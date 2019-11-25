EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  13296  200
Все про:Газпром (491) Нафтогаз (647) транзит газу (103) Олексій Оржель (25)

 Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель

Україна направила російському "Газпрому" проєкти двох договорів, які стосуються транспортування газу. У Міністерстві енергетики припускають, що в разі підписання договору - ціна на газ може бути однією з найнижчих в історії.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на презентації "To do list змін в енергетиці та екології", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вже направлені Газпрому проєкти договорів, як передбачає європейське законодавство. Якщо ми підпишемо договір із Газпромом, зважаючи на запаси в українських та європейських сховищах, ми можемо стати свідками історично найдешевших цін на газ", - сказав Оржель.

Він зазначив, що дуже великий обсяг газу у європейських ПСГ належить Газпрому - це може бути приводом для спекуляцій на ціні на тлі можливої зупинки транзиту. Водночас Україна перебуває в активному діалозі з європейськими партнерами, щоб забезпечити підписання транзитного контракту.

Читайте також: "Нафтогаз" готовий прийняти від "Газпрому" газ замість грошей за рахунок виплат близько $3 млрд за рішеннями Стокгольмського арбітражу, - Вітренко

"Непросте завдання, у якому ми перебуваємо, - це тристоронні переговори щодо транзиту газу. Це питання пов'язане із завершенням анбандлінгу Нафтогазу. Для нас абсолютним пріоритетом є підписання договору на транспортування", - зазначив Оржель.

"Ми не збиваємося з графіка... Набрав чинності закон про анбандлінг, є схвалення від НКРЕКП рішення щодо сертифікації (оператора ГТС України - ред.). Далі - ухвалені відповідні рішення на рівні уряду. У цю п'ятницю ми вже отримали попередню сертифікацію в українського регулятора. Документи уже передані в Енергетичне співтовариство. Думаю, що до 26 грудня ми отримаємо повністю сертифікованого оператора", - переконаний міністр.

Нагадаємо, контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161681
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли ви довбануті, у гідності ціни не має!!!
 показати весь коментар
 
Сдают кацапам все, по всем фронтам.
 показати весь коментар
 
росія не виконує договори, Оржель ідіот, потрібно готуватись до припинення постачання російського газу!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
ЗЕКоманда с очередным бредом. А кто-нибудь может напомнить им цену туркменского газа который покупала Украина без Газпрома? Ну чтобы оценить цену "одну из самых низких в истории"!!!
 показати весь коментар
 
 
По ходу Зебіл є вироком не для Пеці, а для усієї країни...
 показати весь коментар
 
 
Там каломойский еще 100 млрд кредитов в параше набрать собирался. Дебилы уже пищат от восторга.
 показати весь коментар
 
 
Ни за что не покупать газ у касабов! Ни при каких условиях.
 показати весь коментар
 
 
Зебіл кістками ляже, але затягне Україну у кабалу. Після цієї паскуди нам країну років 20 відновлювати доведеться...
 показати весь коментар
 
 
Где мы по твоему сейчас его покупаем?
 показати весь коментар
 
по составу он возможно и кацапский, но по документам он из ЕС )
 показати весь коментар
 
"Документы" не имеют значения. Без физических поставок они ничто.
 показати весь коментар
 
После того как кто то продал газ или любой другой товар и получил за него деньги он уже является собственностью того кто его купил. Так, что по барабану чей он был раньше. Главное то у кого мы его покупаем. На рынке ЕС всего около 30-40% кацапсячего газа по этому какой именно попадает к нам в хранилища или потребителю мы не знаем и знать не хотим.
 показати весь коментар
 
как раз имеют, чмо лишнехромосомное! Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель - Цензор.НЕТ 8938
если ты не вкурсе. то твои соотечетсвенники торгуют Туркменским газом Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель - Цензор.НЕТ 3187
 показати весь коментар
 
И визги каждый день - "хохлы воруют газ", "Украина замёрзнет" и т.д.
 показати весь коментар
 
