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 Політика України
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Все про:Мін'юст (625) українська мова (312) Міністерство культури, молоді та спорту (3) Тетяна Монахова (2)

 Мін'юст пропонує на пост мовного омбудсмена Монахову, кандидатуру якої раніше подало Мінкультури. ДОКУМЕНТ

Міністерство юстиції України запропонувало Кабінету міністрів України призначити Уповноваженим щодо захисту державної мови Тетяну Монахову.

Про це міністерство повідомило у відповідь на запит Цензор.НЕТ.

Раніше кандидатуру Монахової також запропонувало Міністерство культури, молоді і спорту.

Мінюст пропонує на пост мовного омбудсмена Монахову, кандидатуру якої раніше подало Мінкультури 01

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Нагадаємо, відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовного омбудсмена призначає Кабінет міністрів, вибираючи з кандидатур, запропонованих Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, Мін'юстом і Мінкультури.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини ще влітку запропонувала кандидатуру Тараса Кременя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161693
 
 
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Монахову? а Цилі Бланк не має серед кандидатів? Минюст предлагает на пост языкового омбудсмена Монахову, кандидатуру которой ранее подало Минкультуры - Цензор.НЕТ 8843 І по якому язику ця Монахова буде омбудсменом?
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Що за людина? А вона хоч українською мовою володіє???
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Вже ж були обрали іншу людину, однак не затвердили...
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"...Уповноважена Верховної Ради з прав людини ще влітку запропонувала кандидатуру Тараса Кременя..."
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А це не син того кучмівського "кременя", що є архітектором корупції та хабарництва у вищій школі? А також вірним "регіоналовощем"?
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Підтримую. Цікава людина-науковець та симпатична жінка. Таке рідко поєднується.
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Эта шайка "слуги" какого народа вообще? Почему нет украинцев совсем? Нас уже завоевала Орда с Израилем?
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