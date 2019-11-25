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Все про:Зеленський (3652) СБУ (4942) Янукович (7543) Бутусов Юрій (1125) Гончаров Юрій (1)

 "Нові обличчя": Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівщини генерал-майора Гончарова, який боровся проти Євромайдану

21 листопада, в день початку Революції Гідності, президент України Володимир Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівської області генерал-майора Юрія Гончарова - який рівно шість років тому вже служив у Львівській області і займався боротьбою з Євромайданом.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зазначається, що на пост заступника глави СБУ Львівської області Гончарова призначив тодішній президент Віктор Янукович.

"За часів Януковича на прикордонну область, де йде контрабанда з Європи, призначали, як ми розуміємо, далеко не за безкоштовно, це була вельми вигідна комерційна посада, ну і треба було боротися з націоналістами, Садовий там знову-таки. Судячи з того, що Гончарова не звільнили, він був лояльний до "регіоналів". Зняли з поста Гончарова за його роботу на Януковича відразу після революції за Турчинова", - розповів журналіст.

"Але досвідчені кадри Януковича в СБУ дуже цінував президент Петро Порошенко. Він призначав на важливі пости учасників операції зі штурму Майдану, і що цікаво, це не викликало особливого резонансу в ЗМІ та серед цивільного суспільства. У листопаді 2014-го Гончаров був призначений на пост голови Сумського управління СБУ. Теж прикордонна область, теж контрабанда через кордон, тільки вже в РФ", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

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У листопаді 2017-го Гончарова було призначено главою СБУ Чернігівської області.

"Теж прикордонна область, теж треба працювати з контрабандистами. Через тиждень після призначення Гончаров купив собі Мерседес GLK", - додав Бутусов.

"Цілком очевидно, що для боротьби з контрабандою президенту Зеленському потрібні "нові обличчя", ніяк не пов'язані з минулими корумпованими кадрами. Принаймні так оголошувалося. Мабуть, президенту здалося, що саме Юрій Гончаров саме з цих, із "нових". І його повернули на одне з найбільш корумпованих напрямків, де Гончаров вже самовіддано боровся за Януковича. Все знайоме. Кордон і бусики з товаром, Садовий, якого також як і за Януковича, і за Порошенка треба б за щось посадити... Професіонали дорого коштують, вони потрібні всім президентам", - резюмував головний редактор "Цензор.НЕТ".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України та її управліннях в областях.

Нові обличчя: Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівщини генерал-майора Гончарова, який боровся проти Євромайдану 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3161669
 
