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Все про:нафта (120) Одеса (2189) Одеська область (1111) танкер (35) АМПУ (19)

 Танкер, який зазнав катастрофи під Одесою, обгородять бонами, щоб зупинити поширення нафти. ФОТО

Навколо судна встановлять близько 300 метрів бонів підвищеної плавучості, а водолази обстежують корпус танкера. Влада продовжує розшукувати власника судна.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз ведеться підготовка до установки навколо танкера спеціалізованого огорожі з бонів підвищеної плавучості.

"Попри те, що, за словами членів екіпажу, на борту Delfi не було вантажу палива, потрібно запобігти можливому розповсюдженню додаткових витоків нафтопродуктів із танкера в разі розгерметизації будь-яких систем або ємностей або якщо аварійне судно отримає додаткові пошкодження", - зазначили в АМПУ.

Всього між пірсами з обох сторін судна буде встановлено близько 300 м бонів підвищеної плавучості.

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"Фахівці підрозділу екологічної безпеки Адміністрації одеського морського порту ведуть постійний моніторинг ситуації в акваторії та на березі біля аварійного танкера. Зараз на бонах є плями від нафтопродуктів з танкера, а отже вони виконують свою функцію. Кожен метр встановленого огородження може поглинути до 25 л нафтопродуктів", - наголошується в повідомленні.

Для більш ефективного поглинання забруднювальних речовин у неділю, 24 листопада, після зменшення сили хвиль бони перемістили ближче до лінії прибою.

Як повідомлялося, 22 листопада, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Танкер, який зазнав катастрофи під Одесою, обгородять бонами, щоб зупинити поширення нафти 01
Танкер, який зазнав катастрофи під Одесою, обгородять бонами, щоб зупинити поширення нафти 02
Танкер, який зазнав катастрофи під Одесою, обгородять бонами, щоб зупинити поширення нафти 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161670
 
 
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