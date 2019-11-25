 Домашнього насильства зазнають більш як 1,8 млн жінок в Україні, - заступник голови МОЗ Симоненко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу з посиланням на дані опитування Програми розвитку ООН заявила заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Сімоненко.

"За результатами опитування ПР ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більш як 1,8 млн жінок, і треба сказати, що лише 10% з них звертаються за допомогою", - сказала вона.

За її словами, у січні 2018 року набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який став поштовхом для розробки інших нормативно-правових актів з протидії домашньому насильству.

Вона нагадала про раніше ухвалені зміни до Кримінального кодексу, які криміналізували вчинення домашнього насильства і встановили кримінальну відповідальність за подібні дії, зокрема, до двох років позбавлення волі.

Також були внесені зміни до Закону України "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків", якими було закріплено поняття "насильство за ознакою статі" та його визначення, а також створено підґрунтя для формування механізмів запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, уточнила Сімоненко.

Вона поінформувала, що у МОЗ також було розроблено порядок проведення та документування медобстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які, ймовірно, постраждали від нього, та надання їм меддопомоги.

Зокрема, цим порядком були визначені не лише клінічні симптоми, а й типи поведінки, які можуть вказувати на те, що людина піддається домашньому насиллю, а саме — агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, уповільнення мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань, відомих дітям відповідного віку, наприклад, коли діти не вміють читати, писати, рахувати, тривожність тощо.

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