 Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель

Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми будуємо ефективні енергетичні ринки. ПСО - інструмент, який не покращує ефективність ринку. Я не думаю, що ми повністю відмовимося від ПСО у 2020 році, але ми рухатимемося у напрямку того, щоб зменшити обсяг ПСО", - сказав міністр.

"Зокрема, ми розглядаємо та вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової - до II класу напруги - для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші", - додав глава Мінекоенерго.

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Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже багатий, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.

"Це великі обсяги - понад 500 кВт або ще більше", - уточнив він.

Глава Мінекоенерго зазначив, що з 1 січня 2020 року Україна на ринку газу відмовляється від режиму ПСО.

Як повідомлялося, в Україні тарифи на е/е для домогосподарств станом на початок 2019 року покривали її собівартість (виробництва і розподілу) лише на 46,2%, що нижче за показник річної давності - 51,7%.