   
 Топ коментарі
 
Почему-то я не удивлен!!!
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Я уже устал считать. Это уже примерно 300 перемога при Зебиле Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовщины генерал-майора Гончарова, который боролся против Евромайдана - Цензор.НЕТ 369
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Потому что порохобоtам снова подвезли порцию для метания.
Буду наблюдать за эволюцией новости.
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сами ешьте зеленое химно подавитесь с вашим ублюдком малым ростом идиотом в кубе ему останется поставить вместо себя новую жопу Януковича....
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Львов же голосовал за порохло, вот по сеньке и шапка. Исполнили волю львовских парашистов. Радуйтес, порохоботы - по вашему вышло!
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ты явно дебил.. зеленая вонючка хавальник закрой в Британию ты часом не при Порохе свалил или опять ВПН срабатывает ошибочно.. тебе надо признать что БОЛЬШЕГО УБЛЮДКА И ПОДОНКА КОТОРОГО УЖЕ МОЖНО "ЗАКАТАТЬ В БЕТОН"... ЭТО ВАШ ЕВРЕЙСКИЙ СКРОМНЫЙ МАЛЬЧИК ЗЕДЕБИЛ БЕНИН БУРРАТИНО.....
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спамовое кнопкодавство порохоботов - их последний шанс вернуться к Корыту.
Вот во Львове, что голосовал за Порошенко, и получили, за что боролись.
Зеленский дал Львову то, что он просил, по крайней вере его запоросошенкова
ылита, нарисовавшая Порохлу голоса.
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як же ви ненавидите львів'ян...
а за ЩО ? бо вони українці ?
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Неужели вы так не любите Украину, что правдами и неправдами, спамами и брехньёй,
проталкиваете на трон коррупционную Барыгу и подбарыжную клику.
Вот и победили, порохоботные, во Львове, вернули рыго-порошенков кадр к Корыту.
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Всі ці "професіонали" януковича, облажаютсья за пару місяців і будуть з ганьбою вигнані з посад за корупцію та бандитизм! Достатньо цьому хенералу вляпатись в брудну історію з контрабандою і він сяде, надовго і не допоможе навіть відданість господарю! Собача відданість без професійності зараз не ціниться! А всіх цих цінних кадрів розставляють люди які потім будуть рвати на голові волосся і кричати що ми не знали що це бандити та контрабандисти!
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И много бывших яныковских село? Пока только отпускают и должности выдают.
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особенно Гончаров..."лажается" уже пятый год
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И кто же его сливать будет, если вся управа будет защищать главного
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Неужели таков кадровый голод в Украине, что на приличную должность не найти приличного человека даже Зеленскому?
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Зеленский никогда не был приличным человеком. Или вы о Голобородько?
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очередной собиратель лайков порохоботов под ПЕСовску методичку.
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Я не винен в тому, що зебіли масово трезвіють.
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Я уже устал считать. Это уже примерно 300 перемога при Зебиле
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В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ.Источник: https://censor.net.ua/n3161669

145 потужна реформа?
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А ты вникни в текст статьи, особенно там где идет речь о прошлых должностях этого Гончарова и кто его туда назначал.
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В спаме будешь кукарекать бобик
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А что не так, или это не Петя назнал этого кадра, почему вам так не нравится когда о этой мрази пишут правду.
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Бобик, я по понедельникам не подаю
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вы сделали это вместе - так шо не ори тут))
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хорший сбушник или прокурор
он как индеец) ну ты понял Зеленський призначив начальником управління СБУ Львівщини генерал-майора Гончарова, який боровся проти Євромайдану - Цензор.НЕТ 8414
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я та понял - но вы - терпилы - только мечтаете)))
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это так ,- лодка под называнием - достойная жизнь для граждан Украины - и индейцев и не совсем индейцев - не обижайся - а хороший индеец ,даже пока живой )))
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По-вашему вышло, порохоботы. Вернули порошенкова кадра до корыта.
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кадри Овоча...
вкупі з наїздом на Садового можна явно сказати - Львів намагаються тримати в шорах.
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Вот так Украине аукается привитая ей ющерами-рыгами-порохлом-пуйлом лишьбынеюля 10-летней давности.
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Львов единственный город где "прокатили" бениного буратино. Поэтому к нему особое внимание.Губернатор вроде достойный человек что бы львовяне не возбухли а вот окружают и опутывают его уже "нужными" кадрами что бы закатать его в кокон и что бы он не мог никак влиять на жизнь области. По сути это "зеленский-президент" который на основные процессы в стране вообще не влияет хотя его нам усердно позиционируют как настоящего ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА но мы то ведь знаем кто он есть на самом деле и кто реально управляет Украиной.
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Дурепа...він у Львові п"ять років як не з"являвся...
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рыго-порошенковы кадры некуда не делись и порохоботские крики их некуда не денут, а скорее помогают удерживаться при корыте.
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Уволенные при Порохе прут как тарканы при Зеле, но они Порошенковские😂
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Странным образом они ещё и януковские. Не заметил? Нет?
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Треба створити профільні структурні підрозділи при силових відомствах, головною функцією яких була би боротьба з українцями.
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Во Франции это называлась-- реставрация Бубонов.
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Так, бубон[на чума] у них там періодично реставрірувалася, приблизно кожні n*100 років
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"Но опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко"(с)

