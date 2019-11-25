 Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави Республіки Білорусь.
"Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (Путіну. - Ред.) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія", - розповів Лукашенко.
За його словами, Путін заявляв, що не "проти" цього.
Лукашенко додав, що за часів СРСР було багато розмов на вищому рівні, щоб приєднати регіон до Білорусі.
"Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України - виявилося, що "неправильно" зробили", - заявив президент Білорусі.
Национализированный ПриватБанк во второй половине декабря будет возвращен под контроль олигарха Игоря Коломойского. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил известный украинский политолог Сергей Таран, называя ориентировочную дату сделки 19 декабря.
Он пишет, что решение о возвращении ПриватБанка будет подтверждено апелляционным судом, информирует Диалог.UA. Именно этот сценарий является базовым для решения "конфликта" между Коломойским и государством Украина. При этом он отметил, что на данный момент банк демонстрирует прибыльность и становится очень притягательным для бывших владельцев. Однако о сотрудничестве с МВФ в таком случае придется забыть.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/195310_1574684818
с какого перепугу Кёнигсберг к Беларуси?
Смотри карту и решай.
В 1919-1920 гг. БНР признали Украинская Народная Республика, Аввстрия,Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия, Венгрия, Финляндия,Германия, Болгария, Турция...и др. В десятках странах мира работали беларуские дипломатические и военно-дипломатические миссии, консульства и представительства. Да и 25 августа 1991 года 5-я чрезвычайная сессия ВС. Белорусской сср вновь восстановила государственный суверенитет бывшей колонией БССР. А 19 сентября 1991 г. Верховный Совет принял Закон "О новом названии колонии бсср", в соответствии с которым она стала называться государством "Республика Беларусь"". Государственными символами Республики Беларусь были объявлены герб "Погоня" и бело-красно-белый флаг.
И где это величественное независимое суверенное государство БНР ? Нет его сталось от него одна только жалкая бесправная кремлёвская полуколония, такой себе колониальный ставший вражеским Украине кацапский бандустан.
Отсюда видно, что для бацьки высшим законом и главным мнением о правильности и неправильности есть мнение великого Пуйла.Источник: https://censor.net.ua/n3161695
Территории славянской Беларусии которые были оккупированные московскими бандитами большевиками , этими этническими лапотными татаро - угро - финнами, они сразу подверглись ужасными кровавыми репрессиями и этническим геноцидом славян белорусов.
В захваченной Белоруссии в 1920 году коммуно - фашистской РСФСР, Россия - Орда стала считать славян белорусов «этническими "руцькими" » и тоесть стала уничтожать беларуское славянское этническое содержание, насаждая свое чужое и не славянское ордынское московское. Продажное руководство коммуняк колонии БССР полностью подчинялось московским оккупантам, но даже и оно было в шоке от их политики этнического геноцида московитов. .
Кремлёвские оккупанты создали себе колонию БССР размером только 52,4 тыс. кв. км. А судьба более 4 миллионов белорусов попавших в состав кровавой РСФСР была ужасная. Ибо там монголоидные «российские братья» их открыто русифицировали, превращая «в якобы русских но ордынцев» и изгоняя там все славянское белорусское. Лапотная Россия этнически начала «переваривать» славянские белорусские территории в свои ордынские.
Продажные беларуские коммуняки но и они неоднократно настойчиво обращались к оккупантам в Москву указывая что белорусские Витебск, Могилев и Смоленск это истинные белорусские земли. Но эти настойчивые попытки, были полностью безрезультатными, а все ее инициаторы были уничтоженны вражеской коммуно - фашисткой Москвой.
А всё руководство БССР и ее политические, научные национальные лидеры в лице Вацлава Ластовского и других, добившиеся возвращения не всех а маленькой части восточных территорий Беларуси,кровавым палачом Сталиным были поголовно уничтожены в 1938 году как «националисты». В 1980-х они были реабилитированы как жертвы незаконных репрессий. Стоит ли украинским этническим братьям славянам беларусам возвращать свои аннексированные вражеской Россией - Ордой истинные славянские земли конечно да. Но не при продажном марионеточном руководстве продажного кацапского холуя Иуды луки...
А сейчас их главная задача сберечь современное славянское беларуское пока ещё государство. Сберечь так как фашистские кремлёвские орды фюрера фашиста )(уйла хотят как и раньше при сталине оккупировать и сделать его своей гадкой кацапской колонией -губерней.