю лайфхак для реформаторов. Можно еще продавать лицензии на отлов украинцев для трансплантации. А чего? Нормально в русле либертарианства....
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Каким таким иностранным? Только клинике БАРИС!
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Приличный человек - большая редкость!
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В чем опасность НСЗУ для украинца. На словах все в ажуре - «Деньги идут за пациентом». Класс. Только вот ситуация - человека привезли с инсультом/инфарктом/пневмонией без сознания и ему необходимо 1, 2, 3 ... А деньги на эти 1, 2, 3 дойдут только в следующем квартале и то, может быть, если НСЗУ согласится с тем, что 1, 2 и 3 ... было необходимо и т.д. Как бы результат развития системы неотложной медицинской помощи становится немного предсказуем.

Сейчас тоже не ахти как хорошо, точнее ахти как плохо, но самый минимум для оказания неотложной помощи любому, в том числе.и асоциалу есть в наличии. С заявленными изменениями он должен испариться, так как больница его будет получать ПОСЛЕ оказания помощи конкретному человеку МОЖЕТ БЫТЬ. Вопрос - кто человеку без сознания будет это покупать? Врач из своего кармана? Родственник, знакомый, который слышал по телевизору о гарантированном и бесплатном пакете? В общем реформировать надо, но так как это делается чревато многими смертями
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