https://censor.net.ua/n3161669

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Потом удивляется-что этим дебилам(народу) не нравится???
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Не удивлюсь если Путин его на нормандской встрече в животик поцелует.
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Ану, зебіки, розкажіть мені історію, що це не реванш антимайдану.
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Конечно ренванш...пятый год как реванш...Порошенко его начал
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Он самый. Только вот реванш антимайдана начался спустя пару месяцев после расстрела и продолжается по сей день. Зелёнка лишь подхватил эстафету у свыни.
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Ти краще розкажи мені, а чи був Майдан у Львові, та кого розганяв там Гончаров?
Мабуть тебе дебіла, треба було поставити Начальником СБУ, фахівець?
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А я все думав та гадав, яке воно з себе, це "пороблено"... а воно - ось, на тобі... геть уся Україна...
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реванш повним ходом...навіть маскувати не збираються..."шнурують" лохторат, поки "тепленький" після тріумфу виборів галабародьки...нас зливають разом, усіх, а не поодинці, всю державу...
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Класс,голосовали за свинарчуков и их крышу - получите.
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этот дом не спасти, он сгнил полностью((((((((((((
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наша взяла..., а чья это наша, ну чья взяла, та и наша...
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отак Львову и надо! а то успокоились...
Садового - под следствие, антимайдановца - в кресло, тем более кресло знакомое...януковощ уже даровал...
ну, город Льва... рыкнешь? или мяукнешь?
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Мекня одно удивляет -- почему все удивляются? *)
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Наверное начали готовится к противостоянию и зачистке Патриотов-значит будет сдача Украины
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Скоро Азірова знову в прем'єри. Да жидоклоун спішить до 9 грудня всіх поміняти на кадри янека
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При Порошенку ця людина сиділа в тюрьмі, а тупі зебіли дали таку серйозну посаду цьому аферисту!!!!
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А статью почитать слабо на каких должностях оно сидело при Пете.
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С тобою сиділа?
Ти що там смалиш?
Порошенко його призначив головою Сумського управління СБУ в 14-році
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"Но опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана, и что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества. В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ. Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ", - отметил главред "Цензор.НЕТ. В ноябре 2017-го Гончаров был назначен главой СБУ Черниговской области.Хаха, молодец Бутусов, сое надо почаще о их святом Петре рассказывать.Источник: https://censor.net.ua/n3161669
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зе-лохам також.
здається, вас взули по-новому, нє ?
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и шо это получается?
свыня=зе
чоьколядни стыцькы=зебобики
я запутался в рыхформах
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Олені, олЕні, не бриті і не голені... Олеееніііі..
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"...ОлЕні, Олені
Небриті і неголені
Дивні створіння
В них з мозгів стирчать коріння..."
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"что любопытно, это не вызывало особого резонанса в СМИ и среди гражданского общества" - отметил главред "Цензор.НЕТ



Бутусов по привычке продолжает отмазывать ЗЕ.

А ведь может так статься, что за это и смолу в рот зальют вместе с ним.
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А соя продолжает отмазывать Поросенко несмотря на приведенные факты, более того за сказанную правду идут угрозы редактору данного сайта.
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Ты уже вернулось с очередной стрелки, сцыкло ватное?

Право голоса получишь, когда человеком станешь. А пока ешь святую землю и не скули, **** кацапская.
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Пан Бутусов, что же вы при Порошенко молчали, боялись?
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А кого він міг поставити крім регіанала?
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Просто Зєля зрозумів,що Гончаров боровся проти Майдану і буде боротись проти всіх майбутніх майданів,захищаючи свої маєтки,мерседеси і бабло,а разом з ними і його,Зєлю...
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так нелох теперь получает назначения только через лубянку
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До Львова анті-майданівця? Ця зелена шмакля харкнула в очі львів'ян
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Хороший "подарок" всем украинцам от Зеленского в день начала Революции Достоинства!
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Це все не дарма. В Тернополі голова бувший ригіанал, тут теж. Лігітьомний розуміє що його дії приведуть до народного збурення, що буде Майдан і перестраховується ставлячи на посади людей януковоща.
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