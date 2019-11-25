 Я і Єльцину, і Путіну говорив: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідаємо, а не Росія, - Лукашенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави Республіки Білорусь.

"Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (Путіну. - Ред.) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія", - розповів Лукашенко.

За його словами, Путін заявляв, що не "проти" цього.

Лукашенко додав, що за часів СРСР було багато розмов на вищому рівні, щоб приєднати регіон до Білорусі.

"Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України - виявилося, що "неправильно" зробили", - заявив президент Білорусі.

Читайте також: Росія перекинула в Калінінградську область новітні комплекси "Самарканд"