 Домашнього насильства зазнають більш як 1,8 млн жінок в Україні, - заступник голови МОЗ Симоненко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу з посиланням на дані опитування Програми розвитку ООН заявила заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Сімоненко.
"За результатами опитування ПР ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більш як 1,8 млн жінок, і треба сказати, що лише 10% з них звертаються за допомогою", - сказала вона.
За її словами, у січні 2018 року набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який став поштовхом для розробки інших нормативно-правових актів з протидії домашньому насильству.
Вона нагадала про раніше ухвалені зміни до Кримінального кодексу, які криміналізували вчинення домашнього насильства і встановили кримінальну відповідальність за подібні дії, зокрема, до двох років позбавлення волі.
Також були внесені зміни до Закону України "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків", якими було закріплено поняття "насильство за ознакою статі" та його визначення, а також створено підґрунтя для формування механізмів запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, уточнила Сімоненко.
Вона поінформувала, що у МОЗ також було розроблено порядок проведення та документування медобстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які, ймовірно, постраждали від нього, та надання їм меддопомоги.
Зокрема, цим порядком були визначені не лише клінічні симптоми, а й типи поведінки, які можуть вказувати на те, що людина піддається домашньому насиллю, а саме — агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, уповільнення мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань, відомих дітям відповідного віку, наприклад, коли діти не вміють читати, писати, рахувати, тривожність тощо.
это не метод... это отговорки мужланов-рабовладельцев...
я ни в коем разе не поощряю бл*дство, но ненавижу и презираю рукопрекладство (может потому что счастлив со своей единственной? а может потому, что ударить для меня табу!)
никакое избиение не выбьет из женщины бл*дство! хоть одно рукопрекладство сплотило семью?... да и семья ли это?
а не выглядит лошком бьющий "свою" женщину? может потому и бьет, что лошок, да еще и рогатый?
так устроены женщины - одни березки, другие лесопилки...но и мужики - одни дубы, другие в дрова)))
так в семье не надо волков и овец! там надо мама и папа - муж и жена.. никогда не выясняю кто главный а кто умнее... и самое главное - что важнее : доказать или поужинать?
Однак, лише в справжніх садомазохістичних сім,ях існує гармонія кохання і копняка.
В інших це можуть бути нездорові ігрища в яких баба напрошується на копняка, наприклад, щоб робити з себе жертву.
Адекватна людина з такою бабою жити не буде
Це лишень ознака дибілізму людини яка б'ється.
Бо лише дибіл це робить з жінкою за ******** поведінку.
А адекватна людина просто після першого випадку зараховує таку жінку до ******, і обирає одне з двох наслідків:
1. У випадку якщо її світогляд не дозволяє їй підтримувати шлюбні відносини з ******, подає на розлучення.
2. У випадку якщо її світогляд дозволяє підтримувати шлюбні відносини з ******, приймає жінку такою яка вона є, розуміючи що вона час від часу буде кохатися на боці.
з таким то "мужичком"
а зто виставляв ці межі ? чи не ви бува ?
до того ж ви явно продемонстрували свою готовність лупцювати жінку, тобто користуватись своєю природньою перевагою.
херова ви людина.
Може цьому мужчінкє фігура не подобається чи колір волосяя, тощо і він вербально принижує свою дружину.
Однак, дійсний зміст теличної репліки "Чоловік, який підняв руку на жінку, то вже не чоловік, а мерзота" полягає в тому що телиця висуває до чоловіка формальну вимогу за статевою ознакою з натяком про те, ніби виключно через наявність в нього прутня він не може піднімати на неї руку не залежно від того що вона чудить.
А у випадку конфлікту будь-яка особа може тимчасово втратити контроль над собою. І втрата контролю жодним чином не пов,язана з статевими ознаками. І ніякі формальні вимоги не допоможуть телиці не отримати побоїв якщо вона буде притримуватися їх.
Навпаки, розуміння розумних меж дозволяє взагалі не ставити жодні вимоги за статевою ознакою і не доводити конфлікти до крайнощів.
1. Вона розуміє що я захищаюся від спроб підняти руку на мене не залежно від статі та зв,язків з нападником, однак в межах необхідної самооборони.
2. Вона розуміє, що якщо діалог переріс у конфлікт, одна сторона з якого попереджує, що втрачає контроль над собою, іншій варто замовкнути і перестати дратувати співрозмовника.
3. Вона розуміє, що якщо особа яка чіпляється не відреагує на операційні прохання припинити тиск інша особа може втратити контроль над собою = розбити щось або здійснити неконтрольований удар. І що звинувачувати в такому разі нікого не варто.
За десятиріччя спільного існування мені прийшлося декілька разів від неї захищатися, я декілька разів переносив агресію на речі і одного разу таки її трохи штурханув (після декількох попереджень, несильно, без болі і ушкоджень, щоб замовкла раніше ніж мені стріху зірве).
П.С. Внаслідок дотримання цих розумних, неформальних меж за все життя нікому з нас не залежно від складності ситуацій та конфліктів стріху не зірвало.
На відміну від цього саме телиць які виставляють формальні межі в залежності від статі зазвичай і луплять.
маєте стримуватись, інакше ви не мужчина. КРАПКА.
Как эта сволочь оказалась в вашем доме?
А більшість - телиці, які іншого відношення окрім скотського не розуміють.
Вы что ли ???
Ну, так, кто-то может и вас за людей не посчитает и расправится. Понравится такое ???
Жінка - самодостатня людина. При спілкуванні з нею виникає повага і розуміння того, що спроба несправедливо на неї підняти руку знищить стосунки з нею.
Телиця - свійська тварина. Вона несамодостатня. До неї не виникає повага, тому що в її поведінці немає логіки і вона постійно переходить межі людського терпіння. Вона не має поваги до себе, а отже терпить побої так само як корова.
2. Я не бик і не рукоприкладствую. Навпаки, намагаюся відхреститися від відносин людських биків з телицями. Хай вони одне одного в своєму нездоровому побуті хоч вбивають, а це мене не стосується, і я не хочу щоб гроші сплачені мною у якості податків витрачалися на вирішення проблем цих мізерних створіннь.
Ви ніколи не замислювалися про те, що в нашій країні велика кількість проблем існує через нерозумне витрачання бюджету на субсидії та льготи юродивим, в даному випадку міністр охорони здоров,я замість того щоб працювати належним чином займається дурнею.
так..10%...
1,8это10% умножаем на 10= 100%=18млн.женщин..страдают от насилия..
это Вся Прекрасная половина населения Украины..
То Есть Все!!!
это маразм или бред сивой кобылы...
помогите Поставить диагноз?!!