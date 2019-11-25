 Вартість холодної води в Києві зросте на 9%, - НКРЕКП

Відповідну постанову регулятора було прийнято на черговому засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з рішенням, тариф на централізоване водопостачання для споживачів становитиме 9,86 грн за 1 куб. м, що на 9,43% більше за чинний тариф.

При цьому тариф на водовідведення становитиме 7,49 грн за 1 куб. м, що на 6% нижче за чинний тариф. Також регулятор вніс зміни до тарифів для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Так, тариф на централізоване водопостачання для цієї групи споживачів становитиме 3,69 грн за 1 куб. м (+1,9% до чинного), а тариф на водовідведення - 2,41 (-8,7%) Тарифи наведено без урахування ПДВ.

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"Київводоканал" - комунальне підприємство у сфері водопостачання та водовідведення в Києві, яке відповідає за забір, підйом води з поверхневих і підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам. Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водогонів.