 
договор с дьяволом может быть только об местечке в Аду!
 показати весь коментар
 
 
я правильно прочитал между строк - если подпишем договор, то цена на ТРАНСПОРТИРОВКУ газа будет самой низкой в истории...
 показати весь коментар
 
 
самая низкая цена в истории...
Реально это цена за оккупацию Крыма и Донбасса...
 показати весь коментар
 
 
кайдани раба завжди легші ніж лати воїна...
 показати весь коментар
 
 
Якщо газ за цим договором буде найдешевший в історії, то кацапня пізніше прийде в Україну за доплатою.
 показати весь коментар
 
 
5 років звільнялися від газового жаху. Виграли купу судів, силу силенну грошей і ось ... "Слуги коломойського" почали нам вішати локшину про благо залежності від кацапів. Зелені, це вже економічна капітуляця чи ні? Если подпишем договор с Газпромом - цена может быть одной из самых низких в истории, - Оржель - Цензор.НЕТ 4560
 показати весь коментар
 
 
Сполучення назви агентства "Антифашист" і заголовку новини під ним - це безцінно.
 показати весь коментар
 
 
Воно єдине про це мололо. Нагадать? "01.01.09 Россия полностью прекратила поставлять газ Украине.
Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявили в управлении информации "Газпрома".
По данным источника, поставки прекращены 1 января с 10.00 по московскому времени." Источник: https://censor.net.ua/n81334
 показати весь коментар
 
 
1 марта 2018
Российский "Газпром" отказался поставлять газ Украине. "Нафтогаз" предлагает перейти на специальный режим энергетического потребления. https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-43250112
 показати весь коментар
 
 
Хто б сперечався? Та приклад "любові" красномовний
 показати весь коментар
 
 
Ну да конечно, 95% того что транзит перекроют и мы увидим рекордные цены на газ.
 показати весь коментар
 
 
Они и так европейские,а не братские - вдвое выше европейских. Рекордные цены из раши уже видели.
 показати весь коментар
 
По ходу получили сладкое предложение о крупной взятке
теперь обставляются чтобы подписать договор на условиях *****...
 показати весь коментар
 
 
Только "низкие братские" цены были вдвое выше европейских!
 показати весь коментар
 
 
а какая цена будет если не подпишут ? а сколько отечественный газ стоит и почему эти барыги продают его как импортный ?
 показати весь коментар
 
 
Потому, что потребители готовые его покупать по таким ценам.
 показати весь коментар
 
Можно подумать, у потребителей есть выбор какой газ покупать, дешёвый или дорогой.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Судя по комментариям народ никакого транзита не хочет, так что режте ГТС на лом и все.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Уточню, пороховата не хочет.
 показати весь коментар
 
Тавышо???!!!

Цена, которую с Украины возьмут кацапы, ниже точно не будет.

Вопрос только в том, чем они ее возьмут за энергию Коломойскому, уголек Коломойскому, теперь еще и газ...

За кацапское бабло для Януковича и курс по 8, например, Украина заплатила Крымом, Донбассом и парой десятков тысяч погибших.
 показати весь коментар
 
 
На куя мені ваш газ кацапський,я майже завершив все переводити на електрику,просто принципово нічого з ********* не купую.
 показати весь коментар
 
 
Похвальная позиция, без насмешек. Только вот всё равно структура нашего внутреннего рынка такова, что энергоносители из рашки в итоговых твоих расходах занимают от трети до двух третей расходов. И ничего ты с этим не сделаешь при всём желании.
Газ, уголь, топливо для АЭС, нефтепродукты - везде абсолютно доминирующее положение занимает рф.
 показати весь коментар
 
Ну по моїх підрахунках не більше 5 %,і на жаль я на це аж ніяк не можу вже вплинути,це стосується мене опосередковано.
 показати весь коментар
 
Если ты живёшь в Англии, то 5% ещё можно как то на глобус натянуть, а если ты живёшь в Украине и просто сидишь через прокси то всем было бы ОЧЕНЬ интересно узнать как ты в 5% вложился.
Я, кстати, ещё удобрения забыл. У нас они почти все из рашки.
 показати весь коментар
 
До Порошенко было 96%.
Сколько и за сколько будет у Зельцмана - увидим.
 показати весь коментар
 
Не думаю, что будут какие то существенные изменения. Даже при желании - денег тупо нет. Любые альтернативные варианты будут дороже, а в рамках государства это колоссальные суммы. А ещё для перехода на альтернативные варианты нужны не просто годы, а десятки лет. Это помимо десятков миллиардов баксов в перестройку инфраструктуры.
 показати весь коментар
 
Какая разница где закупать,если цена одинакова? А чем кончаються "дешевие братские цени" еще не научило?!
Единственно на что нужно годи и серьезние сумми - ето переключение енергосистеми ЛЕП.
Все остальное нефть,газ,уголь,ТВЄЛ - заменяеться безболезнено и не требует затрат,кроме логистики.
А про "колосальние сумми и десятки лет"- миф из серии "хохли замерзнут без нашего газа!".
 показати весь коментар
 
 
Если у тебя "денег тупо нет" - сиди у себя в Мухосранске на бутылке молча Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель - Цензор.НЕТ 3574
 показати весь коментар
 
Вы думаете россия бесплатно хочет нам дать скидку на газ на 25%? НЕ верьте этому! Это самое наглое враньё! И особенно наглое когда звучит из уст прихвостней путина в лице медведчука, бойко и рабиновича и теперь наверное и оржеля! Вы лично много раз в жизни давали кому-то скидки ( даже своим родным), или может вам наше родное государство давало скидки на 25% на газ, уголь или хлеб или что-то другое ? Как бы не так. Так почему вы верите брехлу путину, медведеву и прочей сволочи? Раз россия даёт скидку, значит обязательно потребует что-то взамен, но пока об этом обе стороны молчат, чтобы люди не вышли на новый майдан!
 показати весь коментар
 
 
25% от чого? Якоі ціни? Квартальноі ціни на хабах ЕС чи діючого договору?
Чи буде входити в цю ціну ціна транзиту до хабу?
І солодке на останок! Що це? Знижка у 25% яку дає кабмін РФ? Яку вони можуть зняти у будь який момент? Чи від ціни діючого (який вони не виконують)?
Щось не вірю що газпром підпише ціну по середній на газових хабах "-25%" та "- ціна транзиту ДО ХАБА".
 показати весь коментар
 
Так працює стара команда! 13:52 "Нафтогаз" готов принять от "Газпрома" газ вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Стокгольмского арбитража, - Витренко
 показати весь коментар
 
 
Не будьте свидетелями, будьте участниками низких цен.
 показати весь коментар
 
 
Это с учетом прощеного долга или без?
 показати весь коментар
 
 
«Они очень наклонны ко злу, легко лгут и воруют» - Рафаэль Барберини,
"Путешествие в Московию", 1565 г
 показати весь коментар
 
 
Когда московиты в 60- х 70-х годах истощали украинские месторождения было дороже?
 показати весь коментар
 
 
Попахивает очередным договорняком с окупантами в ущерб украинцам. По мойму уже я где то слышал несколько раз такое. В результате платили за газ в 2 раза дороже за немцев.
 показати весь коментар
 
 
Підпишем,спишем,відмовимося від судів до Газпрому,здамо і капітулюємо...
 показати весь коментар
 
 
У наших поки що всі козирі на руках і "дуже непросте завдання" - як взяти в росіян відкат і щоб ціна була "не найнижча",і щоб ніхто нічого не усьок...
 показати весь коментар
 
 
Так они есть. И много.
Просто хотят получить данние.
 показати весь коментар
 
исторически самые дешевые цены я помню по 4 коп. за куб.метр!
 показати весь коментар
 
 
Я правильно зрозумів пороховату, що Коболєв у них вже не геніальний менеджер, а кремлівський запроданець?
 показати весь коментар
 
Це не Коболев, це ваш новий Зе-дебіл...читай статтю, а потім коментуй!
 показати весь коментар
 
сперва бабки с лишнехромасомного биоматериала срубите.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то, эту фразу как раз вата любит повторять.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Патриотам надо установить отдельный европейский тариф на газ - по 500$. Ну а мы зрадники будем уже мучиться покупая газ по 120$ напрямую у России.
 показати весь коментар
 
 
простым украинцам толку от этой низкой цены никакого не будет. будут платить за отопление своих домов ка у цеевропе т.е. "рінковозваженої" Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель - Цензор.НЕТ 4717
 показати весь коментар
 
як що ціна не стане найнижчою то куди він падлюка тікати буде?
 показати весь коментар
 
Це договір на транспортування а не купівлю собі в сховища,ті що тут кричать про зраду трохи заспокойтесь,бо саме наша труба тримає куйла від повномаштабного нападу,чому він будує північний потік, щоб далі робити свої темні справи проти України а бабло получати з европи.
 показати весь коментар
 
 
Если Украина не покупает российский газ, по идее, прекращение его транзита через Украину вообще никак не должно повлиять на обеспечение газом Украины, ведь мы же не покупаем российский газ, так нам говорят уже года 4.
 показати весь коментар
 
 
ми вже оплатили авансом - 10 млн життів
 показати весь коментар
 
 
Низкая цена будет недолго. Потом начнутся проблемы. Зебилы были ещё маленькие когда это было
 показати весь коментар
 
 
Вообщем сыр в мышеловке уже не страшен. Мышь обычно так и думает!
 показати весь коментар
 
 
Только придётся долги простить и возможно год, цена будет самая маленькая, но последний раз.
 показати весь коментар
 
Очередной киздёж!
Снизят на несколько месяцев, типа мы ж говорили. Зато потом будут драть по самым высоким ценам в мире и деваться будет некуда. Уже проходили!
У нас был контракт до 2009 года по 50$. Но потом его тышком то ли чучма то ли пчеловод ( не помню уже точно) переподписали и под конец 2009 мы его покупали по 450. Так будет и сейчас.
Накуй! Накуй! Накуй!
 показати весь коментар
 
чи є межа мерзенності у зебілів?! ви , тварини кремлівські, спитали би у матерів загинувших Героїв чи потрібен їм такий газ від акупанта ?!
 показати весь коментар
 
 
**....анутая Оржель так и не понимает, что не нужен Украине газ подешевке, он должен стоить столько сколько он стоит и за транзит раша должна платить столько, сколько стоит транзит, без всяких скидок, договоренностей, чисто рыночные отношения, которые можно оспорить в суде!
 показати весь коментар
 
На шестом году войны взаимная торговля с ахрессором ставит новые рекорды..... Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель - Цензор.НЕТ 1640
 показати весь коментар
 
 
Вот Беня со своей зеленой бандой бабла нарубит втюхивая газ лохторату по 7 тыр гривень!!!
 показати весь коментар
 
Придурки!!
При Юльке я за год за газ платил 100 баксов
а сейчас за менсяц 150
Нах мне ваши цены??
мне мой карман ближе
 показати весь коментар
 
Юлька подписала газ по 450 долл за 1 тыс куб м, и ты платил 100 долл в год?! Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель - Цензор.НЕТ 7046
Убейся уже об стену, лишнехромосомный набутылочник! Якщо підпишемо договір із "Газпромом" - ціна може бути однією з найнижчих в історії, - Оржель - Цензор.НЕТ 5006
 показати весь коментар
 
Вот так,под всеобщий одобрямс и ржание страну и продадут.
 показати весь коментар
 
Козломордые пока что не могут воспользоваться СП2, по очевидным причинам.
Но через полгода смогут. Поэтому они хотят сейчас заключить на год по заманчивым ценам, а затем рубануть вовсе, либо взвинтить цены.
Украина же хочет контракт на 10 лет на транзит. В общем, у Украины есть такой себе временный козырь. Но как говорится, сколько сахара не купи, а от подорожания не убежишь.
Надо было учиться жить без трубы еще вчера!
 показати весь коментар
 
Дешёвка зелёные, вам предлагают сделать Украину ещё раз.
 показати весь коментар
 
та ви шо! а хто завадить кацапам порушити договори і почати піднімати ціни? дешева рибка гімняна юшка
 показати весь коментар
 
Куда же вы денетесь?
Подпишите как милые.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору