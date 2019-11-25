 Канада зніме санкції з Портнова, якщо ГПУ не надасть підстав для їх продовження, - "Радіо Свобода"

Це підтвердили два поінформовані джерела в уряді Канади журналістам "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижні", – повідомили джерела.

Зазначається, що підставою для можливого перегляду санкцій щодо Андрія Портнова став лист тодішнього заступника генпрокурора Сергія Кізя, відправлений ним в Канаду наприкінці липня 2019 року.

У разі, якщо нове керівництво Генеральної прокуратури не поділяє позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника, та має іншу інформацію, воно має в найкоротші терміни поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації, повідомили джерела.

У Посольстві України в Канаді на запит Радіо Свобода не стали коментувати ймовірність зняття санкцій щодо громадянина Андрія Портнова, лише зазначили, що "у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, Андрій Портнов потрапив у перший канадський список санкцій, прийнятий ще в березні 2014 року, незабаром після втечі Януковича з України. Обмежувальні заходи проти нього також ввели ЄС, Норвегія, Швейцарія та інші країни. Однак згодом Портнову вдалося через суд домогтися скасування санкцій в Європі.

Портнов намагався оскаржити і канадські санкції, однак Федеральний суд Канади в кінці 2018 року відхилила його позов.