 Мін'юст пропонує на пост мовного омбудсмена Монахову, кандидатуру якої раніше подало Мінкультури. ДОКУМЕНТ

Про це міністерство повідомило у відповідь на запит Цензор.НЕТ.

Раніше кандидатуру Монахової також запропонувало Міністерство культури, молоді і спорту.

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Нагадаємо, відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовного омбудсмена призначає Кабінет міністрів, вибираючи з кандидатур, запропонованих Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, Мін'юстом і Мінкультури.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини ще влітку запропонувала кандидатуру Тараса Кременя.