 Канада зніме санкції з Портнова, якщо ГПУ не надасть підстав для їх продовження, - "Радіо Свобода"

Це підтвердили два поінформовані джерела в уряді Канади журналістам "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижні", – повідомили джерела.
Зазначається, що підставою для можливого перегляду санкцій щодо Андрія Портнова став лист тодішнього заступника генпрокурора Сергія Кізя, відправлений ним в Канаду наприкінці липня 2019 року.
У разі, якщо нове керівництво Генеральної прокуратури не поділяє позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника, та має іншу інформацію, воно має в найкоротші терміни поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації, повідомили джерела.
У Посольстві України в Канаді на запит Радіо Свобода не стали коментувати ймовірність зняття санкцій щодо громадянина Андрія Портнова, лише зазначили, що "у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію Генеральної прокуратури України.
Нагадаємо, Андрій Портнов потрапив у перший канадський список санкцій, прийнятий ще в березні 2014 року, незабаром після втечі Януковича з України. Обмежувальні заходи проти нього також ввели ЄС, Норвегія, Швейцарія та інші країни. Однак згодом Портнову вдалося через суд домогтися скасування санкцій в Європі.
Портнов намагався оскаржити і канадські санкції, однак Федеральний суд Канади в кінці 2018 року відхилила його позов.
Він раб портнова.
так чи не так ?
Вата возвращается.
Оцініть серйозність підходу нашого ворога до Нормандської зустрічі.
Де наше засідання РНБО, зраднику??? @ZelenskyyUa
ПУТІН СКЛИКАВ РАДБЕЗ РФ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО НОРМАНДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ
Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
"Порушувалися різні міжнародні питання. Відбувся обмін думками щодо ситуації на південному сході України в контексті підготовки до запланованого на 9 грудня саміту в Нормандському форматі", - зазначив Пєсков.
За його словами, На зустрічі були присутні глава адміністрації президента Антон Вайно, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, глава ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Сергій Наришкін.
он уже возомнил себя святым и непогрешным апёстолом карающим
Прем'єр Олексій Гончарук увійшов у кураж і витрачає більш ніж мільйон грн лише на одну поїздку до Лондона.
В Airbus А319CJ є кабінет, спальне місце, особистий санвузол. І це лише за 1 000 000 грн з кишень платників податків.
Отара овець.
Совпадение, ЗеДятлы?
Не думаю.
Якщо за п'ять з гаком років нищівних перемог П-рокуратура гідності так і не спромоглася знайти підстав для звинувачення Портнова, то звідки вони візьмуться у ЗЕпрокурорів?