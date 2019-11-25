 Дубінський не гідний бути головою підкомітету ВР після його слів щодо Крумханзла, - незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Сульжик

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пан Дубінський не приховує на чиєму він боці - у своєму пості він радіє тому, що тости, які він, нібито, чув у компанії колишніх керівників Привату, бажаючи щоб Петро, "представник Waffen-SS","покинув Україну в будь-якому стані", збуваються.
По-перше, не дочекаєтеся!
По-друге, мені цікаво, це нормально, що глава банківського підкомітету у Верховній Раді дозволяє собі подібне зловтішання? Чи гідна людина, у якої геть відсутні базова етика і порядність, обіймати такий важливий пост у країні?"- написав Сульжик.
Він поцікавився, що думають з цього приводу голови фракції "Слуга народу" і президент Зеленський, який, за його словами, дзвонив і щиро хвилювався про здоров'я Петра і пропонував будь-яку можливу допомогу.
ДУБІНСЬКИЙ: СЛАВА УКРАЇНІ! - ЦЕ НАЦИСТСЬКЕ ВІТАННЯ
https://www.youtube.com/watch?v=d0Cw3brvWto
Как у Бени про Крумханзла.
Поэтому, NO COMMENTS.
Без сорому та совісті.
вона взагалі осторонь будь-якої політики, окрім цін.
Але ! шо нема, то нема.
Дубинский - следующий президент Украины!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? І як вам "новиє літса"?
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
І перестав ходити в синагогу,
Він кнейч свій викинув, збрив пейси, став він франтом,
І нині числиться...
В "слугє народа" депутатом!
а зедаун может думать?? а моя мама любит скорость)) возрадуйтесь лохи и завидуйте молча)) моя мама купила целый подъезд и автопарк а вы просто лохи
Какой оно отношение к банковской сфере имеет? Образование - не профильное, в банках никогда не работал.
" соросят" у Нбу і мінфіні категорично треба час від часу пи..дити...
не лише за банківську ставку 15,5 яку вони лише "милостиво обіцяють" знизити менше 10-ти..
Повірить лиш той, хто хоче повірити, а дубінський за свій висер від єварейської мафії ще на одну квартиру горшенят отримав, їх тепер у нього 25 буде.
у порохоботів..У них ХВОРЕ СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ І АРГУМЕНТІВ..
ОЦІНКА ДІЙСНОСТІ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ПОЛЯРИЗАЦІЙНУ РЕШІТКУ ВІДНОШЕННЯ ДО ПОРОШЕНКО..
Який стосунок всі ці люди можуть мати до "Приватбанку"?
Петр Крумханзл чеський математик та банкір. Із січня 2018 року голова правління ПриватБанку
Протягом 2008-2011 років - операційний директор банку «Райффайзен Банк Аваль»
Подозреваемый по делу VAB Банка Писарук вернется к выполнению обязанностей главы Аваля
Райффайзен Банк Аваль внесет залог в 5 млн грн за главу правления Александра Писарука, который фигурирует в деле лопнувшего VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
4 марта Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорилось, что российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" бизнесмена Рубена Варданяна якобы "тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России". Банк создал сеть из 76 офшорных компаний, а Raiffeisen был одним из контрагентов.
Банки, которые фигурируют в расследовании консорциума OCCRP об офшорных схемах «Тройки Диалог», столкнулись с неприятными последствиями - акции австрийского Raiffeisen упали на Венской бирже на 12%, а датский Nordea не может восстановиться после вчерашнего падения на 6,5%.
Банки, которые фигурируют в расследовании консорциума OCCRP об офшорных схемах «Тройки Диалог», столкнулись с неприятными последствиями - акции австрийского Raiffeisen упали на Венской бирже на 12%,
НОРМАЛЬНА РЕАКЦІЯ РИНКУ.
ТОМУ ,ЯКБИ У НАС БУВ РИНОК, У ВИПАДКУ,ЯКБИ бАНК ОПЛАТИВ ЗАСТАВУ ЗА СВОГО КЕРІВНИКА-відразу було би скликано збори акціонерів і всі відповідальні за це рішення були би звільнені