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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крумханзл (3) Петро Крумханзль (1) Сульжик (9) Дубінський (40)

 Дубінський не гідний бути головою підкомітету ВР після його слів щодо Крумханзла, - незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Сульжик

Незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Роман Сульжик повідомив, що стан глави "Приватбанку" Петра Крумханзла зараз стабілізувався, а інфаркту, про який зокрема заявляв нардеп від СН Олександр Дубінський, не було.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пан Дубінський не приховує на чиєму він боці - у своєму пості він радіє тому, що тости, які він, нібито, чув у компанії колишніх керівників Привату, бажаючи щоб Петро, "представник Waffen-SS","покинув Україну в будь-якому стані", збуваються.

По-перше, не дочекаєтеся!

По-друге, мені цікаво, це нормально, що глава банківського підкомітету у Верховній Раді дозволяє собі подібне зловтішання? Чи гідна людина, у якої геть відсутні базова етика і порядність, обіймати такий важливий пост у країні?"- написав Сульжик.

Також читайте: Слуга народу Дубінський: "Збувається зловісний тост Коломойського: щоб голова правління "Приватбанку" Крумханзл поїхав додому в будь-якому вигляді"

Він поцікавився, що думають з цього приводу голови фракції "Слуга народу" і президент Зеленський, який, за його словами, дзвонив і щиро хвилювався про здоров'я Петра і пропонував будь-яку можливу допомогу.

Дубінський не гідний бути головою підкомітету ВР після його слів щодо Крумханзла, - незалежний член наглядової ради ПриватБанку Сульжик 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161677
 
   
 Топ коментарі
 
Дубінський просто подонок.
Без сорому та совісті.
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Он не достоин быть депутатом УКРАИНСКОГО парламента, не говоря уже о главе комитета.

ДУБІНСЬКИЙ: СЛАВА УКРАЇНІ! - ЦЕ НАЦИСТСЬКЕ ВІТАННЯ

https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
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Он сморча Бени как сплевок этот Дубинсий наглый ******** идеяйраст... он также очень скоро сос вое еврейской мамой которая любит скорость покинет Украину... а что и кто сказал что быть такого не может... Манду депутату ЗЗрады не дает бессмертие как и Удостоверение уроненное кстати прямо в Зале Зрады Презило кем то также ....
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за "представитель Waffen-SS" господин Петр Крумханзл через суд должен нагреть казла Дубинского на те "Мазаратти" на которых ездит его мама
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Он не достоин быть депутатом УКРАИНСКОГО парламента, не говоря уже о главе комитета.

ДУБІНСЬКИЙ: СЛАВА УКРАЇНІ! - ЦЕ НАЦИСТСЬКЕ ВІТАННЯ

https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
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Правильней будет ограничиться четырьмя первыми словами: Дубинский не достоин быть. Вот когда у этой гниды что-нибудь случится, я реально буду радоваться.
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Будем считать это тостом. )
Как у Бени про Крумханзла.
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Цензурно это комментировать невозможно.
Поэтому, NO COMMENTS.
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Тоже сегодня в шоке был... Это при том, что он меня давно уже удивлять перестал...
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Дубінський просто подонок.
Без сорому та совісті.
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Так шо Ксюха выходит ты вовсю топишь за подонка и вора щырореформаторской национальности и лакея Бени Ты смори как интересно Видать сам Петручио тебе методичку наваял
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Не переймайся Ксенія я розумію це просто робота Не вірю і не повірю що ті вболіваєш за Беніного лакея по поклику душі Але вас порохоботів зрозуміти дуже важко Може той Бенін лакей і крадій поряд з офшоником в вишиванці стояв Чи які грошенята через нього з Гонтарєвою прокручував а це вже причина за нього вболівати
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знову забагато фантазуєте, особливо про мою роботу.
вона взагалі осторонь будь-якої політики, окрім цін.
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Так цей бенін лакей ваш родич Як же я зразу не здогадався Пін хоч грошенят вам трохи підкинув ? Бо кажуть крав без памяті в приват банку Чи може обіцяв підкинути Ну ..... тоді вибачаюсь
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Я би не відмовилась від таких родичів ))
Але ! шо нема, то нема.
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Я пам'ятаю якийсь ефір на Г+Г ще 2014р., коли він корчив із себе патріотичний канал. В студії був "дубінський" та перші ветерани кацапо-української війни. Запам'ятав перелякану пику "дубінського", коли один з ветеранів поставив його на місце за недостовірність даних, що озвучив покидьок-дубінський. Але зараз він зрозумів, що можна за все помститися.
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Дубинский не достоин быть главой подкомитета ВР после его слов в адрес Крумханзла, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 650
Дубинский - следующий президент Украины!
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А йому пофіг, він єврей, євреям тепер все можна, а скоро можна хоч щось буде лише євреям.

Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? І як вам "новиє літса"?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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дубинский = ОБС =одна баба сказала)) омерзительное существо
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Вы его слишком недооцениваете. Много ли Вы знаете недооцененных журнашлюх, которые просто распространяют слухи, а при этом являются долларовыми миллионерами? Эта тварь не просто распространяет слухи - она их создает. А это в нашей стране, по всей видимости, щедро оплачивается.
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І перестав єврей молитись Богу,
І перестав ходити в синагогу,
Він кнейч свій викинув, збрив пейси, став він франтом,
І нині числиться...
В "слугє народа" депутатом!
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что думают на этот счет главы фракции Слуга Народа и президент Зеленский, Источник: https://censor.net.ua/n3161677

а зедаун может думать?? а моя мама любит скорость)) возрадуйтесь лохи и завидуйте молча)) моя мама купила целый подъезд и автопарк а вы просто лохи Дубинский не достоин быть главой подкомитета ВР после его слов в адрес Крумханзла, - независимый член набсовета "ПриватБанка" Сульжик - Цензор.НЕТ 7867
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Если вам кажется что мне пофиг, то вам не кажется.
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Не трогайте Дубинского! Ведь он же Слуга народа, который (народ) его выше! Повадками Дубинский похож на выскочку и выкормка.
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Неужели Роман Сульжик не знает, что именно отсутствие базовой этики (т. е. совести) и порядочности - это главнейшие качества для того, чтобы занять место во власти.
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Дубинский четко сформулировал, что Порошенко вместе с Яреськой преступно типа реструктуризировал долг, загнав страну в кабалу на десятилетия, в тесной компашке Януковича и американского фонда Темплтон. Выводить деньги Януковичу, а потом Порошенко, помогала Гонтарева.
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Дубинский четко сформулировал? Завязывай с наркотой - до добра не доведет. У него все расследования на лжи построены. Пытался посмотреть его сюжет про застройку Киева. Заинтересовался, так как слегка в теме. Так это чмо не удосужилось даже хоть под какие-то факты его подогнать. Всю его брехню о застройщиках и строительстве метро легко опровергнуть двумя щелчками мышки в Гугле, но, видимо, у его поклонников мозгов даже на это не хватает. Дурашка, Дубинский долларовый миллионер. Как думаешь, за какие заслуги?
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Не насосал. Просто очень талантливий журнашлюх.
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Как порохобот, по теме ты ничего не сказал. Миллионером он стал ДО похода во власть. А не как один шоколадный мародер, всю жизнь на государевой службе, а стал миллиардером
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А тем, кто не у власти, можно уклоняться от уплаты налогов? Эта продажная журнашлюха заработала на том, что клепала заказные сюжеты для своих хозяев. Это такая же мразь, как и Шарий. Хотя я не удивлюсь, что тот подонок тоже является для тебя кумиром. А если ты, даун, хочешь конкретики, посмотри выпуск про застройку Киева - там где ведется речь про Столицу Групп, Шулявский путепровод и метро на Виноградарь. Эта тварь дошла до того, что там чуть ли не Кремль застройку ведет и пытались увязать это все с Кличко (само собой не явно, чтобы в суде не отвечать - но соответствующий фон создали) . В действительности же, владельцы Столицы литовцы. Шулявский путепровод, который "не построят" будет сдан в срок до следующего года. А обвинения в переносе метро в угоду застройщику легко опровергаются даже старым планом застройки Киева и элементарной логикой, которой у Вас, зебилов, нет. В итоге все обвинения - ложь, но фон создали. Само собой, что частичка правды в выпуске была - про Укрбуд, вокруг которого и начали раскручивать сюжет. Все остальное приплели между прочим, но кто ж там будет разбираться, правда? Умные смотреть не будут, а если посмотрят, то проплюются и все, а дебилы даже проверять не будут ,потому как мозгов нет.
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На мою думку,Дубінський надзвичайно хитрий фрукт,що рядиться в одяг такого собі свого в доску простака-демократа...Але це йому гівно поможе,єслі шо...
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Ныкуди вонов вже давно не рядиться - воно весь час себе веде як нахабний поц.
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Этого мудака что - таки назначили главой банковского подкомитета не смотря на протесты МВФ??
Какой оно отношение к банковской сфере имеет? Образование - не профильное, в банках никогда не работал.
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А помідори з банки жрать по вашому не досвід ?
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я підтримую призначення дубинського..
" соросят" у Нбу і мінфіні категорично треба час від часу пи..дити...
не лише за банківську ставку 15,5 яку вони лише "милостиво обіцяють" знизити менше 10-ти..
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Найдите Влащенко с Дубинским. Очень умный парень. Там все интересно, особенно о реструктуризации
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Та хуцпа там, лише ідіот може сприйняти цю маячню на віру. Жодного факту, жоного доказу, лише нахабна, безпердонна брехня.
Повірить лиш той, хто хоче повірити, а дубінський за свій висер від єварейської мафії ще на одну квартиру горшенят отримав, їх тепер у нього 25 буде.
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це клініка..
у порохоботів..У них ХВОРЕ СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ І АРГУМЕНТІВ..

