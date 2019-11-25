 Фірташ заперечує, що фінансував дії Джуліані з пошуку компромату на Байдена, - NYT

Про це він розповів у коментарі The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Хочу сказати одне, - заявив Фірташ виданню. - Я не маю інформації, я нікого не фінансував, хто міг би збирати таку інформацію, і з мого боку великою помилкою було б, якби я вирішив приєднатися до цієї битви".

Видання зазначає, що зусилля особистого юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в пошуку негативної інформації на одного з основних політичних опонентів Трампа - колишнього віце-президента США Джо Байдена - опинилися в центрі розслідування, яке проводять комітети Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента.

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Нагадаємо, глава ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом США, виданим у 2013 році. За попередньої американської адміністрації українського бізнесмена звинуватили у бажанні за допомогою підкупу вплинути на владу в Індії для отримання дозволу на видобуток титанової сировини для подальшого продажу компанії Boeing. Дмитро Фірташ відкидає всі звинувачення і називає їх політично мотивованими. У 2015 році Земельний суд Відня ухвалив рішення на користь Дмитра Фірташа, визнавши запит на його екстрадицію в США політично мотивованим. У 2017 році апеляційна інстанція – Вищий земельний суд Відня – ухвалив рішення про допустимість екстрадиції бізнесмена в США, а Верховний суд Австрії у червні 2019 року залишив це рішення у силі.

Зараз екстрадиції бізнесмена в США призупинена через запит захисту Дмитра Фірташа про повторний розгляд справи у зв'язку з новими обставинами у справі. Прессекретар окружного суду у кримінальних справах Відня Христина Зальцборн у зв'язку із цим повідомила, що захист супроводив запит "дуже великими матеріалами".

Раніше американський журналіст Джон Соломон повідомив у виданні The Hill, що у 2017 році спеціальна прокуратура при Міністерстві юстиції США обіцяла Дмитру Фірташу закрити його американську справу, якщо він погодиться дати свідчення на Дональда Трампа і співпрацюватиме з офісом спецпрокурора Мюллера у рамках розслідування про втручання у виборчий процес у США і можливу змову членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із представниками російської влади.