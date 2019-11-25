 Мін'юст пропонує на пост мовного омбудсмена Монахову, кандидатуру якої раніше подало Мінкультури. ДОКУМЕНТ

Про це міністерство повідомило у відповідь на запит Цензор.НЕТ.
Раніше кандидатуру Монахової також запропонувало Міністерство культури, молоді і спорту.
Нагадаємо, відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовного омбудсмена призначає Кабінет міністрів, вибираючи з кандидатур, запропонованих Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, Мін'юстом і Мінкультури.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини ще влітку запропонувала кандидатуру Тараса Кременя.
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А це не син того кучмівського "кременя", що є архітектором корупції та хабарництва у вищій школі? А також вірним "регіоналовощем"?