 Тарифи на електроенергію для великих споживачів-фізосіб можуть бути збільшені до рівня промислових споживачів, - Оржель

Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми будуємо ефективні енергетичні ринки. ПСО - інструмент, який не покращує ефективність ринку. Я не думаю, що ми повністю відмовимося від ПСО у 2020 році, але ми рухатимемося у напрямку того, щоб зменшити обсяг ПСО", - сказав міністр.
"Зокрема, ми розглядаємо та вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової - до II класу напруги - для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші", - додав глава Мінекоенерго.
Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже багатий, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.
"Це великі обсяги - понад 500 кВт або ще більше", - уточнив він.
Глава Мінекоенерго зазначив, що з 1 січня 2020 року Україна на ринку газу відмовляється від режиму ПСО.
Як повідомлялося, в Україні тарифи на е/е для домогосподарств станом на початок 2019 року покривали її собівартість (виробництва і розподілу) лише на 46,2%, що нижче за показник річної давності - 51,7%.
По твоему 500 киловатт в месяц это много???
Откуда вылезли эти ********* на нашу голову???
В штатах электроэнергия для потребителей от 8 до 17 центов.
Так это штаты!
В канаде от 5 центов!
В чили полгода электричество вобще было бесплатно, бо некуда было его девать ( зп там штука).
А мы должны всю эту свору обогащать. Никак не нажрутся питарасы.
Поглянув на рахонку мого невеличкого підприємства (20 співробітників, реальний сектор). Так у мене виходить 18000-20000 кВт/міс.
Про які 500 кВт/міс може іти мова?!!! Якщо у тебе еклекроплита, то пересічна сім'я вже у 500 кВт не вкладеться.
Візьміть статистику не середню по країні, а серед негазифіковах будинків у містах, бо селах звикли використовувати скраплений газ. Ось тоді і дивіться на цифри. За постанової КМ на електроопалення виділяють 3600 кВт/міс за пільговим тарифом. Два місяці опалення і ліміт у 500 кВт в перерахунку на рік вже превищено.
Повні гавн-ки.
більш реалістична 1000(2000-для будинків і квартир з електроопаленням)
А ещё электромобиль?
Требуй немедленно дотаций и компенсаций на бедность!
Я тоже не укладываюсь меньше чем 650 киловатт в месяц, хотя у меня дом 104 квадрата, отопление газовое, электромобиля нету.
Что мне делать?
або хтось до вас"підключився'..
Электробойлер, кондиционер, насос в скважине, насос для давления в дом, телевизоры, компы, морозильник и холодильник, плюс морозильный ларь, духовой шкаф в газовой плите электрический, освещение, вот и набирается, особенно зимой если дувчик в спальне включать.
Да и в селе запросто может целый день кто то включать сварку, а тогда без стабилизатора так скачет напряжение, что холодильники подпрыгивают.
-Минуточку!А нельзя ли строить эффективные энерге...энерге...ик..ик..тьфу чёрт!Эти самые ваши энергичные рынки без повышения тарифов?Я записую
Логічно.
за все хтось щось платить..
зокрема ,наприклад ,міні -пекарня у Фоп-а..
логічно,що він повинен оплатити різницю...
або якийсь прокурорчик чи митник встановив обігрів басейну..
"Це великі обсяги - понад 500 кВт або ще більше", - уточнив він
У Зе багато ще таких придурків,
що ******* цифри називати,
напевне виссавши їх з х...я
(або сферичних довбо..ів)
що всім зарплату обіцяють
чотири тищі.. і машину "Тесла'?.
хоч є припущення ще гірше
мільйони і мільярди
чи вати й кіловати
-для "слуг'-різниця невелика