ОЦІНКА ДІЙСНОСТІ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ПОЛЯРИЗАЦІЙНУ РЕШІТКУ ВІДНОШЕННЯ ДО ПОРОШЕНКО..
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Бородатое очко бабы КАЛа заслуживает только место бородатого очка .
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Та там, що Дубінскій, що Сульжик, що Крумханзл...
Який стосунок всі ці люди можуть мати до "Приватбанку"?

Петр Крумханзл чеський математик та банкір. Із січня 2018 року голова правління ПриватБанку
Протягом 2008-2011 років - операційний директор банку «Райффайзен Банк Аваль»

Подозреваемый по делу VAB Банка Писарук вернется к выполнению обязанностей главы Аваля
Райффайзен Банк Аваль внесет залог в 5 млн грн за главу правления Александра Писарука, который фигурирует в деле лопнувшего VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

4 марта Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорилось, что российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" бизнесмена Рубена Варданяна якобы "тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России". Банк создал сеть из 76 офшорных компаний, а Raiffeisen был одним из контрагентов.

Банки, которые фигурируют в расследовании консорциума OCCRP об офшорных схемах «Тройки Диалог», столкнулись с неприятными последствиями - акции австрийского Raiffeisen упали на Венской бирже на 12%, а датский Nordea не может восстановиться после вчерашнего падения на 6,5%.
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Банки, которые фигурируют в расследовании консорциума OCCRP об офшорных схемах «Тройки Диалог», столкнулись с неприятными последствиями - акции австрийского Raiffeisen упали на Венской бирже на 12%,

НОРМАЛЬНА РЕАКЦІЯ РИНКУ.


ТОМУ ,ЯКБИ У НАС БУВ РИНОК, У ВИПАДКУ,ЯКБИ бАНК ОПЛАТИВ ЗАСТАВУ ЗА СВОГО КЕРІВНИКА-відразу було би скликано збори акціонерів і всі відповідальні за це рішення були би звільнені
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дубинський-не слуга народа а його паразит зверхньо насміхається над народом.Який през-такий його депутат.Він наробить вам добра-не донесете.Мама і синок очень любят деньгі і .ібеню
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