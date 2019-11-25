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Все про:Білорусь (867) Калінінград (23) Лукашенко (454) Путін (11882)

 Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим заявив, що з радянських часів Мінськ ніс відповідальність за цей російський регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави Республіки Білорусь.

"Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (Путіну. - Ред.) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія", - розповів Лукашенко.

За його словами, Путін заявляв, що не "проти" цього.

Лукашенко додав, що за часів СРСР було багато розмов на вищому рівні, щоб приєднати регіон до Білорусі.

"Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України - виявилося, що "неправильно" зробили", - заявив президент Білорусі.

Читайте також: Росія перекинула в Калінінградську область новітні комплекси "Самарканд"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161695
 
 
 Топ коментарі
 
охолонь бацька!
с какого перепугу Кёнигсберг к Беларуси?
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Коридор к "своей" области новый усатый завоеватель будет требовать от Литвы или от Польши?
Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8518
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ПриватБанк вернут Коломойскому 19 декабря: Сергей Таран рассказал про неожиданный поворот .


Национализированный ПриватБанк во второй половине декабря будет возвращен под контроль олигарха Игоря Коломойского. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил известный украинский политолог Сергей Таран, называя ориентировочную дату сделки 19 декабря.
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом, информирует Диалог.UA. Именно этот сценарий является базовым для решения "конфликта" между Коломойским и государством Украина. При этом он отметил, что на данный момент банк демонстрирует прибыльность и становится очень притягательным для бывших владельцев. Однако о сотрудничестве с МВФ в таком случае придется забыть.


читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4189


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Это понятно .....зачем нам бабки МВФ если 1. ) у нас презЕдент клоун 2.) Коломойскому пофиг на Украину у него родина другая .... там чуть ниже Ирана...
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Картошка что то буянит в последнее время .....на дегенерата похож.
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охолонь бацька!
с какого перепугу Кёнигсберг к Беларуси?
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Это точно, но договариваться с Батькой будет гораздо проще, чем с его "старшим братом".
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Та немцы просто подождут пока раша развалится и тогда Кенигсберг сам вернется без всяких разговоров 😉😎
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Ого! Штосьці апошнім часам Бацьку панесла!
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Лука знайшов в себе пруські коріння?
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Коридор к "своей" области новый усатый завоеватель будет требовать от Литвы или от Польши?
Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8518
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Простіше Гродно перейменувати в Калінінград.
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В Кенигсберг или как раньше Речь Посполитая
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Да, велика и могуча была ВКЛ в стародавние времена. Может когда и вернемся в прежние границы.
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Вм викладають що Кенігсберг був у складі ВКЛ? Фрідріх не був білорусом ?
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Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1866 Ну, там спорные территории .
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Спірні це Смоленськ, який у вас забрали, Кьоніг ніколи не був у складі ВКЛ.
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Еще один с имперскими амбициями? Впрочем - Восточная Пруссия в состав ВКЛ не входила никогда.
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Та ну нах.Смотри шоб "великое княжество беларусское" не стало субъектом княжества парашского.
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заробітчани були б не проти. Особливо сподобалася новина де українцю, який рятував поляків в дтп, надали польське громадянство і всій його сім'ї. Так він аж світився від щастя на фото.
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А ты хотел чтобы он рыдал на фото? Как ты, когда сидишь на бутылке? Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5828
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Давай лука,сделай ***** "калининграднаш"
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Бацька, ты уху ел? Восточная Пруссия - это Германия.
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Там тоже относительно - пруссы - не германцы вообще-то.
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Восточная Пруссия отошла к Советскому Союзу в результате поражения Германии во ВМВ.... Здесь вопросов нет.... Даже у немцев....
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Ну тут тоже всё относительно. Южный Сахалин отошёл Японии в результате поражения РИ в 1905 году. И вопросов тоже не было. Но через 40 лет появились, и теперь уже у японцев вопросы по Южным Курилам
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Вопросы у них, может быть, и есть..... Только в практическом плане это ничего не меняет! Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 133
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Та ладно, колись і Варшава була в складі РІ, і Хельсінки, а за острів Даманський навіть хтось героя отримав, і де вони.
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практика все время меняется Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1765.совершенствуется.первым начнет китай.а япония подтянется
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конечно не дураки...сначала в 1978 с помощью райки горбачевой.создали себе на территории совка безмилитарную зону в 200 км от ограницы.а сейчас под видом защиты от агрессии запада ***** выводит дивизии и склады с территории сибири Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2457.я думаю,ты еще застанешь временную администрацию сибирской народной рецпублики
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Коли підбили і захопили секретний ************* на той танк у сере сере, вони ним теж мабуть торгувати збирались? Потім передумали і помістили його у музей, бабки там заробляють тепер?
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Китай не полізе, він і так потихеньку від'їдає у москалів шматки, Таймир вже їх повністю.
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Таймыр китайский? Это как Калининград и Лукашенко?
Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5835
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Не в тому сенсі, поспілкуйтесь з людьми що там живуть та працюють, китайські артелі заполонили все, це гірше ніж саранча, все живе що літає, повзає, плаває, ходить на переробку і в Китай.
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Вона взагалі то в оренду була взята.
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Якось льолік бровастий гостював у Литві. Партійний очільник Снєчкус добрясе його напоїв і льолік сказав - забирай кенігсберг під своє крило. Снєчкус, хоч номінально й комуняка, миттєво протверезів і відмовився, додавши що той регіон ніколи не був литовським. І це мудро. Інакше литовці мали би проблемт на посптку 90-х.е
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1970 godu v Kalingradskoj oblosti zylo okolo 12% litovcev mnogo tex kto s Sibiri vernulis im nemozno bylo zyt Litve tak staralis zyt poblize,teper ix tam pocti net r.Mi nekogda nesmotreli v etu storonu daze togda kogda nasa gosudartsva vladela teritorijej pocti do maskvi.Kalingrad eto Prusija ili nemeckaja teritorija dolzna bit
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Типа плешивый ему пообещал кенську волость на губернаторство????? Дебил картофелеголовый
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Во, дела! "Остапа несло!"(с). Ну, хрен с ними, пусть делят. Хотя, если честно- то я хренею, потихонечку.
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А где же местные белорусы-петики? Почему они говорят только о Зеле, а не бацьке?
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Вероятно, Лукашенко имел ввиду то, что во времена Советского Союза Калининградская область входила в зону ответственности Белорусского военного округа.....
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Вероятно??? Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9430 Вааще-то, когда большой политик болтает о территориях, ему следует как-то яснее выражаться, дабы его понимали. А то ведь, можно всяко понимать, верно?
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Не входила, вона була в скаладі ПрибВО.
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Кёнигсберг это Германия. Время аренды давно закончилось!
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Вы об этом сообщили своему соседу по палате? Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6402
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а слабо немцам вернуть его в родную гавань?
