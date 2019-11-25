EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  709  64
Все про:жінки (198) Мінздоров'я (1030) насилля (104)

 Домашнього насильства зазнають більш як 1,8 млн жінок в Україні, - заступник голови МОЗ Симоненко

Від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більш як 1,8 мільйона жінок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу з посиланням на дані опитування Програми розвитку ООН заявила заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Олена Сімоненко.

"За результатами опитування ПР ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає більш як 1,8 млн жінок, і треба сказати, що лише 10% з них звертаються за допомогою", - сказала вона.

За її словами, у січні 2018 року набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який став поштовхом для розробки інших нормативно-правових актів з протидії домашньому насильству.

Вона нагадала про раніше ухвалені зміни до Кримінального кодексу, які криміналізували вчинення домашнього насильства і встановили кримінальну відповідальність за подібні дії, зокрема, до двох років позбавлення волі.

Також були внесені зміни до Закону України "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків", якими було закріплено поняття "насильство за ознакою статі" та його визначення, а також створено підґрунтя для формування механізмів запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, уточнила Сімоненко.

Вона поінформувала, що у МОЗ також було розроблено порядок проведення та документування медобстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які, ймовірно, постраждали від нього, та надання їм меддопомоги.

Зокрема, цим порядком були визначені не лише клінічні симптоми, а й типи поведінки, які можуть вказувати на те, що людина піддається домашньому насиллю, а саме — агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, уповільнення мовлення, нездатність до навчання, відсутність знань, відомих дітям відповідного віку, наприклад, коли діти не вміють читати, писати, рахувати, тривожність тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендерне насильство треба вивести із тіні і боротися з ним, - віце-прем'єр Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161676
 
 
 Топ коментарі
 
женшины не лучше .... получают восновном за свои шлюханистые поступки.
 показати весь коментар
 
Звучит будто бы женщины - это какой-то бессознательный и неспособный к общению вид жизни, которым принудительно нужна защита общества, так как они сами попросить о ней не могут, ни в полицию обратиться, ни к родственникам. Так давайте создадим инициативу по защите женщин! Создадим заповедники, где можно смотреть, подкармливать, но нельзя знакомится и сожительствовать. И начнем туда отправлять радфемок в принудительном порядке, чтобы хреномрази их не угнетали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ви вірите? Багато знаєте таких, що зазнали насильства?
 показати весь коментар
 
Чоловік, який підняв руку на жінку, то вже не чоловік, а мерзота.
 показати весь коментар
 
 
женшины не лучше .... получают восновном за свои шлюханистые поступки.
 показати весь коментар
 
 
а от того что лицо расквасил, она перестанет быть гулящей?
это не метод... это отговорки мужланов-рабовладельцев...
я ни в коем разе не поощряю бл*дство, но ненавижу и презираю рукопрекладство (может потому что счастлив со своей единственной? а может потому, что ударить для меня табу!)
 показати весь коментар
 
 
ну то что для тебя "табу" не отменяет того факта что она может быть гулящей .... лично мне часто женатые девочки улыбаются ....уверен что они надеются на своих лошков которые не поднимут на них руку ни в коем случае ..... пффф)
 показати весь коментар
 
это оставляет меня Человеком...
никакое избиение не выбьет из женщины бл*дство! хоть одно рукопрекладство сплотило семью?... да и семья ли это?
а не выглядит лошком бьющий "свою" женщину? может потому и бьет, что лошок, да еще и рогатый?
 показати весь коментар
 
 
согласен с тем что это бессмысленно .....вопрос в том не напрашиваются ли они на плюху .....видно же по глазам что хотят насилия))))) ..... вот например - достаёт женщина , трепит мозг , капает на мозг и не может успакоиться ..... ровно до тех пор пока на нее не крикнешь - тогда всё сразу разговор закончен .....каждый пользуется тем чем его наделила природа - кто то капает на мозг кто то получает по хлюпалю))) .... так придумала природа не я..... кто то волк а кто то овца)
 показати весь коментар
 
ну, скажем так - орать вы можете сколько угодно, даже дверью хлопнуть или полотенце (не тяжелее) кинуть... это обычное и нормальное явление..(хотя при детях - ни-ни!)
так устроены женщины - одни березки, другие лесопилки...но и мужики - одни дубы, другие в дрова)))
так в семье не надо волков и овец! там надо мама и папа - муж и жена.. никогда не выясняю кто главный а кто умнее... и самое главное - что важнее : доказать или поужинать?
 показати весь коментар
 
 
важнее кинуть метко спонжик в капризную женщину))
 показати весь коментар
 
 
не заляпай клаву, ловелас інтернетний...
 показати весь коментар
 
 
могу заляпать твою)) если ты мне понравищься ...праАаааативный)
 показати весь коментар
 
Бабів які підсвідомо бажають насилля і напрошуються на копняка безліч.
Однак, лише в справжніх садомазохістичних сім,ях існує гармонія кохання і копняка.
В інших це можуть бути нездорові ігрища в яких баба напрошується на копняка, наприклад, щоб робити з себе жертву.
Адекватна людина з такою бабою жити не буде
 показати весь коментар
 
можливо, можливо... а можливо їх чоловіки просто зайняті, бо їм твоя дружина посміхається?
 показати весь коментар
 
 
вообще-то, речь не только о женщинах, но и о детях
 показати весь коментар
 
 
ага а еще о животных , вселенной и инопланетянах .....)))
 показати весь коментар
 
вот обратите внимание - такие вот как Оксана Евтухова - будущие матери .....ничего лучше подворотни не видели и не слышали.
 показати весь коментар
 
милфа тебя в жизни больше ничего не радует правда ?))
 показати весь коментар
 
Ніт. Рукоприкладство не має жодного відношення до поведінки особи яку б'ють.
Це лишень ознака дибілізму людини яка б'ється.
Бо лише дибіл це робить з жінкою за ******** поведінку.
А адекватна людина просто після першого випадку зараховує таку жінку до ******, і обирає одне з двох наслідків:
1. У випадку якщо її світогляд не дозволяє їй підтримувати шлюбні відносини з ******, подає на розлучення.
2. У випадку якщо її світогляд дозволяє підтримувати шлюбні відносини з ******, приймає жінку такою яка вона є, розуміючи що вона час від часу буде кохатися на боці.
 показати весь коментар
 
 
очевидно, ваші дружина та діти потерпають від домашнього насилля.
з таким то "мужичком"
 показати весь коментар
 
 
В жодному разі ні, бо в мене дружина не телиця, а отже не прикривається формальними ритуальними вимукуваннями, а знає розумні межі людської поведінки і не переходить їх.
 показати весь коментар
 
в жодному разі ?
а зто виставляв ці межі ? чи не ви бува ?
до того ж ви явно продемонстрували свою готовність лупцювати жінку, тобто користуватись своєю природньою перевагою.
херова ви людина.
 показати весь коментар
 
 
Это ПОКА не бьет жену. А потом вдруг решит что она заслужила. Потому что почему-то считает, что имеет право
 показати весь коментар
 
 
Так отож.. Насилля може бути не лише фізичним, а і психологічним.
Може цьому мужчінкє фігура не подобається чи колір волосяя, тощо і він вербально принижує свою дружину.
 показати весь коментар
 
 
Людина в принципі не може заслужити побоїв.
Однак, дійсний зміст теличної репліки "Чоловік, який підняв руку на жінку, то вже не чоловік, а мерзота" полягає в тому що телиця висуває до чоловіка формальну вимогу за статевою ознакою з натяком про те, ніби виключно через наявність в нього прутня він не може піднімати на неї руку не залежно від того що вона чудить.
А у випадку конфлікту будь-яка особа може тимчасово втратити контроль над собою. І втрата контролю жодним чином не пов,язана з статевими ознаками. І ніякі формальні вимоги не допоможуть телиці не отримати побоїв якщо вона буде притримуватися їх.
Навпаки, розуміння розумних меж дозволяє взагалі не ставити жодні вимоги за статевою ознакою і не доводити конфлікти до крайнощів.
 показати весь коментар
 
У адекватних людей межі не формальні а розумні:
1. Вона розуміє що я захищаюся від спроб підняти руку на мене не залежно від статі та зв,язків з нападником, однак в межах необхідної самооборони.
2. Вона розуміє, що якщо діалог переріс у конфлікт, одна сторона з якого попереджує, що втрачає контроль над собою, іншій варто замовкнути і перестати дратувати співрозмовника.
3. Вона розуміє, що якщо особа яка чіпляється не відреагує на операційні прохання припинити тиск інша особа може втратити контроль над собою = розбити щось або здійснити неконтрольований удар. І що звинувачувати в такому разі нікого не варто.
За десятиріччя спільного існування мені прийшлося декілька разів від неї захищатися, я декілька разів переносив агресію на речі і одного разу таки її трохи штурханув (після декількох попереджень, несильно, без болі і ушкоджень, щоб замовкла раніше ніж мені стріху зірве).
П.С. Внаслідок дотримання цих розумних, неформальних меж за все життя нікому з нас не залежно від складності ситуацій та конфліктів стріху не зірвало.
На відміну від цього саме телиць які виставляють формальні межі в залежності від статі зазвичай і луплять.
 показати весь коментар
 
та ясно, що ви істеричка, яка може не втриматись.
 показати весь коментар
 
не поводьте себе як слабка стать.
маєте стримуватись, інакше ви не мужчина. КРАПКА.
 показати весь коментар
 
Ви порушуєте гендерні права жінок бути таким же суб'єктом, як і чоловіки. Таким чином, Ви образили всіх жінок. Домашнього насильства зазнають більш як 1,8 млн жінок в Україні, - заступник голови МОЗ Симоненко - Цензор.НЕТ 2176
 показати весь коментар
 
