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 Політика України, Події
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Все про:Канада (727) Портнов (163) санкції (2427)

 Канада зніме санкції з Портнова, якщо ГПУ не надасть підстав для їх продовження, - "Радіо Свобода"

Запроваджені Канадою після Революції Гідності санкції проти ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура України не повідомить Уряд країни про наявність підстав для їхнього продовження.

Це підтвердили два поінформовані джерела в уряді Канади журналістам "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижні", – повідомили джерела.

Зазначається, що підставою для можливого перегляду санкцій щодо Андрія Портнова став лист тодішнього заступника генпрокурора Сергія Кізя, відправлений ним в Канаду наприкінці липня 2019 року.

У разі, якщо нове керівництво Генеральної прокуратури не поділяє позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника, та має іншу інформацію, воно має в найкоротші терміни поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації, повідомили джерела.

У Посольстві України в Канаді на запит Радіо Свобода не стали коментувати ймовірність зняття санкцій щодо громадянина Андрія Портнова, лише зазначили, що "у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, Андрій Портнов потрапив у перший канадський список санкцій, прийнятий ще в березні 2014 року, незабаром після втечі Януковича з України. Обмежувальні заходи проти нього також ввели ЄС, Норвегія, Швейцарія та інші країни. Однак згодом Портнову вдалося через суд домогтися скасування санкцій в Європі.

Портнов намагався оскаржити і канадські санкції, однак Федеральний суд Канади в кінці 2018 року відхилила його позов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161696
 
   
 Топ коментарі
 
Можу посперечатись - ручна Рябошапка нічого не надасть.
Він раб портнова.
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Вы там в Канаде смотрите, как бы портнов на вас санкции не наложил...
он уже возомнил себя святым и непогрешным апёстолом карающим
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А Луценко КТО, что-то у него претензий тоже не прослеживалось.
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Можу посперечатись - ручна Рябошапка нічого не надасть.
Він раб портнова.
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А Луценко КТО, что-то у него претензий тоже не прослеживалось.
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зараз питання стоїть перед рябошапком.
так чи не так ?
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Санкции были по представлению генпрокурора Шокина, а генпрокурор Луценко все претезии снял.
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він мав достатньо часу, щоб розібратись із зальотним ригом
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А шо он межет дать,если пэтин цепной кум всё уничтожил?
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Спорим, ГПУ не предоставит доказательства для их продления?
Вата возвращается.
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ДревляниН‏ @freeukrman 3 ч.3 часа назад


Оцініть серйозність підходу нашого ворога до Нормандської зустрічі.
Де наше засідання РНБО, зраднику??? @ZelenskyyUa

ПУТІН СКЛИКАВ РАДБЕЗ РФ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО НОРМАНДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ

Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
"Порушувалися різні міжнародні питання. Відбувся обмін думками щодо ситуації на південному сході України в контексті підготовки до запланованого на 9 грудня саміту в Нормандському форматі", - зазначив Пєсков.
За його словами, На зустрічі були присутні глава адміністрації президента Антон Вайно, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, глава ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін.
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они уже проработали проект резолюции и отступать от этого не планируют. Думается, что Зе уже знает все,что надо сдать и продать. Стол важнее Украины
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А вы еще сомневаетесь что Зелупа предоставит против своего подельника доказательства?
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Вы там в Канаде смотрите, как бы портнов на вас санкции не наложил...
он уже возомнил себя святым и непогрешным апёстолом карающим
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Chile 🌶 Pepper‏ @ChilePepper_13 5 ч.5 часов назад



Прем'єр Олексій Гончарук увійшов у кураж і витрачає більш ніж мільйон грн лише на одну поїздку до Лондона.
В Airbus А319CJ є кабінет, спальне місце, особистий санвузол. І це лише за 1 000 000 грн з кишень платників податків.
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прочла итоги опроса по Зе, какие то странные-доверие упало в 2 раза, но по поводу ботоксного,то поддерживают на 70%. Это кто и откуда? Так и с этим, все в тумане и все скрыто от народа.
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На якомусь тв каналі бачив опитування під час передачі, там поставили запитання чи підтримуєте дії ЗЕ, - "за" біля 70%, а коли поставили питання, чи підтримуєте продаж землі (його закон) - 96% "проти".

Отара овець.
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по украински "якщо".запоминай,пригодится.
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А. Портнова необходимо отправить на принудительное психиатрическое лечение, накормить это животное так плотно, что бы оно превратилось в овощ.
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шота я боюсь шо в этом году йолка будет не зелёная а красно-чорная...............
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КОНЕЧНО НЕ ПРЕДСТАВИТ.
Совпадение, ЗеДятлы?
Не думаю.
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Та яке там соупадєніє, йолпт...
Якщо за п'ять з гаком років нищівних перемог П-рокуратура гідності так і не спромоглася знайти підстав для звинувачення Портнова, то звідки вони візьмуться у ЗЕпрокурорів?

Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит оснований для их продления, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 3006
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Канада - агент кремля)) Зеля, винават, естественно. Йурик - нипричом.
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В том, что ЗеГПУ предоставит основания - ну ни малейших сомнений!
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Какие санкции? Андрей Владимирович, человек уважаемый и в почете..... Канада снимет санкции с Портнова, если ГПУ не предоставит оснований для их продления, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 5432
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Так работает судебная система в развитых странах. Такая вот х..ня малята.
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Ни Порошенко, ни Зеле это не нужно. Им воров надо поддерживать, а не топить. Это всё одна шайка-лейка.
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