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У них три танка - один не на ходу, второй не стреляет..... Бундесвер, в военном отношении, полный ноль!
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Лука некзаконнороденный пленного немецкого офицера королевских кровей претендующий на трон Пруссии .
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Кенигсберг в ряд с Витебском, Гродно, Молодечно... под Минск... ?Какую часть картофеля вы там начали кушать, але????
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А что,если вернуть Белорусь в границы 1926года.??
Смотри карту и решай.
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Предчувствие распада рашки, до Беларуси 80 км.
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Скорее Россия проглотит Белорусь, чем сама распадется
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Бацька забув, що Брест, Пінськ Гомель це Україна, пора повертати Україні вкрадені в нас землі.
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Это Восточная Пруссия и рано или поздно вернется в Германию! Белоруссы могут только расчитывать на е Брянск и Смоленск поле развалы москальской ымперии!
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Только полякам этого не говори. Им батюшка Сталин подарил большую часть Пруссии
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Tam kogda to vladeli etoj teritoriji poliaki.Ruskije tak vobce tam nepriciom.Boleje togo vet udarnuju nemeckuju grupirovku v samom Kalingrade razbambyli tak anglicani.Nemcy tam poteriali poctoi vsiu armiju izza anglican 1944 godu
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Белорусская Народная Республика - государство восстановленное на территории Беларуси 25 марта 1918 года. Главным руководящим органом стала Рада БНР. Государственный обязательный язык: беларуский. В БНР действовала Конституция, печатались паспорта граждан БНР, государственная печать, флаг и герб, были собственные вооруженные силы, действовала система образования.....
В 1919-1920 гг. БНР признали Украинская Народная Республика, Аввстрия,Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия, Венгрия, Финляндия,Германия, Болгария, Турция...и др. В десятках странах мира работали беларуские дипломатические и военно-дипломатические миссии, консульства и представительства. Да и 25 августа 1991 года 5-я чрезвычайная сессия ВС. Белорусской сср вновь восстановила государственный суверенитет бывшей колонией БССР. А 19 сентября 1991 г. Верховный Совет принял Закон "О новом названии колонии бсср", в соответствии с которым она стала называться государством "Республика Беларусь"". Государственными символами Республики Беларусь были объявлены герб "Погоня" и бело-красно-белый флаг.
И где это величественное независимое суверенное государство БНР ? Нет его сталось от него одна только жалкая бесправная кремлёвская полуколония, такой себе колониальный ставший вражеским Украине кацапский бандустан.
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Какое восстановленное? У белоруссов никогда не было своего государства. Пусть плуту Ленину скажуи спасибо
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Тада. И вобще вся Восточная Пруссия раньше входила в колхоз, которым руководил Лука.
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"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали", - заявил президент Беларуси.
Отсюда видно, что для бацьки высшим законом и главным мнением о правильности и неправильности есть мнение великого Пуйла.Источник: https://censor.net.ua/n3161695
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В газете с оккупационным название «Звезда» по беларуски «Зорка от 21 .10. 1920 года. Указанно что в Рижском договоре, что вся Восточная часть оккупированного БНР: Витебская, Могилевская и Смоленская губернии принадлежат бандитско - большевицкой России. И это была страшная угроза для судеб миллионов славян Белоруссии со стороны татаро - угро - финской большевицкой бандитской России.
Территории славянской Беларусии которые были оккупированные московскими бандитами большевиками , этими этническими лапотными татаро - угро - финнами, они сразу подверглись ужасными кровавыми репрессиями и этническим геноцидом славян белорусов.
В захваченной Белоруссии в 1920 году коммуно - фашистской РСФСР, Россия - Орда стала считать славян белорусов «этническими "руцькими" » и тоесть стала уничтожать беларуское славянское этническое содержание, насаждая свое чужое и не славянское ордынское московское. Продажное руководство коммуняк колонии БССР полностью подчинялось московским оккупантам, но даже и оно было в шоке от их политики этнического геноцида московитов. .
Кремлёвские оккупанты создали себе колонию БССР размером только 52,4 тыс. кв. км. А судьба более 4 миллионов белорусов попавших в состав кровавой РСФСР была ужасная. Ибо там монголоидные «российские братья» их открыто русифицировали, превращая «в якобы русских но ордынцев» и изгоняя там все славянское белорусское. Лапотная Россия этнически начала «переваривать» славянские белорусские территории в свои ордынские.
Продажные беларуские коммуняки но и они неоднократно настойчиво обращались к оккупантам в Москву указывая что белорусские Витебск, Могилев и Смоленск это истинные белорусские земли. Но эти настойчивые попытки, были полностью безрезультатными, а все ее инициаторы были уничтоженны вражеской коммуно - фашисткой Москвой.
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Руководство БССР справедливо называло аннексированный Смоленск этнической беларуской частью БССР, ибо и при переписи населения в 1913 году было констатировано, что абсолютное подавляющие большинство жителей свыше 80% Смоленской губернии - этнические славяне беларусы в отличии от не славянской лапотной России - орды. И три уезда Витебской губернии, часть Гомельской губернии, а также Смоленская губерния они навсегда остались аннексироваными в составе вражеской бандитской РСФСР. Так как кремлёвские коммуно - фашисты заявили, что все эти славянские беларуские территории с городом кривичей Смоленском были ранее захвачены татаро - угро - финской Московией - Ордой у ВКЛ. Это при том что на протяжение всей истории жители Смоленщины являются более 80 % этническими славянами белорусами а не монголоидными финнами -москалями. Итог коммуно - фашистская Россия так и не отдала назад половину Витебской области и всю Смоленскую область этих истинных славянских белорусских земель.
А всё руководство БССР и ее политические, научные национальные лидеры в лице Вацлава Ластовского и других, добившиеся возвращения не всех а маленькой части восточных территорий Беларуси,кровавым палачом Сталиным были поголовно уничтожены в 1938 году как «националисты». В 1980-х они были реабилитированы как жертвы незаконных репрессий. Стоит ли украинским этническим братьям славянам беларусам возвращать свои аннексированные вражеской Россией - Ордой истинные славянские земли конечно да. Но не при продажном марионеточном руководстве продажного кацапского холуя Иуды луки...
А сейчас их главная задача сберечь современное славянское беларуское пока ещё государство. Сберечь так как фашистские кремлёвские орды фюрера фашиста )(уйла хотят как и раньше при сталине оккупировать и сделать его своей гадкой кацапской колонией -губерней.
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