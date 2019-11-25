 Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на презентації "To do list змін в енергетиці та екології", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Вже направлені Газпрому проєкти договорів, як передбачає європейське законодавство. Якщо ми підпишемо договір із Газпромом, зважаючи на запаси в українських та європейських сховищах, ми можемо стати свідками історично найдешевших цін на газ", - сказав Оржель.
Він зазначив, що дуже великий обсяг газу у європейських ПСГ належить Газпрому - це може бути приводом для спекуляцій на ціні на тлі можливої зупинки транзиту. Водночас Україна перебуває в активному діалозі з європейськими партнерами, щоб забезпечити підписання транзитного контракту.
"Непросте завдання, у якому ми перебуваємо, - це тристоронні переговори щодо транзиту газу. Це питання пов'язане із завершенням анбандлінгу Нафтогазу. Для нас абсолютним пріоритетом є підписання договору на транспортування", - зазначив Оржель.
"Ми не збиваємося з графіка... Набрав чинності закон про анбандлінг, є схвалення від НКРЕКП рішення щодо сертифікації (оператора ГТС України - ред.). Далі - ухвалені відповідні рішення на рівні уряду. У цю п'ятницю ми вже отримали попередню сертифікацію в українського регулятора. Документи уже передані в Енергетичне співтовариство. Думаю, що до 26 грудня ми отримаємо повністю сертифікованого оператора", - переконаний міністр.
Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.
если ты не вкурсе. то твои соотечетсвенники торгуют Туркменским газом
Реально это цена за оккупацию Крыма и Донбасса...
Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявили в управлении информации "Газпрома".
По данным источника, поставки прекращены 1 января с 10.00 по московскому времени." Источник: https://censor.net.ua/n81334
Российский "Газпром" отказался поставлять газ Украине. "Нафтогаз" предлагает перейти на специальный режим энергетического потребления. https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-43250112
теперь обставляются чтобы подписать договор на условиях *****...
Цена, которую с Украины возьмут кацапы, ниже точно не будет.
Вопрос только в том, чем они ее возьмут за энергию Коломойскому, уголек Коломойскому, теперь еще и газ...
За кацапское бабло для Януковича и курс по 8, например, Украина заплатила Крымом, Донбассом и парой десятков тысяч погибших.
Газ, уголь, топливо для АЭС, нефтепродукты - везде абсолютно доминирующее положение занимает рф.
Я, кстати, ещё удобрения забыл. У нас они почти все из рашки.
Сколько и за сколько будет у Зельцмана - увидим.
Единственно на что нужно годи и серьезние сумми - ето переключение енергосистеми ЛЕП.
Все остальное нефть,газ,уголь,ТВЄЛ - заменяеться безболезнено и не требует затрат,кроме логистики.
А про "колосальние сумми и десятки лет"- миф из серии "хохли замерзнут без нашего газа!".
Чи буде входити в цю ціну ціна транзиту до хабу?
І солодке на останок! Що це? Знижка у 25% яку дає кабмін РФ? Яку вони можуть зняти у будь який момент? Чи від ціни діючого (який вони не виконують)?
Щось не вірю що газпром підпише ціну по середній на газових хабах "-25%" та "- ціна транзиту ДО ХАБА".
"Путешествие в Московию", 1565 г
Просто хотят получить данние.
Снизят на несколько месяцев, типа мы ж говорили. Зато потом будут драть по самым высоким ценам в мире и деваться будет некуда. Уже проходили!
У нас был контракт до 2009 года по 50$. Но потом его тышком то ли чучма то ли пчеловод ( не помню уже точно) переподписали и под конец 2009 мы его покупали по 450. Так будет и сейчас.
Накуй! Накуй! Накуй!
При Юльке я за год за газ платил 100 баксов
а сейчас за менсяц 150
Нах мне ваши цены??
мне мой карман ближе
Убейся уже об стену, лишнехромосомный набутылочник!
Но через полгода смогут. Поэтому они хотят сейчас заключить на год по заманчивым ценам, а затем рубануть вовсе, либо взвинтить цены.
Украина же хочет контракт на 10 лет на транзит. В общем, у Украины есть такой себе временный козырь. Но как говорится, сколько сахара не купи, а от подорожания не убежишь.
Надо было учиться жить без трубы еще вчера!
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