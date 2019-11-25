 Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на презентації "To do list змін в енергетиці та екології", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вже направлені Газпрому проєкти договорів, як передбачає європейське законодавство. Якщо ми підпишемо договір із Газпромом, зважаючи на запаси в українських та європейських сховищах, ми можемо стати свідками історично найдешевших цін на газ", - сказав Оржель.

Він зазначив, що дуже великий обсяг газу у європейських ПСГ належить Газпрому - це може бути приводом для спекуляцій на ціні на тлі можливої зупинки транзиту. Водночас Україна перебуває в активному діалозі з європейськими партнерами, щоб забезпечити підписання транзитного контракту.

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"Непросте завдання, у якому ми перебуваємо, - це тристоронні переговори щодо транзиту газу. Це питання пов'язане із завершенням анбандлінгу Нафтогазу. Для нас абсолютним пріоритетом є підписання договору на транспортування", - зазначив Оржель.

"Ми не збиваємося з графіка... Набрав чинності закон про анбандлінг, є схвалення від НКРЕКП рішення щодо сертифікації (оператора ГТС України - ред.). Далі - ухвалені відповідні рішення на рівні уряду. У цю п'ятницю ми вже отримали попередню сертифікацію в українського регулятора. Документи уже передані в Енергетичне співтовариство. Думаю, що до 26 грудня ми отримаємо повністю сертифікованого оператора", - переконаний міністр.

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.