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 Київські новини
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Все про:Тарифи на воду (241) Київводоканал (53) НКРЕКП (154)

 Вартість холодної води в Києві зросте на 9%, - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для "Київводоканалу".

Відповідну постанову регулятора було прийнято на черговому засіданні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з рішенням, тариф на централізоване водопостачання для споживачів становитиме 9,86 грн за 1 куб. м, що на 9,43% більше за чинний тариф.

При цьому тариф на водовідведення становитиме 7,49 грн за 1 куб. м, що на 6% нижче за чинний тариф. Також регулятор вніс зміни до тарифів для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Так, тариф на централізоване водопостачання для цієї групи споживачів становитиме 3,69 грн за 1 куб. м (+1,9% до чинного), а тариф на водовідведення - 2,41 (-8,7%) Тарифи наведено без урахування ПДВ.

Читайте також: Скасування урядом обмеження на тарифи на самі тарифи не вплине, - Гончарук

"Київводоканал" - комунальне підприємство у сфері водопостачання та водовідведення в Києві, яке відповідає за забір, підйом води з поверхневих і підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам. Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водогонів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161674
 
   
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При Параше тарифы выросли с 8,6 грн до 20,3 грн. Чему ты злорадствуешь?
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Ну да, 20,3 грн + 10 % дорівнює 9,86 грн, маністратура Трускавця?
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Хіба Зеленського вибрали не для зниження тарифів? Не?
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зелебобики лолллллл Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 6504 возрадуйтесь лошок вас опять поимел в ваш зелёный глаз Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 6504
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Зараз скажуть що Петя підняв би на 10
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зебилы, только не говорите, что это порошенко и кличко виноваты в том, что комуналка дорожает. может просто вашим слугам нужно перстать воровать?!
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Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 324 ну, не скажите...тут явно липецкая фабрика замешана. правда, зе-люки?
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та здрасьте! а чем им еще руки занять?))) (ой, я не про киву)))))
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Ну с новым надбанням вас, зебилоиды. Стоимость холодной воды в Киеве вырастет на 9%, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 8188
Скупой платит дважды, а идиот всегда.
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Зато ордиловцы не платят за воду уже 5 лет. Да и нужно же деньги в мост сепарам отбивать.
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Я тоже не плачу потому что живу в частном доме и у меня все свое. Но я то понимаю что цены поднимутся не только для горожан и не только на воду. Скоро и за газ и за свет подымут цены и на все остальное и не на 9% а на 90 а то и на больше. Власть по тихому зондирует почву, проверяя покорность рабов.
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Та отож, нічого, і до нас доберуться, он на світло будуть піднімати, 500 квт споживання це вже олігарх.
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Ну все же радовались *зеленой* енергетике Ахметова. Чуть не на руках его носят. Теперь посмотрим как будут радоваться когда в 5 раз цены на електроенергию взлетят и будут коптить керогазами и лампами-керосинками как сейчас топят все дровами.
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Разумков, ану давай срочно выкладывай свой соцопрос где 90% населения за то чтобы поднять комуналку?
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Улюблене "соцопитування". 15 липня 2019. Вартість холодної води в Києві зросте на 9%, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8087 "Готові терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ 59% опитаних українців. Серед них 19% готові терпіти стільки, скільки буде потрібно, а 40% - не більше року.Про це свідчать результати опитування центру Разумкова."
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Готовы потерпеть временно а будут терпеть всю жизнь. Как говорится, не жили хорошо нечего и начинать. Рабы любят терпеть потому что они лохи и терпилы. Сомневаюсь что чиновники и олигофрены хоть месяц готовы потерпеть трудности. Интересно почему Зелупа перед выборами не сказал что украинцам создаст новые трудности? Зато сепарам он рвет и смечет и обязан выполнить свое обещание и закончить войну на любых условиях.
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Не вірю, що готові терпіти. Он Irina Pravda коментом нижче, вже перевзулась.
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У нас уже несколько раз поднимали тарифы на воду)) Вот в очереднойй раз желают повысить на 7%. Если комиссия согласует (что она и сделает), то куб воды будет стоить 37,47.
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Неа, 240 километров от Днепра). Сейчас куб стОит 29 гривен почти).
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Зашибісь, в Дніпрі вже води немає? В нас 17 грн.
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Нет, у нас, видать, самый жадный начальник водоканала и наш мЕр, естественно. Что хотят, то и делают. Водоканал, видите ли, мировой кредит взял на огромную сумму. Нам его отдавать)) При этом начальник говорит, что вода, которая течет из крана, питьевая, но лучше ее фильтровать. Так нафига вы кредит тогда брали, утверждая, что потратят его на обновление трассы для улучшения качества воды)). Кредит распилили, а платить кому - ответ понятен). В списке указан еще и пунктик о том, что водоканалЬЩИКАМ зарплату тоже нужно повышать. За наш счет))
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Забыла добавить главное. Несколько раз с весны до 13 ноября (последнее желание)) поднять тарифы). Отопление тоже не пасёт задних. 55 гривен с копейками за квадратный метр))
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Такие несуразные скачки цен то в плюс, то в минус, как будто за штурвалом экономики страны сидят бухие матросы на шее у которых висят и хохочут портовые девочки.
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А за холодной водой подорожает и горячая и отопление и все потянется как снежный ком вплоть до цен на продукты. И ведь даже не могут найти причину поднятия цен, даже доллар вопреки здоровой логике падает. Страна идиотов и лохов.
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ХА ХА ХА
Не хотите выйти и сказать власти свое отношение к повышению цен на всё и на вся! значит открывайте кошельки и платите! в париже французы вышли и разнесли всех за 3 цента на которые хотели им повысить цену етит его! а у нас ЛОХИ платят!!
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Слава Зебобикам!!!

Эпоха бедности прошла!

НеЛох, а где же снижение??? Слово не сдержал - вали давай побыстрее!
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Але ж страждаем і ми...
Ті хто не підтримував це ШанПанЗЕ!
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порошенко, астановись! сколько можно ходить по подъездам
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ПАРАШЕНКА!
ШО Ж ТИ ТВАРІШ!?))))

да ЗЕбоби безмозглые?)))
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Вроде, обещали при Зеленском понижение ? Тарифы Порошенко были ж "необоснованными и грабительскими". Чем лучше Зеленский тогда ?
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Горячей воды нет. Зато стоимость холодной вырастит. Оно, как в жизни. Количество жителей в столице растет, а за нынешнюю власть голосовать не будут.
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