Звучит будто бы женщины - это какой-то бессознательный и неспособный к общению вид жизни, которым принудительно нужна защита общества, так как они сами попросить о ней не могут, ни в полицию обратиться, ни к родственникам. Так давайте создадим инициативу по защите женщин! Создадим заповедники, где можно смотреть, подкармливать, но нельзя знакомится и сожительствовать. И начнем туда отправлять радфемок в принудительном порядке, чтобы хреномрази их не угнетали.
 показати весь коментар
 
 
Очередные бездельники обустраивают себе поле для деятельности. А что делать? Защитников китов уже больше чем китов...
 показати весь коментар
 
 
Если бы было наоборот, то киты защищали бы защитников.
 показати весь коментар
 
1,8 млн - задумайтесь!
Как эта сволочь оказалась в вашем доме?
 показати весь коментар
 
 
У нас вообще скотское отношение к женщинам ((
 показати весь коментар
 
До жінок у нас адекватне відношення, однак їх мало.
А більшість - телиці, які іншого відношення окрім скотського не розуміють.
 показати весь коментар
 
 
А кто определяет, кто какого отношения заслуживает? И кто женщины , а кто телки??
Вы что ли ???
Ну, так, кто-то может и вас за людей не посчитает и расправится. Понравится такое ???
 показати весь коментар
 
А це по людині видко.
Жінка - самодостатня людина. При спілкуванні з нею виникає повага і розуміння того, що спроба несправедливо на неї підняти руку знищить стосунки з нею.
Телиця - свійська тварина. Вона несамодостатня. До неї не виникає повага, тому що в її поведінці немає логіки і вона постійно переходить межі людського терпіння. Вона не має поваги до себе, а отже терпить побої так само як корова.
 показати весь коментар
 
А кому-то тоже ваше поведерие не нравится, что можно вам фейс набить ??
 показати весь коментар
 
якщо ти бик, то як довкола тебе можуть бути балерини?
 показати весь коментар
 
 
1. Можуть. Є балерини які ******* биків.
2. Я не бик і не рукоприкладствую. Навпаки, намагаюся відхреститися від відносин людських биків з телицями. Хай вони одне одного в своєму нездоровому побуті хоч вбивають, а це мене не стосується, і я не хочу щоб гроші сплачені мною у якості податків витрачалися на вирішення проблем цих мізерних створіннь.
 показати весь коментар
 
Се правда а не дурня.
Ви ніколи не замислювалися про те, що в нашій країні велика кількість проблем існує через нерозумне витрачання бюджету на субсидії та льготи юродивим, в даному випадку міністр охорони здоров,я замість того щоб працювати належним чином займається дурнею.
 показати весь коментар
 
у нас взагалі то до усіх та усього таке відношення...
 показати весь коментар
 
 
Спочатку їй треба знайти чоловіка який з цим шматом м'яса побереться)))
 показати весь коментар
 
Якщо в Україні 1,8 млн. жінок - дури, то їх проблема яка мене не стосується
 показати весь коментар
 
 
В житті буває по різному, але жінка повинна для початку сама себе поважати! Якщо вона цього не робить, а поруч виявляється не чоловік, а якийсь мудак, то результат очікуваний.
 показати весь коментар
 
Впевнений в собі чоловік не підніме руку на жінку, дитину чи інваліда.
 показати весь коментар
 
 
Взагалі будь-яка порядна людина, чоловік чи жінка, не дозволять собі проявів насилля до слабшої людини чи істоти .
 показати весь коментар
 
Колись за радянських часів провели з зеками екперимент...В одну зону зібрали всю найнажчу "масть" -опущених...І що?..Буквально за кілька місяців там відбулось звикле розслоєння на всі зеківські касти - законників,фраєрів,мужиків...і так далі до тих же "пєтухів"...До чого це я кажу?...НАСИЛЛЯ,АГРЕСІЮ,ЛЮТЬ ПОРОДЖУЄ СЕРЕДОВИЩЕ,А НЕ ЛЮДИНА...
 показати весь коментар
 
 
""По результатам опроса ПР ООН, от физического домашнего насилия в Украине страдает более 1,8 млн женщин, и надо сказать, что только 10% из них обращаются за помощью", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3161676
так..10%...
1,8это10% умножаем на 10= 100%=18млн.женщин..страдают от насилия..
это Вся Прекрасная половина населения Украины..
То Есть Все!!!
это маразм или бред сивой кобылы...
помогите Поставить диагноз?!!
 показати весь коментар
 
Вообще-то, в реальности, если брать все формы насилия, то мужчины подвергнуты ему больше, чем женщины. Вот только на мужчин всем насрать, а женщины получают как поддержку со стороны полиции и служб, так и привилегии в ходе судебных разбирательств.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору