 Справа НАБУ проти Бахматюка політично мотивована, а Ситник має прямий конфлікт інтересів, - адвокати

Як передає Цензор.НЕТ, про це юристи Тетяна Козаченко і Дмитро Лошаков заявили під час пресконференції "Нові обставини справи Писарука-Бахматюка", яка відбулася в понеділок, 25 листопада, в УНІАН, пише "ДС". Юристи вважають оголошення в розшук Олега Бахматюка, яке відбулося з порушенням процедур, юридичним нонсенсом, а саму справу - політично мотивованою.

"НАБУ намагається показати швидкі результати для правильності та обґрунтованості свого існування, а також допомогти керівникам країни показати результати, - зазначила Тетяна Козаченко. - Всі передумови видачі кредиту відсутні взагалі в матеріалах НАБУ. НАБУ не аналізує взагалі ситуацію і необхідність для надання стабілізаційних кредитів", - пояснила вона. За словами юристки, давно вивчену, закриту справу було порушено в поспіху, в умовах політичної кон'юнктури, і саме тому обвинувачення НАБУ суперечать давно вивченим фактам, даним перевірок та експертиз. Козаченко підкреслила, що "саме тому можна стверджувати, що не забезпечується повне і неупереджене розслідування".

Крім того, юристи розповіли, що в Артема Ситника, директора НАБУ, є прямий конфлікт інтересів у цій справі. Самого Артема Ситника суд першої інстанції визнав винним у корупційному правопорушенні, а основний свідок обвинувачення - радник сестри Олега Бахматюка Микола Надейко. Ситник не платив за елітний відпочинок на мисливській базі з дорогим алкоголем, не розбивав квадроцикли тощо. Визнаний винним у корупційному правопорушенні, Ситник не зможе обіймати посаду директора НАБУ.

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"Артем Ситник вчинив адміністративне корупційне правопорушення. Це привід для його звільнення. Це обставини, встановлені судом. Одним із головних свідків обвинувачення є радник сестри Олега Бахматюка Микола Надейко", - розповідає Дмитро Лошаков. Ситник через довірену особу просив головного свідка, Миколу Надейка, який і оплачував відпочинок, відмовитися від своїх свідчень.

Юристи також зазначили, що Олег Бахматюк вже кілька років намагається добитися реструктуризації і виплатити борг банків державі. Останні такі переговори відбулися в кінці жовтня цього року, коли Олег Бахматюк висунув пропозицію внести 500 млн грн, і далі щороку виплачувати по 1 млрд грн до повної виплати всієї суми. Однак відповідей на свої пропозиції від посадових осіб Бахматюк так і не отримав.

Нагадаємо, що НАБУ відкрило справу про нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB банку Олега Бахматюка. Національний банк уже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 млрд грн, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма.