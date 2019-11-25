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Все про:електроенергія (242) Олексій Оржель (25) Міністерство енергетики та захисту довкілля (5)

 Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель

Міністерство енергетики збирається відмовитися від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Для початку тарифи для найбільш великих побутових споживачів можуть підняти до рівня II класу промислових споживачів.

Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми будуємо ефективні енергетичні ринки. ПСО - інструмент, який не покращує ефективність ринку. Я не думаю, що ми повністю відмовимося від ПСО у 2020 році, але ми рухатимемося у напрямку того, щоб зменшити обсяг ПСО", - сказав міністр.

"Зокрема, ми розглядаємо та вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової - до II класу напруги - для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші", - додав глава Мінекоенерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус. ІНФОГРАФІКА

Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже багатий, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.

"Це великі обсяги - понад 500 кВт або ще більше", - уточнив він.

Глава Мінекоенерго зазначив, що з 1 січня 2020 року Україна на ринку газу відмовляється від режиму ПСО.

Як повідомлялося, в Україні тарифи на е/е для домогосподарств станом на початок 2019 року покривали її собівартість (виробництва і розподілу) лише на 46,2%, що нижче за показник річної давності - 51,7%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161680
 
   
 Топ коментарі
 
ну що , бобіки, за Роттердамом не сумуєте? дорого ж було Тарифы на электроэнергию для крупных потребителей-физлиц могут быть увеличены до уровня промышленных потребителей, - Оржель - Цензор.НЕТ 2885
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Не встигаю слідкувати за досягненнями зешмарклів, давайте ще.
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Эпоха Бедности прошла!!!

Встречайте Зебобики Эпоху Нищеты!!!

Вы выбрали этого тупого Клована!
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всем пофиг, кроме тех кто по-наставил себе бойлеры, сделал подогрев полов и т.п. .. ну и "небожителей", с дворцами вместо домов.
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это для тех, кто не может обойтись в холодных квартирах без конвекторов, или обогревателя. А потом в "олигархов", запишут и всех остальных. Что новые, что старые, одна порода.
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Оржель, вот ты презерватив использованный!!!
По твоему 500 киловатт в месяц это много???
Откуда вылезли эти ********* на нашу голову???
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На выборы надо ходить . Голый человек на велосипеде - опиум для слабоумных . Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 8285
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На выборы ходил, за Зеленского не голосовал, а толку?
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Ну так я же не виноват, что совок наплодил кучу легковерных идиотов.
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3000 кв в месяц на электроотопление - это крупные бытовые потребители ? Что вы наделали , слабоумные ? .... Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 1858
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это как было с электроплитами, тоже сначала льготные тарифы... главное подсадить на "иглу"
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Вот плятина!
В штатах электроэнергия для потребителей от 8 до 17 центов.
Так это штаты!
В канаде от 5 центов!
В чили полгода электричество вобще было бесплатно, бо некуда было его девать ( зп там штука).
А мы должны всю эту свору обогащать. Никак не нажрутся питарасы.
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Їм би оди провід в дупу а другий до ........... Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 5745, тоді і голова просвітліє
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Господин Оржель надеюсь ты в 2020 году сдохнешь. Удачки тебе ТВАРИНА...
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У мене квартира з еклектроплитою, кондиціонери, опалення централізоване. Я, дружина і двоє дітей шкільного віку і виходить 8500-9000 кВт за рік. Це вже більше 500. Зараза переїхали за місто. Будинок 200 м2 з опаленням від теплового насоса і все в будунку працює від електрики (свердловина, плита та інш.). Вкластися у 1000 кВт/міс зараз з опалення нерально. Якщо додати елктромобіль, то мене можна точно віднести до підпільного цеховика.
Поглянув на рахонку мого невеличкого підприємства (20 співробітників, реальний сектор). Так у мене виходить 18000-20000 кВт/міс.
Про які 500 кВт/міс може іти мова?!!! Якщо у тебе еклекроплита, то пересічна сім'я вже у 500 кВт не вкладеться.
Візьміть статистику не середню по країні, а серед негазифіковах будинків у містах, бо селах звикли використовувати скраплений газ. Ось тоді і дивіться на цифри. За постанової КМ на електроопалення виділяють 3600 кВт/міс за пільговим тарифом. Два місяці опалення і ліміт у 500 кВт в перерахунку на рік вже превищено.
Повні гавн-ки.
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погоджусь,цифра 500 "висосана з 21 пальця".

більш реалістична 1000(2000-для будинків і квартир з електроопаленням)
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" Зараз переїхали за місто. Будинок 200 м2 з опаленням від теплового насоса і все в будунку працює від електрики (свердловина, плита та інш.). "
А ещё электромобиль?
Требуй немедленно дотаций и компенсаций на бедность!
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Зря ты так.
Я тоже не укладываюсь меньше чем 650 киловатт в месяц, хотя у меня дом 104 квадрата, отопление газовое, электромобиля нету.
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Извини, но ты тоже вроде не совсем бедный....
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Да, до войны, я был небедный, но сейчас, после трёх лет войны, я нищий инвалид войны 2-й группы, который живёт на инвалидную пенсию пенсию, работать не могу, а ещё и сыну 8 лет младшему.
Что мне делать?
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десь у вас щось "гріє повітря"...
або хтось до вас"підключився'..
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Нет, всё нормально, просто много потребляется.
Электробойлер, кондиционер, насос в скважине, насос для давления в дом, телевизоры, компы, морозильник и холодильник, плюс морозильный ларь, духовой шкаф в газовой плите электрический, освещение, вот и набирается, особенно зимой если дувчик в спальне включать.
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И главное, что это всё нужно, не на чем экономить.
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Ещё и стабилизатор напряжения на весь дом неплохо потребляет, но без него тоже нельзя, можно угробить технику, ведь летом вечерами 180-190 вольт, а зимой 160-170 бывает.
Да и в селе запросто может целый день кто то включать сварку, а тогда без стабилизатора так скачет напряжение, что холодильники подпрыгивают.
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Живу в селе кстати, не в городе, 70 километров от Днепра.
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Мы строим эффективные энергетические рынки.

-Минуточку!А нельзя ли строить эффективные энерге...энерге...ик..ик..тьфу чёрт!Эти самые ваши энергичные рынки без повышения тарифов?Я записую
Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 4255
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З Роттердам+ було погано, а тепер прийшов найвеличніший політик **********, епоха бідності скінчилась і стало харашо 😂😂😂
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за ****** коломойского должны платить бедные УКРАИНЦЫ выгнать этого быдла с Украины или несчастный случай с ним и семей.
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очередное "покращення" от зе-ко-манды Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 9394
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Так пусть Зе поклонники и платят! Ничего, у Бени не убудет, если каких то 12-15% не оплатят! Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 9315
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500 кВт разделим на 30 дней - 16 кВт в сутки! "Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство". Пусть мне этот утырок покажет предприятие с потреблением 16 кВт в сутки, т.е. 0,7 кВт в час.
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Оржель, это ********, который не знает жизни, он её только видит в окно своего личного автомобиля или служебного кабинета)
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ми розглядаємо та вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової - до II класу напруги - для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші", - додав глава Мінекоенерго.

Логічно.
за все хтось щось платить..
зокрема ,наприклад ,міні -пекарня у Фоп-а..
логічно,що він повинен оплатити різницю...

або якийсь прокурорчик чи митник встановив обігрів басейну..
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Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже багатий, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.
"Це великі обсяги - понад 500 кВт або ще більше", - уточнив він

У Зе багато ще таких придурків,
що ******* цифри називати,
напевне виссавши їх з х...я
(або сферичних довбо..ів)
що всім зарплату обіцяють
чотири тищі.. і машину "Тесла'?. Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель - Цензор.НЕТ 7319
хоч є припущення ще гірше
мільйони і мільярди
чи вати й кіловати
-для "слуг'-різниця невелика
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