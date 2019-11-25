 "Нові обличчя": Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівщини генерал-майора Гончарова, який боровся проти Євромайдану

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зазначається, що на пост заступника глави СБУ Львівської області Гончарова призначив тодішній президент Віктор Янукович.

"За часів Януковича на прикордонну область, де йде контрабанда з Європи, призначали, як ми розуміємо, далеко не за безкоштовно, це була вельми вигідна комерційна посада, ну і треба було боротися з націоналістами, Садовий там знову-таки. Судячи з того, що Гончарова не звільнили, він був лояльний до "регіоналів". Зняли з поста Гончарова за його роботу на Януковича відразу після революції за Турчинова", - розповів журналіст.

"Але досвідчені кадри Януковича в СБУ дуже цінував президент Петро Порошенко. Він призначав на важливі пости учасників операції зі штурму Майдану, і що цікаво, це не викликало особливого резонансу в ЗМІ та серед цивільного суспільства. У листопаді 2014-го Гончаров був призначений на пост голови Сумського управління СБУ. Теж прикордонна область, теж контрабанда через кордон, тільки вже в РФ", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

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У листопаді 2017-го Гончарова було призначено главою СБУ Чернігівської області.

"Теж прикордонна область, теж треба працювати з контрабандистами. Через тиждень після призначення Гончаров купив собі Мерседес GLK", - додав Бутусов.

"Цілком очевидно, що для боротьби з контрабандою президенту Зеленському потрібні "нові обличчя", ніяк не пов'язані з минулими корумпованими кадрами. Принаймні так оголошувалося. Мабуть, президенту здалося, що саме Юрій Гончаров саме з цих, із "нових". І його повернули на одне з найбільш корумпованих напрямків, де Гончаров вже самовіддано боровся за Януковича. Все знайоме. Кордон і бусики з товаром, Садовий, якого також як і за Януковича, і за Порошенка треба б за щось посадити... Професіонали дорого коштують, вони потрібні всім президентам", - резюмував головний редактор "Цензор.НЕТ".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України та її управліннях в областях.