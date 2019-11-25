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 Політика України
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Все про:Крим (7848) репресії (878) Приходько Олег (10)

 Таке відчуття, що друзі, яким він допомагав, вимерли. Ніхто не згадав про його день народження, - дочка заарештованого окупантами українського активіста Приходька

Сім'я заарештованого в окупованому Криму активіста Олега Приходька зазначає, що друзі і рідні не дзвонять і не цікавляться його долею навіть у день народження, який активісту вперше довелося провести в СІЗО Сімферополя.

Про це розповіла донька Олега Приходька Наталя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ніхто не прийшов, не привітав і не згадав. Таке відчуття, що друзі, з якими він спілкувався і кому допомагав, вимерли. По суті, друзів не виявилося. Вони не дзвонять і не цікавляться. Напевно, їм просто є що втрачати. ​​У деяких - власний бізнес. Комусь хочеться на двох лавках сидіти і не показувати свою справжню позицію. Батько не боявся ніколи своїх висловлювань. Може, вони були різкі, але правильні. Він не терорист і ніколи ним не був", - розповіла вона.

Також читайте: Заарештованого в окупованому Криму активіста Приходька тримають у спецблоці і не дають побачень із рідними, - адвокат

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161683
 
   
 Топ коментарі
 
С крысчанами все ясно. По другому и быть не может. Но почему украинские власти ничего не делают для освобождения патриота. Ну да. Это же не Цемаха по щелчку пальца Путлера отпустить Такое ощущение, что друзья, которым он помогал, вымерли. Никто не вспомнил о его Дне рождения, - дочь арестованного оккупантами украинского активиста Приходько - Цензор.НЕТ 7756
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С крысчанами все ясно. По другому и быть не может. Но почему украинские власти ничего не делают для освобождения патриота. Ну да. Это же не Цемаха по щелчку пальца Путлера отпустить
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Не повезло чуваку. У нас же как: выберут кого-то одного, какого-нибудь сенцова (который, часто-густо, сидит совершенно не хуже очень многих) и лепят из него великомученика, и выплясывают вокруг него, флагами машут, свечи жгут и перед кацапскими посольствами тусуются (как вроде это на что-то влияет.) А до остальных - тех, что у сепаров под пытками, та и вот этот бедолага - особо и дела нет. Поменяли - хорошо, нет - ну, шо ж. И снова - все на митинг. за сенцова в трубу трубить.
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А собственно так и проверяются друзья. И к сожалению часто так выходит, что их попросту нет. Такое ощущение, что друзья, которым он помогал, вымерли. Никто не вспомнил о его Дне рождения, - дочь арестованного оккупантами украинского активиста Приходько - Цензор.НЕТ 2329
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...ми можемо пробачити підлість ворогам, але ніколи не пробачимо мовчання друзям... (с)
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Мда, крымчане во всей своей красе.
За 10 лет жизни там у меня не появилось там ни одного друга, что характерно. Ну разве что пара-тройка тех, кого считал друзьями, и кто оказались предателями родины.
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