 Танкер, який зазнав катастрофи під Одесою, обгородять бонами, щоб зупинити поширення нафти. ФОТО

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз ведеться підготовка до установки навколо танкера спеціалізованого огорожі з бонів підвищеної плавучості.

"Попри те, що, за словами членів екіпажу, на борту Delfi не було вантажу палива, потрібно запобігти можливому розповсюдженню додаткових витоків нафтопродуктів із танкера в разі розгерметизації будь-яких систем або ємностей або якщо аварійне судно отримає додаткові пошкодження", - зазначили в АМПУ.

Всього між пірсами з обох сторін судна буде встановлено близько 300 м бонів підвищеної плавучості.

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"Фахівці підрозділу екологічної безпеки Адміністрації одеського морського порту ведуть постійний моніторинг ситуації в акваторії та на березі біля аварійного танкера. Зараз на бонах є плями від нафтопродуктів з танкера, а отже вони виконують свою функцію. Кожен метр встановленого огородження може поглинути до 25 л нафтопродуктів", - наголошується в повідомленні.

Для більш ефективного поглинання забруднювальних речовин у неділю, 24 листопада, після зменшення сили хвиль бони перемістили ближче до лінії прибою.

Як повідомлялося, 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.





